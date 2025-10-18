Carlos Amaya, mallorquí cofundador d'una ONG a Colòmbia: «El surf ajuda a allunyar els joves de contextos complicats»
El jove va transformar la seva passió en un projecte social a Colòmbia; Olala Surf School, dins la fundació Costeño Social, contribueix al desenvolupament i protecció de la infància a la regió
Quan Carlos Amaya va deixar la seva Mallorca natal, no imaginava que acabaria arrelant-se a la selva caribenya de Colòmbia. Llicenciat en Psicologia a Almeria i amb un any d’Economia a Granada, ben aviat va sentir que el camí convencional no era per a ell. No volia encadenar-se a un màster ni a una feina d’oficina. L’aventura el cridava amb força.
En aquells anys, explica, tenia clar que volia sortir d’Espanya i explorar nous horitzons. Juntament amb un amic va decidir emprendre un viatge sense bitllet de tornada per Amèrica Llatina. «La idea era anar de motxiller, oberts al que pogués sorgir», recorda. I el que va sorgir va ser determinant: Colòmbia el va atrapar.
El primer contacte va ser a Cuba, però el destí el va portar a la Sierra Nevada de Santa Marta, al Carib colombià. Allà es va trobar amb una natura desbordant i una societat emergent en el turisme. Per a ell va ser revelador: un lloc ple de llibertat, amb l’hospitalitat de la seva gent i amb un element indispensable per a la seva vida, les onades.
«Faig surf des dels quinze anys i sabia que, si em quedava en algun lloc, hi havia d’haver onades», reconeix. I a la costa caribenya colombiana va trobar no només un oceà verge per al surf, sinó també un espai on projectar la seva manera de viure.
El pes de les arrels mallorquines
Tot i que es va adaptar ràpidament a Colòmbia, amb el temps va començar a sentir la nostàlgia de la seva terra. Amaya admet que en els primers anys, acabat d’arribar amb 23, no trobava a faltar res. Però l’enyor s’anava acumulant: la família, les amistats, la cultura i, és clar, el menjar.
«Amb el temps, aquesta sensació d’enyorança s’accentua», reflexiona. Reconeix que du dins els valors i l’educació mallorquina, i que aquestes arrels el marquen. Però també assegura que a Colòmbia s’ha sentit acollit com a casa seva, un fet que li va permetre quedar-s’hi definitivament.
El naixement de Costeño Social
La història d’Amaya a Colòmbia no pot entendre’s sense Costeño Social, la fundació que va crear amb els seus amics. La iniciativa va sorgir vinculada a un hostal pioner en el turisme local, però aviat es va independitzar. Van aconseguir un terreny, el van dividir i en van dedicar la meitat al projecte social.
Enmig de la selva, però ben connectats amb les comunitats properes, van aixecar una seu feta de fusta, bambú i palma. Allà van construir aules i una biblioteca que avui són el cor de Costeño Social.
El projecte va començar amb tallers d’anglès i surf, els dos eixos que liderava Carlos. Des de l’inici, la idea era clara: oferir als infants i joves de la Sierra Nevada alternatives de formació i oci davant un entorn històricament marcat per la vulnerabilitat i el conflicte. «Era una zona sense recursos i amb una oferta educativa precària», recorda.
Amb el temps, els tallers es van multiplicar. Als de surf i anglès s’hi van sumar activitats d’art, teatre, disseny, dansa, expressió corporal, ioga, horta i cuina. L’enfocament sempre va ser flexible: en funció dels voluntaris que arribaven d’arreu del món, s’anaven obrint noves opcions.
Amaya destaca especialment l’impacte de la cuina, un programa en què els infants experimenten amb ingredients locals i receptes internacionals. També l’escriptura i la lectura, vitals en una regió on molts petits creixien amb dificultats bàsiques d’expressió.
La fundació es manté gràcies a un sistema de «plans padrí jove», en què els donants no apadrinen un infant concret, sinó tota l’organització. Al llarg dels anys, han aconseguit mantenir un flux de recursos constant, encara que el creixement continua depenent d’ajudes externes.
«Si volem que la fundació segueixi creixent, necessitem més recursos i treballar el màrqueting», sentencia Amaya. En aquest sentit, les xarxes socials han estat fonamentals per difondre el projecte i captar voluntaris.
El surf com a motor de canvi
Si Costeño Social és la llavor, el surf és l’arbre que ha crescut més fort. Amaya sempre va saber que la seva passió podia convertir-se en eina social. El surf, més que un esport, és un estil de vida que enganxa i transforma.
Per als infants i joves de la Sierra Nevada, les planxes de surf es van convertir en una finestra al món. Sense gaires recursos, van aconseguir material gràcies a fundacions estrangeres. A poc a poc van formar generacions de surfistes que no només van trobar al mar un espai de llibertat, sinó també un camí laboral.
«El surf ajuda a allunyar els joves de contextos complicats», assenyala el mallorquí. I més enllà de l’entreteniment, avui molts d’aquests nins treballen com a instructors, aprofitant l’auge turístic de la zona.
Olala Surf School és el campament que Carlos dirigeix amb el seu soci Miquel, un barceloní que va conèixer a Colòmbia. Aquest es va consolidar com un campament de surf que avui atrau turistes nacionals i internacionals. Amb això, els joves formats a Costeño Social van trobar un espai per treballar com a instructors i seguir vinculats a la fundació.
Per a Amaya, Olala no és només un negoci, sinó una extensió natural del que va començar a la fundació. «Estem treballant de valent perquè sigui quelcom sòlid, sostenible», explica.
Si alguna cosa demostra l’impacte de Costeño Social i Olala Surf School són les històries concretes de transformació. Carlos recorda especialment el cas de Julián, un al·lot de la regió que va començar als tallers sense haver sortit mai de la seva zona.
Gràcies al surf i a l’anglès, Julián ha viatjat pel món: va estar a França formant-se com a shaper (artesà de planxes de surf) i ara treballa com a voluntari al Marroc. Un altre cas és el de Jesús, un jove tímid que va aprendre anglès a la fundació i avui treballa a Portugal.
La petjada invisible del temps
Moltes vegades, diu, els resultats no són evidents immediatament. «Un des de dins no sempre s’adona de l’impacte», reconeix. Però amb els anys, en veure els joves convertits en adults amb carreres i feines a altres països, el valor de la feina queda clar.
El contacte amb voluntaris internacionals també ha estat clau. Els infants van créixer interactuant amb persones de diferents cultures i idiomes, cosa que els va obrir la ment i els va ampliar la visió del món.
Més enllà de l’impacte social, la història de Carlos Amaya és també un exemple d’emprenedoria. Reconeix que no ha estat fàcil: «Emprendre no té res de senzill, és dur en molts aspectes». Però també creu que sortir de la zona de confort és fonamental per créixer.
El seu consell per als joves que somien a fer un salt semblant és clar: «Com més jove ho facis, millor. Amb els anys un busca estabilitat i es torna més difícil arriscar-se».
Per a ell, l’important és provar, encara que hi hagi errors. «El màxim que et pot passar és que t’equivoquis i decideixis que no és el teu. Però és fonamental intentar-ho», reflexiona.
Amb un to mig en broma, mig seriós, Amaya reconeix que a Colòmbia té dos fills: Costeño Social i Olala Surf School. Tots dos projectes l’han desgastat, però també li han donat enormes recompenses. Són, en les seves paraules, la família que ha construït lluny de Mallorca.
«És un desgast, sí, però tot té la seva recompensa», conclou. Anys després d’arribar a Colòmbia, Carlos Amaya ha deixat empremta en una regió que el va adoptar com un més. Ha aportat alternatives educatives i culturals a centenars d’infants, ha impulsat el surf com a motor econòmic i ha creat un pont entre la seva passió personal i el desenvolupament comunitari.
Des de les onades de Mallorca fins a les platges de la Sierra Nevada, el seu viatge és també un exemple de com les arrels i els somnis poden trobar-se en llocs inesperats: «A la vida cal aventurar-se, perquè vida només n’hi ha una».
