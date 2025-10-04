Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enrique 'Kike' Raúl, cuiner argentí a Mallorca: «El mallorquí, quan s’obre, és una amistat per tota la vida»

Entre records del seu avi cuiner i la passió pels arrossos, el nascut a Jujuy i format a Buenos Aires s’ha fet un lloc a la gastronomia mallorquina

Carlota Pizá

Carlota Pizá

Palma

«Em dic Enrique Raúl, però tothom em diu Kike aquí a Mallorca. Soc argentí, vaig néixer a la província de Jujuy, al nord del país, i sempre la meva passió ha estat la cuina», comença explicant. La seva vocació va néixer a la cuina familiar, mirant el seu avi matern preparar conserves, mantegues i escabetxos: «Era un plaer veure’l i que em transmetés totes aquestes coses».

A Buenos Aires va estudiar al prestigiós Instituto Argentino de Gastronomía. Per pagar-se la carrera privada va arribar a tenir tres feines alhora: «Va ser molt dur, però cada pas sumava. A la cuina, com a la vida, s’aprèn cada dia».

El salt a Europa

La seva meta sempre havia estat arribar a Europa, especialment França, ja que s’especialitzava en cuina francesa. Finalment, el 2002 va posar rumb a Mallorca: «Aquí va ser tornar a començar de zero, així vaig anar creixent. [...] Intent cercar noves metes cada dia, no m’atur quan aconseguesc alguna cosa». Després d’uns anys de trajectòria que el van dur per Palma, Barcelona i Sant Sebastià, va tornar a establir-se definitivament a l’illa.

Entre el ‘locro’ i el frit

Quan xerra de gastronomia, Kike té clares les diferències entre la seva terra natal i Mallorca. Si hagués de recomanar un plat argentí, triaria el ‘locro’: «És un guisat de necessitat, com el frit o l’arròs brut aquí. Porta carabassa, blat de moro, llegums i carns variades. Neix de cuinar amb el que hi havia al moment».

A Mallorca, en canvi, es declara enamorat del frit: «M’encanta quan està ben fet, amb la patata cruixent i les verduretes ben lligades». Fins i tot va crear una empanada d’estil argentí amb farcit de frit, un experiment que —admet— «va quedar molt bo».

El projecte Morralla

Avui el seu present i futur tenen nom propi: Morralla, el restaurant que va obrir fa gairebé dos anys al polígon de Can Valero juntament amb el seu soci Emmanuel: «És un projecte del qual estam molt orgullosos. Feim arrossos, carns madurades, peix i marisc fresc… però sobretot feim cuina de fons, de cassola, amb temps i cura».

A més de ser un espai gastronòmic, Morralla és el símbol d’un somni consolidat a Mallorca: «Aquí he creat la meva família, la meva dona és mallorquina i els meus fills (de 14 i 11 anys) també. La meva vida és aquí». «No tenc pensat tornar, però si se m’arriba a presentar l’oportunitat de desembarcar un projecte gastronòmic a l’Argentina, idò mai un no sap», afegeix.

Aprendre mallorquí

Tot i que encara li costa xerrar-ho, Kike entén perfectament el mallorquí i té moltes amistats que li han obert les portes de la seva vida. Confessa que una de les expressions que més li agrada és quan algú, sorprès, exclama: «Batuadeu». «El mallorquí, quan s’obre, és una amistat per tota la vida», diu amb un somriure.

