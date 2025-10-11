Marta Ramos, de Mallorca a estudiar a una de les millors universitats del món: «El primer dia vaig sentir que Harvard era on havia de ser»
De Mallorca als Estats Units, la jove ara es mou entre equacions i filosofia; malgrat el que diuen de ‘Només sé que no sé res’, ella sap que l’illa sempre serà ca seva
Marta Ramos sempre ha tengut clar que volia mirar més enllà de l’illa. «Sempre he tengut la sensació que el món era molt més gran que l’illa on vivia, i que si no partia a temps em quedaria amb la pregunta de ‘què hauria passat si…’», comença explicant. Per això va cursar el batxillerat internacional a l’IES Son Pacs i va iniciar el llarg procés d’admissió a universitats americanes.
Harvard li oferia just el que cercava: flexibilitat i llibertat per equivocar-se, redirigir-se i combinar disciplines. El procés per entrar-hi, reconeix, va ser exigent: «No es tracta de mostrar les teves notes (que també), sinó de transmetre qui ets, què t’ha marcat i què vols aportar».
Una intensitat humana sorprenent
El que més l’ha impactada del seu dia a dia a Harvard és «la intensitat humana». «Pots estar sopant amb algú que ha fundat una ONG, fent un treball en grup amb qualcú que ha participat en competicions internacionals, o parlant amb un estudiant que ha escrit un llibre. Però alhora, darrere d’aquestes fites, hi ha persones vulnerables, amb dubtes i inseguretats. Això crea una connexió especial», explica la mallorquina.
Actualment, combina dues carreres que semblen molt diferents, però que, per ella, comparteixen un mateix esperit: la recerca de veritats fonamentals. «Les matemàtiques m’apassionen perquè revelen una bellesa abstracta i universal, mentre que la filosofia m’ensenya a conviure amb el dubte i a no tenir por de les preguntes difícils», sentencia la jove. A més, explora camps tan diversos com la música, la ciència política o la llengua xinesa.
Moltes oportunitats
Un dia qualsevol de Marta pot començar amb una classe de filosofia sobre la llibertat i acabar amb un assaig musical amb amics. Pel mig, hi ha biblioteques, cafès improvisats xerrant de política i passejades pel campus: «La quantitat d’oportunitats pot ser aclaparadora, però aquest procés de recerca és part del que fa que cada dia sigui únic».
El repte més gran és la pressió: complir amb l’alt estàndard acadèmic i personal, estar lluny de casa i adaptar-se a una nova cultura. Però també hi ha moments màgics, com el primer dia de classes: «Vaig sortir d’una aula de filosofia i, envoltada d’edificis històrics i estudiants de tot el món, vaig sentir profundament que era allà on havia de ser».
Entre Mallorca i Estats Units
De Mallorca enyora la família, els amics, la mar i fins i tot una ensaïmada o una coca de trempó: «Però també sent que tot això viatja amb mi, que és part de qui som, i això em dona força per viure lluny de casa». Alhora, s’ha sorprès del «school spirit» nord-americà, aquest orgull col·lectiu que converteix la universitat en una identitat compartida.
Encara no sap on viurà en uns anys: «Mallorca és el meu lloc d’arrel, i m’agradaria tornar-hi, però abans vull veure més món». Harvard, diu, li està obrint portes que ni tan sols sabia que existien. Per això defineix l’experiència amb una sola paraula: «Transcendental».
