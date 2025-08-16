Maria García 'Nineta', projecte musical de Mallorca: «Quan vaig començar a escriure en català, les cançons sortien millor»
Una jove irromp a l’escena pop mallorquina amb ‘Salut i Mercé’, un àlbum en mallorquí ple de relats sobre amistat, identitat i llengua, que combina Taylor Swift amb sons de la Mediterrània
A Pollença, l’any 2005, una nina de tres anys cridava les cançons de Coti com si la seva vida depengués d’això. No sabia tocar cap instrument, però tenia claríssim que la música li feia pessigolles al cervell. Aquella nina és avui Nineta, i amb el seu primer disc, Salut i Mercé, ha decidit que el pop en mallorquí pot xerrar d’amor i d’amistat, i fins i tot «matar el jutge». Entre bromes i guitarres apreses en quarantena, Maria Gabriela García Bardeci ha convertit les seves històries en un viatge sonor que vol trencar tòpics sobre què es pot fer —i què no— des de Mallorca.
La història de Nineta no comença amb una formació acadèmica de conservatori ni amb una família de músics professionals. Comença amb una nina de tres anys, asseguda a les espatlles de la seva mare, cantant paraula per paraula les cançons de Coti en unes verbenes de Pollença. «Aquell concert el tenc un poc borrós perquè només tenia tres anys… però record estar allà i estar cantant lletra per lletra totes les cançons», rememora. Després vindrien El Canto del Loco i els concerts d’Amaral, els seus primers contactes amb la música en directe que quedarien gravats per sempre a la seva memòria.
A ca seva, la música sempre hi ha tingut presència. «Som una família que, amb instruments, no hi té gaire contacte, però el que és música… hi ha un rang molt ampli a ca meva», explica. I és que, encara que no toquessin, la música formava part de la vida quotidiana. De petita va provar el piano, però ho va deixar: «No era gaire bona, però sempre he estat molt escriptora. Sempre m’he inventat contes, poemes, històries… i la música era una espineta clavada».
Barcelona, quarantena i una guitarra
El moment decisiu arribà el 2020. Maria vivia a Barcelona i, com tants altres, es trobava tancada a casa per la quarantena. Sense concerts, sense carrers plens ni cafès sorollosos, va trobar un nou refugi: «Vaig començar a tocar la guitarra de manera autodidacta i a escriure les primeres cançons». Aquell primer pas, que semblava només una manera de passar el temps, es convertiria en el fonament del seu primer gran projecte.
El 2023, després de tres anys de pràctica, composició i reflexió, Maria ja tenia clara la idea: volia fer un disc conceptual: «Tenia la idea de voler fer un disc que fos com un viatge, un manual de supervivència de la primera joventut, dels vint anys». La seva experiència com a jove mallorquina vivint a una gran ciutat era plena de contrastos: «A Mallorca de vegades tenim el complex que no s’hi pot fer res i que has de sortir a llocs més grans… i després a Barcelona en quarantena no passava res. Ningú m’havia avisat que els vint anys també són durs».
El disc no seria, però, un diari d’angoixes i frustracions, sinó una col·lecció de retrats emocionals, plens de matisos. Quan ho va comunicar a la família, ho va fer sense demanar permís: «Me’n record de cridar mon pare i ma mare i dir: no, no, vull fer un disc. No estic demanant permís, estic avisant que qualque dia vos demanaré que me faceu un bizum de la meva lladriola».
El naixement de Salut i Mercé
Salut i Mercé és el resultat d’aquell impuls. Amb el suport de Joan Fonts, Joan Oliver i Llucia Cerdà, el projecte va prendre forma. Des del principi, Maria tenia clar que el disc havia de tenir una narrativa pròpia. No volia una col·lecció de singles desconnectats, sinó un relat unitari.
Entre les cançons que més la representen, en destaca dues que considera «la cara i la creu del disc»: Veritats amargues i Queda’t. «Veritats amargues és una persona ferida, ressentida amb les amistats… la vaig escriure dins un nitbus a Barcelona, que són molt inspiradors», explica. En canvi, de Queda’t explica: «És l’única cançó d’amor que he estat capaç d’escriure… però va per una amistat molt propera. És com dir-li: sé que no estàs passant per un bon moment, però estic aquí».
Hi ha també espai per l’experimentació amb les arrels mallorquines, com a Matar el jutge, on introdueix elements de la jota: «Volia fer un element integrador de la cultura mallorquina però xerrant d’alguna cosa que m’apel·la com a artista: la opinió pública i la gent que jutja massa».
Curiosament, tot i que molts oients han interpretat el disc com un àlbum de ruptures amoroses, Maria puntualitza: «Potser cançons de ruptura en aquest disc n’hi ha cinc… i són totes de relacions d’amistat, realment».
La llengua com a elecció política
Un dels trets distintius de Salut i Mercé és que està escrit i cantat en mallorquí. Maria ho té clar: «Fer música en català avui és polític». Va començar escrivint en castellà i fins i tot ho va provar en anglès, però les cançons no fluïen: «En el meu dia a dia no pens en aquestes llengües. Quan vaig començar a escriure en català, les cançons sortien millor perquè m’hi expressava naturalment».
A més, volia dur al català una sonoritat poc explorada: el pop influenciat pel món anglosaxó. Les seves referències són clares: Taylor Swift i Lorde. Però, alhora, té una mirada crítica sobre l’estat de la llengua: «La llengua catalana ha patit una repressió i prohibició que fa que no evolucioni igual… a vegades se’ns fa molt pulcra i ens costa dir segons què. Hem d’ampliar-la per tot: per cançons per moure el cul de festa, per dir porcades o per fer les cançons més tristes».
Tot i no ser d’una família de generacions mallorquines, Maria reivindica la seva identitat insular: «Crec que no hem de reduir la identitat d’algú pels llinatges i els orígens. També les generacions que han vengut aquí han ajudat a fer poble». Aquesta mirada oberta conviu amb un desig de preservar i reinterpretar tradicions: a l’última cançó del disc hi ha sonadors, grups de música i ball de bot. Curiosament, va aprendre a ballar-lo a Barcelona.
En el disc, volia també ser «una figura sibil·lina… aquesta persona que ja t’ha avisat del que passaria i ha acabat passant». Una barreja de narradora, testimoni i protagonista de les històries que canta.
L’escena musical de Mallorca
Maria ha actuat tant a Barcelona com a diversos punts de l’illa, però destaca especialment l’escena de Manacor: «No sé què té l’aigua de Manacor… és com Astèrix i Obèlix, que els posen dins un calderó i tots surten músics». El seu primer directe va ser allà, i recorda «un ambient on tothom està agraït de compartir música». També somia en compartir escenari amb altres artistes mallorquines, com Maria Hein o Maria Jaume, formant «les tres Maries», o amb Júlia Colom, «perquè és simpatiquíssima i té una veuarra increïble».
Sobre Palma, creu que «s’hauria de fer una escena més sòlida». I és crítica amb com, sovint, els artistes locals són tractats pels esdeveniments oficials, relegats a un segon pla.
En clau més personal, Nineta confessa la seva devoció per les albergínies farcides —«sempre amb panses, mai sense»— i, com a festa imprescindible, es queda amb Sant Sebastià, tot i la seva opinió que cal millorar-ne l’oferta cultural.
Amb Salut i Mercé, Nineta ha posat la primera pedra d’una carrera que combina autenticitat, ambició i un profund arrelament a la seva identitat. El disc no només és un viatge pels alts i baixos dels vint anys, sinó també una declaració de principis: que el mallorquí pot ser llengua de pop, que les amistats mereixen cançons tan intenses com les històries d’amor, i que des de Mallorca també es pot crear música amb vocació universal.
