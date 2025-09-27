Arriba la nova edició D’ALLÀ DEÇÀ d’Espai Mallorca
Música, poesia i memòria de les Balears per celebrar quatre dies de cultura amb la col·laboració d’IDÒ!
Redacció IDÒ
Del 16 al 19 d’octubre, l’Espai Mallorca de Barcelona celebra el seu aniversari amb una nova edició del cicle D’ALLÀ DEÇÀ, una programació que uneix música, literatura i arts visuals en diferents espais de la ciutat. El projecte IDÒ! hi posarà la mirada com a cobertura informativa oficial, amb continguts i seguiment de totes les activitats.
Activitats i horaris
El festival arrencarà el dijous 16 a la Casa de Menorca amb els grups menorquins Tuomala i Dahlia, que hi presentaran el seu nou EP. L’endemà, divendres 17, la música sortirà al carrer amb un escenari a la plaça Vicenç Martorell, on actuaran Verlaat, que estrenarà disc, i les valencianes Palmer, amb el seu treball Conxorxa.
El dissabte 18 l’Espai Mallorca acollirà la inauguració de l’exposició ‘Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi’, sobre Josep Maria Llompart, comissariada per Lina Moner i Tina Codina, i l’enregistrament en directe del pòdcast Pots pensar! amb la participació de Pilar Arnau i Vicenç Llorca.
El cicle es tancarà el diumenge 19 amb la Poeteca Viva de Mallorca Literària, que portarà a l’escenari les veus de Laura Taltavull i Ivette Nadal.
Amb quatre jornades plenes de cultura i creativitat, D’ALLÀ DEÇÀ reafirma l’Espai Mallorca com un lloc de trobada i difusió cultural de les Illes únic a Barcelona. Aquest cicle esdevé una celebració compartida: un pont entre generacions i territoris que posa en valor la vitalitat dels col·lectius artístics de les Balears.
