Maria Ventura, mallorquina a Islàndia: «L’ansietat i els problemes es van quedar a Mallorca»
De l’illa a Vík, la jove ha canviat les platges i la Serra per volcans en erupció, aurores boreals, pluja infinita i un llit amb dos nòrdics petits
Graduada en Pedagogia i especialitzada en Recursos Humans, na Maria havia treballat com a consultora i tècnica de selecció de personal. Tot i això, la rutina començava a pesar-li. «Em sentia un poc estancada, la feina era molt rutinària i trobava que necessitava un canvi a la meva vida», explica.
La idea de partir a Islàndia va sorgir a través d’un familiar de la seva parella, que ja hi havia viscut i els recomanà l’experiència. A partir d’aquí, tot va anar de pressa: «A l’abril ens ho vam plantejar seriosament i al maig ja ens havien confirmat feina i allotjament».
La decisió de triar Islàndia no fou casual. Els atreia la qualitat de vida i les condicions laborals: «Ens atreia viure en un país nòrdic, sobretot perquè els salaris són molt més alts que a Espanya i amb l’anglès ja basta per començar». Vík, malgrat ser un poble petit i plujós, oferia un avantatge clau: feina i allotjament alhora, cosa gairebé impossible a Reykjavík.
El dia a dia de na Maria combina jornades intenses de feina amb moments de calma: «Els dies laborables treball de les 10.45 fins a les 23 h, i quan arrib a ca nostra mir una sèrie o una pel·lícula abans d’anar a dormir». Els dies lliures són per anar al gimnàs, passejar, jugar a videojocs o fer excursions: des de rutes per la natura fins a veure volcans en erupció: «Evidentment això no passa cada dia, però són experiències úniques».
L’adaptació ha estat positiva, però no exempta de reptes. La manca de sol és un dels més durs: «Vík és un dels pobles on més plou d’Islàndia i quasi sempre està ennigulat». També la mobilitat: encara no tenen cotxe i això els fa sentir «un poc atrapats». Així i tot, la tranquil·litat compensa: «Aquí el temps sembla que passi més a poc a poc i sense presses. L’ansietat i els problemes es van quedar a Mallorca».
Entre les sorpreses culturals, destaca la confiança de la gent: «No tanca ni les cases ni els cotxes amb clau. Al principi em feia impressió, però ara ho visc amb total normalitat perquè és un poble segur». També la llum eterna de l’estiu i la foscor de l’hivern. I fins i tot detalls curiosos del dia a dia: «Aquí el llit de matrimoni es fa amb dos nòrdics petits en lloc d’un de gran. Potser quan tornem a Mallorca ho posarem en pràctica».
Tot i l’aventura, hi ha coses que enyora: la família, els amics, les mascotes i la facilitat de trobar qualsevol cosa a l’illa. Però Islàndia també li ha donat sorpreses inesperades: «De vegades sent que visc a un altre planeta: glaceres, coves de gel, volcans en erupció, balenes i foques en llibertat, aurores boreals… És una experiència constant. També m’ha fet reflexionar sobre el consumisme: a Mallorca sempre estava comprant coses que no necessitava i aquí m’he adonat que amb el just ja som més que feliç».
Na Maria té clar que Islàndia és una etapa i que el futur és a Mallorca: «Estam gaudint moltíssim i valoram molt el que vivim, però en Lluís i jo tenim clar que el nostre futur és a Mallorca».
Quan li demanen definir aquesta aventura en una sola paraula mallorquina, ho té clar: «Triaria la paraula ‘auba’, perquè per a mi Islàndia és com una de nova: una etapa plena de descobriments i vivències úniques».
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma