Maria Monserrat: La veu mallorquina que reivindica la literatura oral
Aquesta «mentidera contradictòria» converteix l’escriptura en un acte col·lectiu, compartit, autèntic i, perquè no, divertit: la literatura oral sona més fort que mai, i sona en català
Maria Monserrat es defineix a si mateixa amb una barreja de sinceritat i ironia: diu que és «una mentidera contradictòria», amb una allau constant d’idees —moltes d’elles dolentes, però que intenta convertir en bones. Aquesta manera de mirar-se i d’expressar-se ja conté l’essència de la seva obra: una creativitat que neix de la contradicció, del dubte i de la necessitat de narrar.
Des de petita, la seva relació amb l’escriptura va ser complicada. Recorda les redaccions escolars com una obligació que intentava sabotejar. Però en aquell joc de rebeldia va començar a descobrir la llibertat de crear. «Ho feia una mica enfadada, però li acabava trobant el gust», explica. Amb el temps, aquest instint la va dur a escriure el seu primer relat llarg per a un concurs de Sant Jordi, que sorprenentment va guanyar. Aquella experiència li va fer entendre que tenia un camí per recórrer.
Avui, el seu objectiu és clar: vol viure dignament de l’escriptura. Encara es considera als inicis, però té la confiança que els projectes que ha sembrat, com Recital de Mentides, acabaran consolidant-se i aportant-li no només reconeixement, sinó també la possibilitat de dedicar-s’hi plenament.
L’origen de ‘Recital de mentides’
El projecte que més ha marcat la trajectòria de Maria Monserrat és Recital de Mentides, un espectacle de literatura oral en català que va néixer fa poc més d’un any. La seva creació no va ser fruit d’una planificació estratègica, sinó d’una barreja de frustració i revelació.
En aquell moment treballava en una feina que no li agradava i sentia que s’havia desviat molt de la persona que volia ser. Dins d’aquella crisi, les idees començaven a brollar fins que una d’elles es va materialitzar en aquest projecte. L’espurna definitiva va ser escoltar els relats orals de l’escriptor argentí Hernán Casciari. Aquella experiència li va fer entendre el poder primitiu i universal de la literatura oral: «És una de les poques coses que ens queda dels primers humans, i avui encara ens atrau, sigui a través de podcasts, de la ràdio o de la simple conversa quotidiana».
La clau per a ella era compartir històries en viu. Escriure en solitari davant d’un ordinador li semblava avorrit, però el contacte directe amb el públic, el fet de narrar en veu alta, li donava sentit a la seva vocació. Així va néixer Recital de Mentides un espai on la literatura es fa oral, viva i compartida.
En el seu camí, Maria reconeix diverses figures que han estat clau. Algunes apareixen en els seus primers relats, com a homenatge als qui l’han ajudada a entendre l’art i la literatura. També recorda l’impacte que li va provocar descobrir la veu de Silvia Pérez Cruz, que li va fer entendre que l’art no és només una activitat, sinó un òrgan invisible que tots tenim i que ens permet gaudir.
El valor de la llengua pròpia
Un dels trets més definitoris de Recital de Mentides és que està escrit i narrat en català, i concretament en mallorquí. Per a Maria, no és una qüestió estratègica, sinó natural: «Jo pens en català i sent en català». Escriure en una altra llengua li seria gairebé impossible, i a més creu que el seu públic natural, a Mallorca, hi connecta millor d’aquesta manera.
Tot i això, no descarta traduir els relats si ha de dur l’espectacle a altres llocs, però assegura que ara mateix no està en els seus plans. Fer-ho en castellà, diu, seria estrany i no tindria sentit. En aquest punt, Maria entén l’ús de la llengua no com un obstacle, sinó com una oportunitat per donar força i autenticitat al seu projecte.
Artistes i institucions
Com molts creadors a Mallorca, Maria ha viscut en primera persona les dificultats de treballar amb les institucions públiques. Explica que, malgrat que en algunes ocasions rep reconeixement, la relació amb ajuntaments i entitats sovint està plena de traves burocràtiques i condicions poc favorables.
Quan va dissenyar el projecte, havia previst hores per escriure, organitzar i dur a terme els recitals. Però la realitat ha estat diferent: dedica moltes més hores a paperassa i gestions que no pas a la creació. Aquesta situació, diu, genera frustració i fa que la feina d’artista resulti encara més difícil.
La trajectòria de Maria Monserrat no ha estat exempta d’obstacles. Ella mateixa reconeix que ha viscut moments de gran incertesa i desànim. «El que faig és una ploradeta i tornar-ho a intentar», riu.
Les xarxes socials com a escenari
Un altre àmbit inesperat que ha guanyat protagonisme en la seva feina és el de les xarxes socials. Maria explica que va començar a utilitzar-les per promocionar els seus recitals, fent cartells i compartint-los a Instagram. Ben aviat es va adonar que com més esforç dedicava al contingut, més gent acudía als seus espectacles.
A partir d’aquí va començar a crear vídeos amb guió propi, petits relats visuals que li permetien explorar una creativitat diferent. «És bastant divertit —assegura—, em ve la inspiració i la setmana següent ja vull fer un vídeo nou». Per a ella, les xarxes no són només una eina de difusió, sinó un camp de creació paral·lel on pot experimentar amb el llenguatge i l’humor.
Escriure per ser escoltada
El fet que el seu projecte se centri en la literatura oral també condiciona la manera d’escriure. Maria ho té clar: els seus relats estan pensats per ser narrats en veu alta, no per ser llegits en silenci. Això implica fer servir expressions més col·loquials, ritmes més directes i un estil que recorda les converses informals d’un bar o d’una sobretaula entre amics.
Aquesta oralitat dona vida als textos i alhora facilita l’accés a la literatura per part de públics que, potser, la veien com una cosa avorrida o inaccessible.
La literatura oral com a eina social
Maria Monserrat reivindica la literatura oral com una manera de transformar la relació de la societat amb la cultura. Creu que pot acostar la literatura a molta gent que la veu amb recel, com una assignatura feixuga de l’institut. «A mi m’interessa transformar aquest concepte i demostrar que la literatura també pot ser divertida», diu.
«A mi m’interessa transformar aquest concepte i demostrar que la literatura també pot ser divertida»
Alhora, la literatura oral té un paper en la preservació de la memòria i de la cultura. Contar històries sempre ha estat una necessitat humana, i encara avui ens fascina saber què li passa als altres. Per això veu el seu projecte no només com un exercici artístic, sinó també com una contribució a mantenir viu aquest llegat col·lectiu.
Mirant cap al futur
Quan se li pregunta com li agradaria ser recordada, Maria dubta. «No m’ho havia plantejat mai», admet. Però després d’uns instants reflexiona:«M’agradaria que em recordassin així com som, talment».
Aquest desig resumeix el seu camí: una autora que no busca disfressar-se, sinó expressar-se, i que veu en la literatura oral la manera més directa de compartir aquesta autenticitat amb els altres.
La trajectòria de Maria Monserrat encara és jove, però ja ha deixat clar que té una veu pròpia. Amb Recital de Mentides ha obert un espai a Mallorca on la literatura es viu en directe i en català.
