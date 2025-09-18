Dragan Mikulic, de Pollença a dedicar-se a la moda a Madrid: «La gent al poble em mirava estrany, però era el meu estil»
Ha passat de créixer entre càmeres i anuncis a Mallorca a ser creador de contingut a la gran ciutat, on ha après que la constància i la il·lusió poden obrir moltes portes
Nascut a Pollença, Dragan Mikulic Moragues va créixer entre càmeres, rodatges i revistes. «Des de petit vaig fer molts d’anuncis per televisió i revistes. Vaig créixer amb les càmeres davant la cara», recorda. Aquella familiaritat amb la imatge es va multiplicar amb l’arribada d’Instagram, on començà a publicar fotos seves. La gent connectava amb el seu estil i, a poc a poc, el nombre de seguidors va créixer. Aquell impuls el va dur a fer un pas endavant i creure’s que tenia potencial.
Quan va decidir traslladar-se a Madrid, no ho va fer per casualitat. La capital concentrava esdeveniments, oportunitats i creadors. El canvi, reconeix, fou radical: «Passar d’un poble de 15.000 habitants a una ciutat cosmopolita com Madrid va ser dur, sobretot deixar la mar lluny de casa». Així i tot, la ciutat el va fer créixer tant en l’àmbit personal com professional, i avui la considera una part essencial del seu camí.
Sempre li ha agradat vestir bé, fins i tot quan al poble el miraven estrany. «Era el meu estil i com em sentia còmode», explica. Amb el temps, va descobrir que la moda clàssica era el que més el definia. A les seves xarxes, comparteix aquest estil en forma de fotos i vídeos, ja sigui mostrant un look pel carrer o preparant diversos conjunts a ca seva.
Tot i que al principi no cercava referents, amb el temps ha anat trobant inspiració en altres creadors de l’àmbit clàssic i a plataformes com Pinterest. La part que més gaudeix és la connexió amb la gent: «Cada dia tenc moltíssima gent que em demana consells sobre com vestir-se per una festa, un sopar o una cita». També valora la possibilitat de col·laborar amb marques que sempre havia admirat. La cara menys visible és l’esforç diari: «Darrere una foto o un vídeo hi ha molta feina, i el més difícil és mantenir la constància».
Per ell, les xarxes socials han transformat la manera com els joves viuen la moda. «Avui descobrim la moda en un scroll. Instagram i TikTok marquen tendències més ràpid que qualsevol passarel·la i els creadors de contingut substitueixen l’editor de moda clàssic mostrant estils propers i assolibles», diu. La immediatesa, la possibilitat de compra directa i les comunitats digitals han canviat per sempre la relació amb la moda.
Entre Madrid i Mallorca
La vida a Madrid li ha donat oportunitats creatives que a l’illa serien impensables: carrers plens d’arquitectura, varietat gastronòmica i esdeveniments constants. Però Mallorca continua essent casa seva: «La meva família, els meus amics i sobretot la mar. Sempre que estava malament, anava a prop de la mar. És el lloc que més pau em dona». Haver fet feina com a mariner durant cinc anys fa que aquest enyor encara sigui més fort.
Els seus objectius són clars: créixer a les xarxes, col·laborar amb marques com Louis Vuitton, Dior o Zara, i fundar la seva pròpia firma. Però més enllà de les metes, Dragan es defineix amb quatre paraules: «Bon cor i il·lusió». Assegura que és algú que treballa amb constància i cura, que estima l’elegància clàssica i que viu amb la mirada oberta al món.
