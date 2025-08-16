Paola Ricos Más, de València a fer temporada a Mallorca: «Al principi el cansament et pot i no et permet gaudir tant com voldries»

La jove valenciana ha canviat la comoditat de ca seva per nits de treball, dies de platja i aprenentatge constant

Paola Ricos Más, de València a fer temporada a Mallorca: «Al principi el cansament et pot i no et permet gaudir tant com voldries»

Palma

Per a molts joves, l’estiu a Mallorca és una oportunitat de créixer personal i professionalment. Paola, una jove de 21 anys de València, ha decidit viure aquesta experiència de primera mà, i el seu relat revela els reptes i les alegries d’una temporada lluny de casa.

Aquesta és la seva primera temporada a Mallorca. El motiu que la va dur a l’illa és clar: «Tot va començar amb la idea d’anar a treballar a l’estranger per millorar el meu nivell d’anglès, i llavors la meva amiga Àngela va tenir la idea de venir a fer la temporada a Mallorca, ja que un amic seu feia temps que ho feia».

La seva feina ha canviat al llarg de la temporada. Inicialment, treballava en un hotel a Santa Ponsa com a cambrera de bufet i de barra, i ara ho fa en un pub: «Ara mateix treball en un pub de cambrera, però el principi de la temporada vaig treballar en un hotel, on exercia com a cambrera de bufet i de barra».

Ojalá fuese ropa y no tanto dinero en comida 🥲

Treball de nit, platja de dia

Els dies de Paola tenen un ritme intens, especialment perquè treballa de nit: «El meu dia a dia al treballar de nit el distribuesc de manera que dorm fins al migdia, i un cop em llev acostum a passar el dia a la platja o a la piscina. Cap a les 21 començ a arreglar-me per anar a fer feina, ja que la meva jornada és fins a les 6.30». Afirma que, tot i el cansament inicial, l’adaptació és possible: «Sí que és cert que al principi el cansament et pot i no et permet gaudir tant com voldries del temps lliure, però un cop t’hi fas, et pots adaptar sense problema».

Viure a Mallorca ha estat una experiència intensa i enriquidora: «Diria que està sent única. No deixa de ser dura, ja que acabes trobant a faltar la família i els amics. Al final canvies tota la teva vida i deixes enrere totes les persones amb les quals comparties el dia a dia per anar a una altra ciutat on no coneixes ningú».

2x1 🤡

Mallorca: més cara, però més tranquil·la

Les cales i platges de l’illa l’han captivat: «No sabria quedar-me amb una sola de les cales de Mallorca, l’aigua cristal·lina d’aquí atrapa sense pensar-ho». A més, l’acompanya la seva millor amiga: «Sense dubte el meu dia a dia aquí és amb la meva millor amiga Àngela, que és la persona amb qui vaig venir a fer aquesta temporada. En els dos treballs que hem tingut aquesta temporada hem estat juntes, i des del primer dia hem conviscut tant a l’allotjament de l’hotel com ara al nostre pis».

Comparant Mallorca amb València, nota diferències en el ritme i en els preus: «A Mallorca el ritme és més tranquil, en canvi, a València la vida és molt més dinàmica. Els preus a l’illa a causa dels turistes són molt més elevats, i a València el turisme és més quotidià i no es nota tant l’increment». Malgrat això, destaca la tranquil·litat de l’illa: «Mallorca per viure és molt més tranquil·la, fins i tot la gent aquí té un ritme més relaxat».

Sorprenentment, la seva relació amb els locals ha estat positiva: «He de dir que des que vaig arribar tothom deia que els mallorquins eren molt tancats i no solien obrir el seu cercle, però totes les persones que he conegut a l’illa m’han acollit de seguida». Tot i que encara li queden alguns gustos locals per descobrir, com la sobrassada, Paola aprofita l’experiència per créixer: «Sobretot a permetre’m obrir-me a conèixer gent nova».

