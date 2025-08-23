Viktòria Canyelles, estilista: «La cultura està tornant-se inaccessible per als mallorquins»
La jove de Santa Maria reivindica la cultura mallorquina a través del disseny i les xarxes, reinventant el vestuari tradicional, entre confessions sobre tumbet, poble, estudiar moda a l’illa i contradiccions
Quan algú diu que vol dedicar-se al món de la moda, molts pensen en les passarel·les de París, en les tendències que dicta Milà o en els influencers que marquen estil a Instagram. Però Viktòria Canyelles, de Santa Maria, ha decidit fer-ho tot al seu aire: amb llengües mallorquines, vídeos a TikTok i una bona dosi de sentit crític.
«Vaig començar Art Dramàtic perquè m’agradava molt el món del teatre i dels espectacles, però no m’acabava de convèncer. Després vaig fer un grau superior d’Assessoria d’Imatge perquè m’interessava molt el món de la moda i del vestuari», explica. Les pràctiques les va fer al vestuari d’una pel·lícula rodada a Mallorca, i des d’aleshores no ha deixat de moure’s entre el disseny, la confecció i la direcció de vestuari.
Amb una mirada que combina l’arrelament a la seva terra i la voluntat d’innovar, Viktòria s’ha convertit en una veu singular dins l’escena jove balear.
Arrels i inspiracions
L’obra de Viktòria té un punt de partida molt clar: l’observació. «El principal és observar. Observar tot el que hi ha al voltant: el que la gent duu, el que no, fer un filtre del què m’agrada o coses que a mi no. Depèn de cada projecte, d’analitzar molt bé les situacions».
Aquest esperit observador l’ha dut a fixar-se especialment en un element identitari de Mallorca: les llengües. «A Santa Maria hi ha un dels pocs telers artesanals tradicionals que queden, i això m’inspira molt perquè representa molt la cultura. I, com tot a Mallorca, està tornant-se inaccessible per als mallorquins. A mi m’agrada recuperar-ho, fer-ho nostre, posar les llengües en llocs on no les havíem vist mai», conta la jove.
Per a ella, les llengües no són només un teixit antic que cal conservar com una peça de museu. Són un símbol que pot viure avui, al carrer, en el dia a dia.
Reivindicació i moda
En els seus dissenys, Viktòria combina la preservació de les tradicions amb una clara voluntat d’experimentar: «Evidentment, no som la primera que ha fet roba amb llengües, però per jo és important portar-les al dia a dia».
Aquesta operació té un punt polític, encara que ella mateixa ho expressi de manera subtil: «Fer vídeos en mallorquí i crear coses per a nosaltres és necessari. Vivim en un moment on tot està enfocat al que ve de fora, a la mirada externa de Mallorca, i jo vull que la gent d’aquí tingui coses pròpies, fetes per nosaltres i per a nosaltres».
Els seus primers experiments van ser amb roba de ballador: «Vaig fer algun guardapits i altres peces, però vaig veure que eren massa marcades com a roba de balladors. Allà hi ha tot un tema de tradició molt pautada. Per això, agafar un vestit de ballador i reconduir-lo a les llengües és com un repte cultural: acceptar que podem canviar allò que sempre havia estat d’una manera».
Mallorca com a carta d’amor
La seva feina és, alhora, un crit generacional i una carta d’amor a l’illa. Quan se li demana per allò que més li agrada de Mallorca, respon sense dubtar pel menjar: «El tumbet, segur».
Aquest equilibri entre l’amor pel què és propi i la crítica a la seva transformació per la pressió turística i immobiliària és un dels motors de la seva obra.
El poder de les xarxes socials
Si alguna cosa ha fet coneguda Viktòria entre els joves és el seu ús de TikTok: «El meu art és el que faig cada dia, involuntàriament. Em vestesc cada dia i això ja és el meu art. Per això ho penj i arriba d’una manera propera, col·loquial, que crec que feia falta».
El fet de fer contingut en mallorquí, a més, és una declaració d’intencions: «Si volgués només guanyar doblers i fer marca, ho hauria fet en castellà o en anglès. Però jo vull fer coses per nosaltres».
La mirada crítica
El seu camí professional també l’ha posada en contacte amb la indústria audiovisual. Ha fet feina en un parell de produccions, però en guarda un regust agredolç: «Eren pel·lícules ambientades a Mallorca, però la major part de l’equip no era d’aquí. La gent d’aquí només fèiem serveis bàsics. Els càrrecs més alts venien de fora. Fins i tot els actors: venen, els ensenyen a copiar el mallorquí i acaba sent una caracterització estranya».
Això la fa reflexionar sobre el paper que juga l’illa en aquests projectes: «Encara no hem arribat al punt de valorar la gent d’aquí».
Somnis i futur
Quan se li demana pels seus plans de futur, Viktòria respon amb claredat: «M’agradaria dissenyar vestuari per cinema i espectacles».
També té clar que vol continuar formant-se, tot i les dificultats que això implica a Mallorca: «Aquí no hi ha FP de patronatge i confecció orientat a espectacles. Estic intentant estalviar per estudiar fora, però és molt car. De moment vaig fent cursos i buscant alternatives».
Vestir per existir
La feina de Canyelles és més que moda. És una declaració d’intencions que posa al centre la identitat mallorquina, les tradicions i la necessitat de reinventar. És també una crítica a la manera com sovint es tracta l’illa. I, sobretot, és una manera de dir que la roba pot ser un llenguatge, que vestir és una forma d’expressar i de resistir.
