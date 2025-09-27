Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'OCB inaugura una exposició dedicada a Josep M. Llompart: 'Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi'

L’exposició dedicada a Josep M. Llompart romandrà a Ca n’Alcover fins al 30 de novembre, en horari d’11 a 21 hores

L'OCB inaugura una exposició dedicada a Josep M. Llompart: 'Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi'

L'OCB inaugura una exposició dedicada a Josep M. Llompart: 'Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi' / G. Bosch

Obra Cultural Balear

Obra Cultural Balear

L'Obra Cultural Balear (OCB) commemora el centenari del naixement de Josep Maria Llompart (1925-1993) amb l'exposició «Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi» Josep M. Llompart: paraules de resistència. Un homenatge a Josep M. Llompart que, en un context marcat per la repressió franquista i els reptes de la transició democràtica, va esdevenir una figura clau del compromís cívic i cultural a Mallorca.

Llompart va ser un home pont: capaç de connectar generacions i sensibilitats diverses, sempre amb voluntat de servei col·lectiu i actitud de concòrdia. Des de la seva militància inicial a les Aules de Poesia, Teatre i Novel·la en els anys seixanta fins al lideratge ferm exercit com a president de l’OCB entre el 1976 i el 1983, Llompart va demostrar una coherència ètica, una integritat sòlida i una generositat cívica que el convertiren en referent indiscutible.

Una exposició dinàmica

«Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi» Josep M. Llompart: paraules de resistència és l’exposició de l’OCB per retre homenatge a Llompart. La mostra està formada per 56 cartells que combinen textos, cites i fotografies, organitzats en sis blocs que tracen un recorregut vital i intel·lectual per la trajectòria de Llompart i que, alhora, posen de manifest la vigència de les seves idees. Amb un enfocament contemporani i un disseny dinàmic i adaptable a cada espai, la mostra posa en valor la vigència del pensament i l’acció de Llompart i reactiva la seva veu i els seus valors com a eines de reflexió i acció col·lectiva avui.

Els sis blocs per on transcorre l’exposició són:

  • Context: el compromís cívic de Josep Maria Llompart. Recuperar la veu compartida.
  • Català i cultura com a eines de país. Persistir en la paraula.
  • Educació: la paraula com a trinxera. Sí a la llengua, l'educació com a tret col·lectiu.
  • Països catalans: horitzó col·lectiu. El país compartit com a horitzó.
  • Fer de l'autonomia una eina de país. Autonomia: una lluita contínua.
  • El llegat que ens crida.

Els textos i l’assessorament històric de l’exposició són de Lina Moner; la conceptualització i dispositiu de participació de Connecta Cultura i Tina Codina; el disseny gràfic de Jordi Cerdà i Hastalastantas; el disseny, muntatge i producció de l’espai de Fornitura i Bita Bennassar, sota la coordinació general de l’Obra Cultural Balear, amb agraïment especial a Cèlia Riba Viñas.

Un llegat més necessari que mai

L’OCB vol que aquesta exposició no sigui només un recordatori del passat, sinó també una eina per repensar el present i el futur. En un moment en què tornen a emergir debats sobre llengua, autogovern i cohesió col·lectiva, el llegat de Llompart continua sent una crida a persistir, a mantenir viva la llengua i la cultura com a instruments de dignitat i de llibertat.

Noticias relacionadas y más

Ca n’Alcover es converteix així en l’espai idoni per retre homenatge a qui va fer de la paraula un acte de resistència i de futur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
  2. Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
  3. El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
  4. Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
  5. Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
  6. La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
  7. Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
  8. Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Selva: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Selva: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santanyí: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santanyí: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa María del Camí: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa María del Camí: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa Margalida: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa Margalida: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Tracking Pixel Contents