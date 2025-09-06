Xisco ‘Paco Pelazo’, perruquer i creador de contingut: «La perruqueria és una necessitat i no un luxe»
Amb tisores i molt d’humor, el mallorquí defensa la proximitat per damunt de qualsevol moda i deixa clar que el millor pentinat és aquell que surt amb un somriure incorporat
Amb només 16 anys va començar a tallar cabells a una perruqueria de Muro i, des d’aleshores, no ha deixat de perseguir un somni: oferir un servei pròxim, honest i sense modes imposades. Avui, Xisco —conegut a les xarxes com ‘Paco Pelazo’— és un dels perruquers més actius de Mallorca a l’hora de crear contingut en català. Reivindica que la perruqueria no és un luxe, sinó una necessitat, i defensa una filosofia clara: no vendre només un pentinat, sinó un acompanyament. Ens obri les portes del seu univers, on els cabells són memòria i identitat, i el sentit de l’humor és un ingredient essencial tant dins la seva perruqueria com a les xarxes socials.
Els primers passos: un mirall que ho va canviar tot
«Vaig començar a una perruqueria de la tercera edat de Muro, quan tenia 16 anys. M’encantava. El que em va enganxar va ser l’eufòria de quan els clients es miraven al mirall. Era com que eren una altra persona i se sentien supersegurs de si mateixos», recorda Xisco.
L’experiència d’aquells primers anys, envoltat de gent gran, va ser un aprenentatge vital: «Era molt enriquidor».
D’aquell jove aprenent en queda encara avui la passió intacta. «Si no fos perruquer no crec que fos res. Ho he intentat i no. No hi ha res que em faci més feliç que fer això. No només la perruqueria, sinó tot el món de la cosmètica. És el meu món, m’he format molt i m’hi he dedicat sempre», explica el perruquer.
La fidelitat del client mallorquí
Un dels trets que més valora de la seva professió és la relació amb la clientela: «El client de Mallorca és fidelitzat. Si el tractes bé, no t’abandona. El tracte és molt exclusiu, super meticulós, però divertit».
Aquesta combinació d’exigència i calidesa és la que ha fet que el seu projecte tengui arrels fondes. El repte més gran, confessa, no ha estat convèncer els clients, sinó trobar un espai propi on establir definitivament la seva perruqueria.
Contra modes i estàndards
Un dels moments clau de la seva trajectòria va ser la decisió de crear la seva pròpia marca: «Vaig decidir muntar-la perquè vaig un poc en contra dels standards que hi ha dins el mercat. Crec que la perruqueria és una necessitat i no un luxe. Intent crear un sistema que s’adapti a qualsevol pressupost».
El seu objectiu és democratitzar l’accés a un bon servei: «Sempre intent posar-ho al màxim perquè la clienta se’n pugui cuidar, tengui el capital que tengui. Intent arribar a tothom, tant en l’àmbit de la cosmètica com de manteniment a casa».
Per això, el lema que guia la seva feina és clar: «No venem només un servei, sinó un acompanyament».
El català a la perruqueria
Quan li demanam per l’ús del català, Xisco és contundent: «És una cosa que surt natural. La clientela agraeix ser tractada per una persona que els entén, que sap d’on venen i que parla la seva llengua mare».
A més, l’aposta pel català ha tingut un efecte inesperat a les xarxes socials: «Quan vam començar a fer contingut en català vam tenir una gran repercussió. La naturalitat funciona i la gent ho valora molt».
Les xarxes socials: humor i proximitat
Xisco ha sabut convertir la seva perruqueria en un espai no només físic, sinó també digital. «Vam decidir començar a crear contingut més divertit, per reflectir l’experiència de venir aquí. Una clienta pot passar 6 o 7 hores amb nosaltres i intentam que sigui el més divertit possible».
El seu objectiu és clar: que les xarxes siguin un espai d’entreteniment: «Els canvis d’imatge ja parlen per si sols, però volem donar també aquest toc d’humor».
Secrets per a uns cabells sans
Amb els anys, Xisco ha acumulat un ampli coneixement sobre cures capil·lars. «El consell més general que hi ha és que hi hagi sempre un prexampú: pot ser oli de coco, una mascareta o un condicionador. La combinació de productes és la clau fonamental del resultat».
A més, aposta per rutines personalitzades: «M’hi dedic a crear-les per a cada persona. No hi ha un producte universal, sinó un conjunt que ha d’estar pensat per a cada cabell i cada estil de vida».
Pentinats, canvis i disbarats
Quan li demanam pel pentinat més atrevit que s’ha fet mai, riu: «Va ser quan em vaig decolorar, em vaig rapar i anava amb l’escolta com un pollet groc. Això ha estat el més fort que m’he fet».
Més enllà de les anècdotes, Xisco té clar que no es tracta només de seguir tendències: «Intentam que els pentinats no necessitin gaire manteniment. Que la clienta torni quan vulgui tornar, però no perquè es vegi malament davant el mirall».
Aconseguir els cabells perfectes
«Primer de tot es fa un estudi d’imatge. A partir d’aquí, adaptam el que la clienta demana al que realment l’afavorirà. Si qualcú vol un blanc concret, potser no li anirà bé aquell to exacte, i hem de cercar una alternativa. El color ha de potenciar, no deslluir», exposa.
El consell que dona a qui dubta abans de fer un canvi és clar: «Si no estàs segura, no ho feim. Cercam altres opcions. Els cabells creixen uns 12 cm l’any, així que cada decisió ha d’estar molt ben pensada».
Figures i referents
Entre les persones que li agradaria pentinar destaca un nom: Júlia Colom. Ja ha treballat amb creadores de contingut mallorquines com Constança Ramis, i té clar que la perruqueria també és un pont cap a altres disciplines creatives.
Al cap i a la fi, el que defineix el projecte de Xisco és el tracte humà. «El més important és l’acompanyament», afirma, ja que els cabells guarden records, i cada tall, cada canvi, ve carregat d’una història personal.
És aquesta visió la que l’ha convertit en un referent dins el panorama mallorquí. Un perruquer que no ven modes ni tendències, sinó autenticitat, proximitat i, sobretot, un espai on sentir-se bé.
Amb una trajectòria iniciada a la perruqueria d’un poble i un futur encara per escriure, Xisco ‘Paco Pelazo’ ha demostrat que la perruqueria pot ser molt més que un servei estètic: és una manera d’entendre les persones, de donar-los confiança i d’acompanyar-les en moments clau.
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma