Luis Francisco, jugador de tenis mallorquí als Estats Units: «Als EUA es viu per fer feina; a Espanya feim feina per viure»
Entre vols a Califòrnia i tornejos a Mèxic, el mallorquí viu Amèrica una aventura esportiva i vital que descriu amb tres paraules molt nostres: «Això és mel»
Quan agafà l’avió per travessar l’Atlàntic, Luis Francisco no només començava una etapa acadèmica i esportiva, sinó també una experiència de vida que el marcaria per sempre. La universitat li ha obert moltes portes: entrenar amb un equip competitiu, viatjar constantment i combinar estudis amb tenis d’alt nivell. «Tenc records que estic segur quedaran per sempre: un viatge a Miami a veure un amic de la infància, els viatges amb l’equip, vols a Califòrnia i Mèxic per jugar tornejos… Són coses que no hagués pogut fer si no hagués vengut aquí», comença explicant.
L’illa sempre al cap i al cor
Per molt lluny que sigui, Luis no deixa de pensar en els sabors i costums de la seva terra. Quan li demanes què enyora, no dubta: «Un bon frit de matances, un pa amb oli, sa sobrassada…». Menjar i arrels es barregen amb la nostàlgia, recordant-li cada dia que Mallorca és ca seva i allà vol tornar.
La seva mirada esportiva és ambiciosa i sense fissures. A curt termini ho té clar: «Vull acabar la meva carrera universitària de la millor manera possible. Ho vull guanyar tot». Però quan xerra del futur a llarg termini, és més realista: «Tant de bo tenir els doblers per poder jugar fins que em cansi, però és bastant complicat. Així que potser començaré la meva carrera d’entrenador, però són coses que encara estan per veure».
Luis sap que més prest o més tard tornarà a l’illa. «Sense dubte. Mallorca és ca meva i vull formar la meva vida allà», sentencia el jove. Ara bé, també veu l’avantatge de quedar-se un temps més als Estats Units: «Sí que és veritat que no descart la possibilitat de quedar-me aquí fent feina uns quants anys, perquè podria estalviar bastant i tornar amb uns doblers per decidir que vull fer. A més, crec que és el lloc idoni per fer-ho. Diria que als Estats Units es viu per fer feina, mentre que a Espanya feim feina per viure, llavors fer un esforç uns quants anys em pot donar la tranquil·litat de tornar a casa i gaudir del que més m’agrada».
Un missatge per als joves esportistes
Quan pensa en els qui somien en fer una carrera internacional no s’ho pensa dues vegades: «Que ho facin. I més ara. El nivell de tenis és molt alt, les beques són boníssimes i l’experiència és inigualable. Et fa créixer molt com a persona i treu versions teves que no creies que tenies».
Una etapa «mel»
En resumir la seva aventura, tria una expressió ben mallorquina: «Això és mel. Perquè és una experiència inigualable que, si aconsegueixes esprémer al màxim, es pot gaudir moltíssim».
