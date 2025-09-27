Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victoria Orr Lladó, mallorquina residint a Aberdeen: «Escòcia i Mallorca tenen un fort sentit d’identitat pròpia»

Des de Binissalem, ara viu entre llibres, esdeveniments i partits de lacrosse, fent de la seva passió per la política i la resolució de conflictes, un projecte de vida

Victoria Orr Lladó, mallorquina residint a Aberdeen: «Escòcia i Mallorca tenen un fort sentit d'identitat pròpia»

Palma

Tot i començar un doble grau en Business & International Relations, va ser a les aules d’Escòcia on Victora Orr Lladó va descobrir que el seu veritable interès no eren les finances, sinó entendre com funcionen els sistemes polítics i les institucions internacionals. Des d’aleshores, ha orientat els seus estudis cap a la mediació, la resolució de conflictes i camps emergents com el contraterrorisme i la ciberseguretat.

Adaptar-se a una nova vida

El canvi de Mallorca a Escòcia no va ser fàcil. El clima, la cultura i fins i tot l’idioma suposaven un repte. Però el seu pas previ pel batxillerat a Anglaterra la va preparar per afrontar-ho. «El que va començar sent un repte es va convertir en un lloc on em sent plenament a gust», explica. A Aberdeen ha trobat un sistema educatiu que valora més l’anàlisi i l’autonomia que la memorització, i que li ha donat eines per créixer acadèmicament i personalment com a alumna neurodivergent.

Victoria Orr Lladó, mallorquina residint a Aberdeen: «Escòcia i Mallorca tenen un fort sentit d'identitat pròpia»

En paral·lel als estudis, ha compaginat feina i responsabilitats. Va començar en un pub anomenat The Bobbin, on amb esforç i constància va arribar a ser Team Leader. També ha impulsat projectes socials com Cheeky, un col·lectiu que organitza festes per a estudiants internacionals, on gestiona xarxes socials i campanyes de màrqueting.

La vida universitària de Victoria no es pot entendre sense l’esport. Durant la primera setmana a la universitat va provar el lacrosse i se’n va enamorar. Va jugar com a portera i fins i tot arribà a entrenar amb la selecció escocesa. Recorda amb emoció quan el seu equip va guanyar la lliga d’Universitats escoceses el març del 2020. «M’ha ensenyat perseverança, companyonia i lideratge, valors fonamentals que aplic tant a la meva vida personal com professional», sentencia.

Victoria Orr Lladó, mallorquina residint a Aberdeen: «Escòcia i Mallorca tenen un fort sentit d'identitat pròpia»

Tot i estar plenament adaptada, hi ha coses que troba a faltar: la família, els amics de tota la vida i, sobretot, la gastronomia mediterrània. «Una sobrassada o unes bones llentilles mai tenen el mateix gust fora de casa, li don la culpa a l’aigua», diu entre rialles. Alhora, valora les similituds culturals entre Escòcia i Mallorca: «Ho creguis o no, la cultura escocesa i la mallorquina tenen moltes similituds. Totes dues comparteixen un fort sentit d’identitat propi: són molt seves, igual que els mallorquins».

Mirant al futur

Acabat el màster en Estudis Estratègics, ja prepara un segon en Resolució de Conflictes. Somia dedicar-se a entorns internacionals on la seva vocació pugui transformar-se en feina real: «Somii en treballar en entorns internacionals on pugui aixecar ponts. Vull contribuir al fet que seguretat i pau no siguin conceptes oposats, sinó camins que es complementin», explica.

Quan li demanen una paraula mallorquina que defineixi la seva experiència, tria «arrels». Explica que, tot i haver-se sentit de vegades «com una girgoleta enmig d’es camp», avui sap que és d’aquí i d’allà, i que la valentia de sortir de la seva zona de confort l’ha convertida en qui és: «Mudar-me aquí m’ha fet estimar encara més Mallorca i, alhora, abraçar aquesta part de mi que era més desconeguda».

