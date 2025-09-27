L'OCB inaugura una exposició dedicada a Josep M. Llompart: 'Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi'
L’exposició dedicada a Josep M. Llompart romandrà a Ca n’Alcover fins al 30 de novembre, en horari d’11 a 21 hores
L'Obra Cultural Balear (OCB) commemora el centenari del naixement de Josep Maria Llompart (1925-1993) amb l'exposició «Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi» Josep M. Llompart: paraules de resistència. Un homenatge a Josep M. Llompart que, en un context marcat per la repressió franquista i els reptes de la transició democràtica, va esdevenir una figura clau del compromís cívic i cultural a Mallorca.
Llompart va ser un home pont: capaç de connectar generacions i sensibilitats diverses, sempre amb voluntat de servei col·lectiu i actitud de concòrdia. Des de la seva militància inicial a les Aules de Poesia, Teatre i Novel·la en els anys seixanta fins al lideratge ferm exercit com a president de l’OCB entre el 1976 i el 1983, Llompart va demostrar una coherència ètica, una integritat sòlida i una generositat cívica que el convertiren en referent indiscutible.
Una exposició dinàmica
«Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi» Josep M. Llompart: paraules de resistència és l’exposició de l’OCB per retre homenatge a Llompart. La mostra està formada per 56 cartells que combinen textos, cites i fotografies, organitzats en sis blocs que tracen un recorregut vital i intel·lectual per la trajectòria de Llompart i que, alhora, posen de manifest la vigència de les seves idees. Amb un enfocament contemporani i un disseny dinàmic i adaptable a cada espai, la mostra posa en valor la vigència del pensament i l’acció de Llompart i reactiva la seva veu i els seus valors com a eines de reflexió i acció col·lectiva avui.
Els sis blocs per on transcorre l’exposició són:
- Context: el compromís cívic de Josep Maria Llompart. Recuperar la veu compartida.
- Català i cultura com a eines de país. Persistir en la paraula.
- Educació: la paraula com a trinxera. Sí a la llengua, l'educació com a tret col·lectiu.
- Països catalans: horitzó col·lectiu. El país compartit com a horitzó.
- Fer de l'autonomia una eina de país. Autonomia: una lluita contínua.
- El llegat que ens crida.
Els textos i l’assessorament històric de l’exposició són de Lina Moner; la conceptualització i dispositiu de participació de Connecta Cultura i Tina Codina; el disseny gràfic de Jordi Cerdà i Hastalastantas; el disseny, muntatge i producció de l’espai de Fornitura i Bita Bennassar, sota la coordinació general de l’Obra Cultural Balear, amb agraïment especial a Cèlia Riba Viñas.
Un llegat més necessari que mai
L’OCB vol que aquesta exposició no sigui només un recordatori del passat, sinó també una eina per repensar el present i el futur. En un moment en què tornen a emergir debats sobre llengua, autogovern i cohesió col·lectiva, el llegat de Llompart continua sent una crida a persistir, a mantenir viva la llengua i la cultura com a instruments de dignitat i de llibertat.
Ca n’Alcover es converteix així en l’espai idoni per retre homenatge a qui va fer de la paraula un acte de resistència i de futur.
