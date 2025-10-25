D’ALLÀ DEÇÀ 2025: Quatre dies de cultura balear a Barcelona
La ciutat va acollir, del 16 al 19 d’octubre, una nova edició del festival, una iniciativa que connecta la creació cultural de les Illes amb el públic català
Organitzat des de l’Espai Mallorca, l'esdeveniment va comptar amb la col·laboració del projecte IDÒ! de Diario de Mallorca i el suport de diverses entitats culturals
Durant quatre jornades, Barcelona va esdevenir punt de trobada de músics, poetes, escriptors i oients. Els escenaris van ser diversos —de la Casa de Menorca a la plaça Vicenç Martorell, passant per l’Espai Mallorca—, però l’objectiu comú va ser visibilitzar la producció cultural de les Illes en un context compartit amb el públic barceloní.
Dijous: el rock menorquí obre el festival
D’ALLÀ DEÇÀ s’iniciava dijous 16 d’octubre a la Casa de Menorca amb dues bandes de les Balears com a protagonistes: Tuomala i Dahlia. El públic, nombros i entusiasta, va omplir l’espai.
Tuomala va portar un rock clàssic de so net i contundent, mentre que Dahlia va desplegar una proposta més psicodèlica i onírica, amb arranjaments que creaven una atmosfera densa i hipnòtica. Tots dos grups van mostrar una forta complicitat: alguns dels seus membres intercanviaven instruments i rols, i van acabar unint-se a l’escenari per interpretar una peça conjunta, molt celebrada pel públic.
Molts dels assistents eren estudiants residents a la Casa de Menorca, que van reconèixer haver descobert, aquella mateixa nit a Barcelona, dues bandes del seu territori d’origen. L’ambient va ser de retrobada i d’orgull compartit, amb la sensació de portar un tros de Menorca fins al cor de la ciutat.
Divendres: pluja, imprevistos i música resistent
El segon dia, 17 d’octubre, estava marcat a l’agenda com un dels més esperats. La plaça Vicenç Martorell havia d’acollir els concerts de Verlaat, que estrenava disc, i del grup valencià Palmer, que no havia pogut actuar mesos enrere per causes meteorològiques.
Però el temps va tornar a jugar en contra. Durant la tarda, diversos xàfecs sobtats van obligar a desmuntar el material de so en més d’una ocasió. Davant la impossibilitat de mantenir l’escenari a l’aire lliure, l’organització va optar per traslladar el concert de Palmer a l’interior de l’Espai Mallorca, on el públic es va amuntegar per no perdre l’oportunitat d’escoltar-les. L’actuació, tot i les limitacions d’espai, va generar una sensació d’intimitat i calidesa inesperades.
Quan el cel finalment es va aclarir, la plaça va tornar a omplir-se, però el material de so, completament xop, ja no es podia utilitzar. Per no cancel·lar l’actuació de Verlaat, l’organització va optar per una solució improvisada: reproduir les cançons del nou disc enllaunades, mentre els músics hi afegien comentaris i explicacions en directe.
El públic, lluny de decebre’s, va participar amb entusiasme: va cantar i ballar cada tema, convertint la plaça en una festa espontània. La jornada va ser un exemple de la flexibilitat i el compromís tant dels artistes com de l’Espai Mallorca, que van aconseguir mantenir viu l’esperit del festival malgrat les dificultats.
Dissabte: homenatge a Josep Maria Llompart
L’activitat cultural de dissabte 18 d’octubre es va traslladar a l’Espai Mallorca, amb un monogràfic dedicat a Josep Maria Llompart, organitzat per l’Obra Cultural Balear. L’espai va acollir una exposició amb una trentena de cartells explicatius sobre la vida i l’obra del poeta mallorquí.
L’acte principal del dia va ser l’enregistrament en directe d’un nou episodi del pòdcast ‘Pots pensar!’, conduït per Alícia Oliver i Martí Grimalt. Els convidats, els experts Pilar Arnau i Vicenç Llorca, van analitzar la figura de Llompart des de diferents perspectives, en una conversa que combinava rigor literari i to divulgatiu. L’enregistrament s’emetrà pròximament a Ona Mediterrània.
La jornada va tenir també un component simbòlic: a la sala hi presidia un pòster amb la frase més coneguda de Llompart, «Català, català, català». Els assistents van poder adquirir samarretes de la campanya Sí a la llengua, en un ambient que combinava cultura, memòria i reivindicació lingüística.
Diumenge: poesia i proximitat per tancar
El festival es va cloure diumenge 19 d’octubre amb una Poeteca viva, una activitat coorganitzada per Mallorca Literària i l’Espai Mallorca. Les protagonistes van ser les poetes Laura Taltavull i Ivette Nadal, que van oferir un recital íntim i proper a l’hora del vermut.
Les dues autores, amb estils diferents però complementaris, van aconseguir crear una atmosfera de concentració i emoció. El públic, a tocar de les poetes, va gaudir d’un migdia de complicitat i escolta atenta. Aquesta cloenda va posar el punt final a quatre dies de trobades culturals que van combinar música, literatura i expressió artística sota un mateix paraigua: el de la connexió entre illes i continent.
Cultura compartida i continuïtat
La celebració de D’ALLÀ DEÇÀ 2025 confirma la voluntat de mantenir viva una xarxa cultural entre les Illes Balears i Catalunya. Tot i les dificultats logístiques —la meteorologia o la manca de grans recursos—, el festival va demostrar que hi ha un públic fidel i curiós per la producció cultural insular.
La col·laboració amb el projecte IDÒ! de Diario de Mallorca va reforçar la difusió i la presència del festival més enllà de l’àmbit barceloní, contribuint a situar-lo com un espai de visibilitat per als creadors illencs.
Sense pretensions grandiloqüents, el D’ALLÀ DEÇÀ es consolida com un festival que aposta per la proximitat, per la cultura feta des del territori i per la continuïtat dels vincles entre les dues bandes de la mar. Quatre dies que, més que grans titulars, deixen una sensació compartida: la d’haver fet cultura junts, de banda i banda.
