David Hermoso, de Mallorca a Alemanya: «Als alemanys els fa molta gràcia que algú de l'illa estigui aquí»
Compagina la seva feina d’informàtic amb una passió per la comèdia, i ha après que dir «soc de Mallorca» allà sempre provoca rialles i preguntes
David Hermoso és informàtic i fa gairebé cinc anys que viu a Alemanya, a Osnabrück, amb la seva dona. La decisió de marxar va estar marcada per una oportunitat laboral d’ella, a través d’un programa europeu: «La meva dona va venir amb un programa que du principalment professors d’infantil a Alemanya. Ella va estar un any, i després vam decidir que jo també vengués. Ara duim com cinc anys aquí».
Avui treballa per una empresa, a l’àrea tecnològica, que té oficina a Palma i a Alemanya, i té una rutina flexible que li permet fer la major part de la feina des de casa. Només acudeix a l’oficina una o dues vegades per setmana, i admet que el contrast de llum entre estiu i hivern marca molt el ritme de vida: els mesos freds són més casolans, mentre que a l’estiu procura aprofitar cada dia al màxim.
Enmig d’aquesta vida ordenada, David va trobar un refugi creatiu en la comèdia: «Vaig començar per un amic de Madrid que em va recomanar uns cursos en línia. Vaig provar-ho i em va agradar. Anava a micros oberts en alemany i també en anglès».
Les seves primeres bromes tenien un fil conductor molt clar: ser mallorquí a Alemanya. Quan es presenta com a tal, el públic sempre reacciona de dues maneres: o bé criden exaltats, o bé li demanen amb incredulitat què hi fa tan lluny d’una illa tan idíl·lica. Aquest contrast cultural s’ha convertit en un dels eixos recurrents dels seus monòlegs.
Una de les seves actuacions més memorables fou a Bremen: «Va anar molt bé, perquè emprava bromes que ells sentien molt properes. Els fa molta gràcia que algú de Mallorca estigui aquí».
Adaptació i contrastos
Amb el temps, David ha descobert que l’humor no funciona igual a tot arreu. Segons ell, el públic espanyol tendeix a ajudar l’artista, rient encara que el gag no sigui rodó. En canvi, els alemanys són més continguts i costa més arrencar-los una rialla espontània: sovint riuen cap endins i després, quan tot acaba, et diuen amb calma que els ha agradat molt. Temes com la burocràcia o els impostos són els que més connecten amb ells.
David assegura que l’adaptació no ha estat difícil i que els alemanys, almenys al nord, accepten bé els immigrants. Així i tot, hi ha coses que l’han sorprès: «Quan surts d’Espanya, t’adones que tenim una de les millors sanitats del món. Aquí hi ha moltes llistes d’espera i no tenen la mateixa experiència que a Espanya».
També hi ha costums que s’han quedat: no dur sabates dins ca seva, el respecte absolut pels ciclistes o el silenci dels diumenges.
De Mallorca enyora sobretot el menjar i la família: «Les verdures i les fruites són molt millors a l’illa. Aquí tot és més fred i la dieta es basa molt en patata i carn».
Pel que fa al futur, encara no té una resposta definitiva. Ell i la seva dona creuen que tard o d’hora tornaran, però potser encara quedaran uns quants anys a Alemanya. Tot dependrà de la feina i de les circumstàncies familiars que vinguin.
