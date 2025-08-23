Paula Arranz Olmos, enginyera a Alemanya: «A Mallorca gairebé tothom sent orgull de ser mallorquí»
La jove mallorquina viu a Alemanya on combina kebabs, paperassa i enginyeria aeronàutica mentre enyora un bon capficó i un pa amb oli
Amb 25 anys, Paula ha viscut tres mudances que li han marcat la vida: primer a Escòcia, després a Alemanya i, pel camí, l’impacte del Brexit. Avui viu a Hamburg, on treballa a Airbus com a enginyera de cabina. «El que mola és que cada dia per anar a l’oficina he d’agafar un ferri que em du fins a la planta».
Del Brexit a Hamburg
Quan estudiava a Glasgow, tot semblava indicar que s’hi quedaria. Però el Brexit va complicar el futur laboral. En aquell moment de dubtes, la seva germana —que ja havia fet el pas d’instal·lar-se a Hamburg— li va oferir quedar-se temporalment amb ella. El que havia de ser una estada de tres setmanes es convertí ràpidament en una nova vida professional: «Vaig conèixer a una parella que treballava a la companyia on estic ara i em varen recomanar que hi apliqués. En menys de tres mesos ja tenia contracte de feina i pis».
Hamburg la va sorprendre des del primer dia: «El que em va sorprendre més és com n’és de polida la ciutat i els contrastos que té. Cada barri és un món». També la sorprèn la cultura gastronòmica alemanya: «Tenc companys ja ben adults que cada dia es beuen un suc Bifrutas i un Kinder Bueno. Menció especial també com en són de bons els kebabs en aquest país».
Rutines i reptes
El que li ha estat més fàcil d’adoptar és, curiosament, la disciplina horària: «Sorprenentment, això de matinar i els horaris de menjades, m’agrada molt tenir aquesta rutina». El repte més gran, en canvi, és l’idioma.
Si alguna cosa troba a faltar és la calidesa mallorquina. «A Mallorca la gent és més càlida i la vida és més social. Ho not sobretot en el transport públic, a les botigues o als concerts (que no canten gaire, ni ballen, ni criden)», explica la jove.
També hi veu una diferència clara en l’orgull identitari: «A Mallorca gairebé tothom té aquell orgull o sentiment patriòtic de ser mallorquí [...] i això ens fa sentir més en comunitat. Mentre que aquí la gent no té aquest sentiment, crec que també té a veure amb la història del país».
Bones condicions laborals
Tot i això, Paula reconeix que Alemanya li ha donat unes condicions laborals molt millors que les que hauria trobat a Espanya: «Tenc un contracte fix, moltíssima flexibilitat tant en horaris com per fer teletreball, hores extra remunerades, un bon salari i moltes oportunitats».
Paula no dubta que sense la seva germana tot hauria estat molt més complicat. Així i tot, no deixa de trobar a faltar els estius mallorquins: «El primer de tot a la meva família – sobretot a ma mare – i als meus amics. El que més enyor és l’estiu mallorquí d’anar a la platja a fer un capficó, menjar trempó i pa amb oli».
Mirant al futur
Encara que està contenta a Hamburg, no es veu establerta per sempre a Alemanya. «Qualque dia compliré el somni de tot alemany i compraré una casa a l’illa, però encara no em podria permetre la qualitat de vida i laboral que tenc aquí», sentencia.
Si hagués de definir aquesta etapa amb una paraula mallorquina, ho faria amb «Xubec»: «Perquè és el que m’entra a cada hora ara que matín com un alemany».
