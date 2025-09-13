Activisme digital i IA al servei de la llengua: noves jornades de l’OCB i el Congrés de Cultura Catalana
L'Obra Cultural Balear (OCB) i el Congrés de Cultura Catalana (CCC) organitzen els dies 19 i 20 de setembre a Ca n’Alcover (Palma) les jornades titulades «El català, llengua global». Una trobada per reflexionar sobre llengua, amb el focus en l’activisme a l’àmbit digital i la IA com a eina per a la preservació i promoció.
Horaris i activitats
L'esdeveniment arrencarà el divendres 19 de setembre a les 20 h amb l’espectacle «Llompart, una vida, una herència», una proposta escènica de la companyia la Fornal d'espectacles amb dramatúrgia i direcció de Joan Gomila que s'emmarca en els actes de celebració del centenari del naixement de Josep Maria Llompart, una de les figures clau de la llengua i la cultura de les Illes Balears.
L'endemà, el dissabte dia 20 de setembre, les jornades se centraran en dos eixos fonamentals per al futur de la llengua: l'activisme en l'entorn digital i les oportunitats de la intel·ligència artificial. La primera taula rodona començarà a les 9.45 h amb el títol «L’activisme pel català a l'àmbit digital» i comptarà amb la participació d'Albert Cuesta (ambaixador d'Accent Obert i periodista especialitzat en tecnologia), Eva Olivares (consultora especialitzada en SEO en català), Mariola Dinarès (periodista especialitzada en cultura i tecnologia) i Joan S. Moñino (creador de contingut Parlars Mallorquins), sota la moderació de Caterina Canyelles (OCB).
Seguidament, a les 11.45 h, finalitzarà les jornades la segona taula rodona titulada «La IA com a eina per a la preservació i la promoció de la llengua», una sessió per explorar com les eines d'intel·ligència artificial poden ser aliades per a la llengua. Hi intervindran Maite Melero (investigadora del projecte AINA i Barcelona Supercomputing Center), Miquel Piulats (membre fundador i col·laborador de softcatalà), Llorenç Valverde (UIB) i Nicolau Dols (UIB-IEC), amb Joan Carles Palos (OCB) com a moderador.
Reptes i oportunitats
Aquestes jornades, organitzades per l'OCB en el marc del Congrés de Cultura Catalana, esdevenen una oportunitat per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que afronta la llengua catalana en el context global actual. Amb una combinació de mirada històrica, pensament crític i noves tecnologies, l'esdeveniment convida a imaginar nous camins per a la vitalitat del català en tots els àmbits, especialment en l’entorn digital i tecnològic.
