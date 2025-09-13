Casar-se a Mallorca, un somni a l’abast dels mallorquins
D’una carnisseria familiar a Campos a organitzar esdeveniments amb una filosofia clara: producte bo, de proximitat, amb segell mallorquí i llengua pròpia
D’una carnisseria familiar a Campos a crear una de les empreses d’organització d’esdeveniments més conegudes de l’illa. Toni Coll, al capdavant de Coll Events, defensa una filosofia clara: menjar bo, en quantitat i amb segell mallorquí. La seva trajectòria arrenca entre planxes d’hamburgueses improvisades a les festes populars i avui combina noces, sopars de veïnats i grans celebracions sense perdre els peus en terra. En un temps en què moltes bodes i festes s’han convertit en espectacles inabastables, Coll ofereix una alternativa autèntica, propera i assequible, on l’ànima balear i la cultura pròpia són el centre.
«Jo vinc d’una carnisseria. Fa deu anys vaig obrir la meva, després que mon pare ja en tenia una. Però a Campos hi havia massa supermercats i la cosa va començar a anar malament. Jo considerava que tenia un producte molt bo, però la gent no venia», comença explicant.
Davant aquella situació, Toni Coll va decidir treure la planxa al carrer i fer hamburgueses. «Vaig començar a fer hamburgueses davall un tendal, de qualsevol manera. A la gent li encantaven. I, a partir d’aquí, em varen començar a demanar si podia fer altres coses», conta el mallorquí. El boca-orella el va dur a ampliar l’oferta, fins al punt de tancar la carnisseria i dedicar-se plenament als esdeveniments.
El menjar com a senya d’identitat
Per Toni, el menjar és el centre de qualsevol celebració: «El nostre segell ha estat sempre donar bon gènere i quantitat. Em cansava de sentir que a segons quins esdeveniments havies de córrer darrere un cambrer per agafar una croqueta. Això era el que no volia. Jo volia que la gent mengés bé i sortís satisfeta».
Per això, a les seves noces i festes no hi falten plats com el llom de vedella torrat amb patates i escalivada, la porcella rostida o el frit mallorquí: «Això és nostre, d’aquí».
Un projecte amb arrels pageses
Coll prové d’una família pagesa i això marca la seva manera de treballar. Així, Coll Events aposta per la proximitat: formatges de Mallorca, sobrassada feta per ells mateixos, vedella de ramaders de les Illes, olives de Caimari, vermuts i licors mallorquins: «Evidentment, no tot es pot fer local, però sempre prioritzam els productes de proximitat».
Segons molts, un dels grans problemes del sector és que les celebracions s’han transformat en espectacles que no tothom pot assumir: «Hi ha gent que entra dins un circ en què tot s’encareix només perquè du la paraula boda. Nosaltres no. Per a nosaltres, és igual si és una boda o una festa d’aniversari: la filosofia no canvia».
Molts clients, explica, arriben desanimats perquè es troben amb pressupostos de milers d’euros per finques i serveis inassolibles. «Jo sempre dic que no cal cercar una finca de 10 milions d’euros». Fa poc, organitzaren una festa a un tros de terra amb bales de palla i, assegura, fou «molt especial».
Organitzar amb rigor i emoció
La clau d’un bon esdeveniment, diu Toni, són els detalls i la coordinació: «Una boda és com un espectacle. No hi pot haver improvisació: tot ha d’estar molt ben estructurat. Els temps són essencials i la coordinació entre equips també».
Però més enllà de la logística, hi ha l’emoció: «Encara m’emocion quan veig una entrada de cerimònia. Pot ser el pare acompanyant la filla, o un amic. Cada moment és únic, se’m posa la pell de gallina».
Una altra aposta de Coll Events és la música en directe: «Crec que el punt d’artistes és necessari. El DJ fa una feinada, però la música en directe dona un plus. Per això volem incorporar més gestió d’artistes locals».
La llengua, element central
Toni Coll és molt clar quan parla de comunicació: «Som un amant de la nostra llengua i cultura. Comunicar-nos en mallorquí és un factor afegit. El nostre client és mallorquí i vol sentir-se proper».
A les xarxes socials, Coll Events ha triat el català com a llengua principal: «El client al qual nosaltres volem arribar és el mallorquí. Amb això, també feim una petita crítica: per molt que vengui gent de fora a casar-se aquí, o que vengui a ocupar recursos, el que nosaltres volem és oferir un servei a un preu supercompetitiu perquè un mallorquí pugui celebrar el seu gran dia, el seu dia preciós. No fa falta fer bodes elitistes tot el temps».
Els canvis en el sector, segons Coll, tenen molt a veure amb les expectatives dels clients: «El nostre client és versàtil i vol ser ell mateix. Molts opten per fer la boda a casa seva, dins un pati o un tros de terra, i això és preciós. També n’hi ha que trien finques més espectaculars, però la majoria cerquen un punt més proper i autèntic».
Mirada cap al futur
Quan pensa en el futur, Toni té dues fites: no perdre l’essència i organitzar un festival de música en directe: «M’agradaria veure Coll Events creixent, però sempre amb la mateixa filosofia: proximitat, producte local i identitat mallorquina».
També té clar que l’empresa no ha de dependre només d’ell: «Un bon negoci és aquell que no coneixes l’amo. Tot sol no som res: el nostre equip és brutal i sense ells no podríem fer res».
En un context en què moltes celebracions han derivat cap a espectacles llampants i fora de l’abast de molta gent, Toni Coll reivindica un altre camí: esdeveniments amb ànima mallorquina, arrelats a la terra, fets amb producte local, en la llengua pròpia i amb proximitat.
