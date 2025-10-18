Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maya Valencia, mallorquina a Barcelona: «Trob a faltar el menjar; aquí tot sembla ser Vivari o Starbucks»

Amb el projecte ‘Ca Sa Padrina’, l’artista explora la pèrdua íntima i la gentrificació de Son Espanyolet, entre exposicions a Itàlia i la seva vida a la Ciutat Comtal

Carlota Pizá

Palma

Des de petita, Maya se sentia atreta per les càmeres i les històries. «M’agradava molt mirar les fotos de la família, els paisatges de National Geographic i les revistes de moda», recorda. Amb els anys va entendre que la fotografia contemporània li permetia unir totes aquestes passions: l’àlbum familiar, el territori i la performativitat.

La seva formació la va dur primer a Granada i després a Lituània, dos entorns molt diferents que van deixar empremta en la seva obra: «Granada és art, tradició i passió. Allà vaig escriure molt i vaig aprendre a posar en ordre les meves idees. A Lituània vaig descobrir que una imatge no és només una imatge: qüestiona la realitat i en crea de noves».

El seu projecte més personal i compromès, 'Ca sa padrina', va néixer de manera gairebé inconscient. «Quan la meva padrina va començar a emmalaltir, vaig començar a fer fotografies sense adonar-me’n; era la meva manera de sostenir el que estava passant», explica la jove. Amb la mort dels padrins i l’adéu a la casa familiar, aquelles imatges es varen convertir en un relat col·lectiu sobre la transformació de Son Espanyolet.

«El projecte és una conversa entre la memòria íntima i la transformació social del barri. No és només la meva història: moltes persones de la meva generació viuen el mateix, amb la impossibilitat d’assumir un lloguer o comprar un habitatge al seu propi barri», sentencia.

Maya descriu els efectes al seu barri com una ferida oberta: «Son Espanyolet sempre ha estat un barri familiar i tranquil. Ara hi ha solars buits com dents arrencades per aixecar-hi habitatges sense ànima per a gent que no hi viu tot l’any».

Fotografia com a resistència

Davant aquest panorama, la seva eina és clara: la fotografia. «Documenta allò que l’especulació, l’oblit i el temps intenten esborrar. És un acte de memòria col·lectiva que preserva les nostres arrels», afirma la mallorquina.

Aquesta visió l’ha portada a exposar internacionalment, amb suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Al festival Cortona On The Move, a Itàlia, el seu treball va tenir molt bona acollida: «He rebut feedback molt constructiu i ara cerc oportunitats per exposar a Mallorca i Barcelona, i fins i tot publicar un fotollibre».

Per a Maya, els artistes tenen una responsabilitat en temes com l’habitatge. «L’art transforma números i estadístiques en històries reals. Explica què passa en un pla humà i íntim, crea empatia i converteix una problemàtica estructural en una vivència personal».

Entre Barcelona i Mallorca

Viu a Barcelona, però el seu cor segueix a l’illa: «El que més trob a faltar és el menjar. Poder anar a un forn i demanar per berenar una panada, una coca de trampó o un pa moreno. A Barcelona tot sembla ser Vivaris, 360 o Starbucks».

Quan li demanen una paraula mallorquina per resumir la seva trajectòria, tria sense dubtar: «Padrina. Representa la figura matriarcal que sosté generacions, uneix la família i transmet tradicions. Per a mi és el vincle emocional més profund amb Mallorca».

