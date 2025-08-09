Maria Bauzà, creadora de contingut: «No es pot valorar l’esport només pel resultat estètic»
No fa falta ser olímpic per entrenar cada dia, ni ser perfecte per inspirar a la resta de persones, i la jove del raiguer ho sap bé: des d’Inca, combina CrossFit, receptes saludables i reflexions vitals amb un accent que no pensa amagar
Una vida activa, saludable i conscient també pot sonar en mallorquí. Maria Bauzà n’és una prova en moviment. Amb la seva energia contagiosa i una rutina marcada per l’esport, especialment el CrossFit, aquesta jove de Mallorca ha trobat a les xarxes socials un espai on inspirar, motivar i, sobretot, normalitzar un estil de vida actiu sense renunciar a les arrels. Des d’Inca, comparteix entrenaments, receptes, consells i reflexions amb milers de persones que connecten amb el seu discurs proper i realista. El seu accent no és un obstacle, és una bandera: xerrar en català de Mallorca és per a ella una elecció natural, una manera de sentir-se a casa.
El camí de Maria cap al món del fitness no comença amb una planificació estratègica, sinó amb una decisió vital: fer un canvi. «Pesava 30 quilos més, necessitava fer un canvi. No podia ser que em costàs pujar una escala. Ja practicava esport, jugava a futbol, però vaig entendre que també havia de cuidar l’alimentació, i vaig començar a agafar una rutina», explica la jove del raiguer.
Aquest canvi va ser tan transformador que allò que començà com un objectiu personal es va convertir en la seva feina. Ara, Maria està completant un certificat de professionalitat en entrenament personal i es prepara per cursar estudis superiors en l’àmbit de l’activitat física. Treballa en un gimnàs d’Inca com a monitora de sala, on compagina tasques d’atenció al públic amb assessorament esportiu.
Crear contingut des de la realitat
A les xarxes, Maria no interpreta un personatge. Simplement comparteix el seu dia a dia: «El meu contingut és el que faig en el meu dia a dia: si m’estic preparant un dinar, enregistr la recepta; si vaig a entrenar, m’enduc el trípode». Aquesta naturalitat és la clau del seu èxit. Fa contingut de tipus estil de vida, esportiu i motivacional, sempre amb un to proper i real.
Per ella, l’objectiu és transmetre una idea clara: la salut és bàsica, però no ha de ser un extrem ni una imposició: «Vull normalitzar fer esport i menjar saludable».
L’idioma, una tria conscient
Tot el contingut que publica és en català: «Xerrar en català em surt natural, és la meva llengua, és com em sent còmoda. I també em sembla important arribar a la meva gent».
Forma part d’una nova onada de creadors i creadores de contingut en català a les illes, que han contribuït a fer visible una comunitat que fins fa poc semblava invisible. «Està sortint molta de gent fent contingut en català a Mallorca, la veritat és que m’encanta, s’ha fet com molta comunitat, molt de grup, i al final, uns ajuden als altres», desenvolupa Bauzà.
Gestionar entrenaments, feina i xarxes socials no és fàcil, però Maria ho ha aconseguit integrant-ho tot dins la seva rutina. «Soc una persona bastant hiperactiva, el meu cos me demana que estigui activa, no puc aturar un dia. El meu dia de descans faig descans actiu i surt a córrer», confessa la jove mallorquina.
També reconeix que entrenar li ha aportat estructura mental: «Era molt desorganitzada, i tenir els entrenaments com a columna vertebral del meu dia m’ha ajudat a millorar molt la meva vida».
El CrossFit: més enllà d’un entrenament
Del futbol al running, Maria ha tastat moltes disciplines, però el CrossFit ha estat la que l’ha conquistada. «El que m’enganxa del CrossFit és que sempre tens reptes nous. Hi ha moviments que no et sortiran ni el primer dia, ni el primer mes. T’enganxa el voler desbloquejar moviments i pesos, o millorar la tècnica. És un esport molt complet», elabora l’esportista.
A nivell tècnic, valora molt la varietat: «Combines cardio, força, moviments gimnàstics i treball amb barra olímpica»-
Tot i l’entusiasme creixent pel CrossFit, Maria assenyala que encara hi ha pocs espais de competició a Mallorca. «Només hi ha un lloc on fer competicions de CrossFit a tota l’illa. Altres esports tenen més opcions, més categories i més espais. Ara hi ha proves híbrides, que estan bé, però no són el mateix», lamenta Bauzà.
També remarca que encara hi ha gent que se sent intimidada per entrar a un gimnàs: «Jo sempre dic: comença a poc a poc, posa-t’ho fàcil. No vulguis passar de zero a entrenar cada dia. Ja aniràs augmentant més dies d’entrenament».
Una de les fites esportives de les quals se sent més orgullosa és haver completat una mitja marató: «Jo mai havia corregut més de 12 quilòmetres, i em vaig proposar fer-ne 21. Vaig entrenar tres o quatre mesos, i ho vaig aconseguir».
També destaca el valor psicològic de l’esport: «Pots entrenar molt, però per qüestions de predisposició genètica pot ser que no aconsegueixis el físic que voldries. Si només valores l’esport pel resultat estètic, vas malament. Has de mirar tot allò que t’aporta a nivell mental: la disciplina que guanyes, el benestar amb tu mateix».
La seva font d’inspiració passa pel seu germà gran, que la va introduir en aquest estil de vida, i també per altres atletes i influencers de CrossFit i fitness que segueix a les xarxes: «Tenir referents fa que estiguis més enfocat i motivat».
Tenir referents fa que estiguis més enfocat i motivat
Futur obert i autenticitat
Ara per ara, Maria no té grans projectes planificats. Prefereix seguir compartint el seu dia a dia amb naturalitat. Aquest és, potser, el gran valor del seu projecte: no voler ser altra cosa que ella mateixa. En un paisatge digital ple de filtres, Maria hi és amb la seva veu, el seu accent, la seva rutina imperfecta i una energia que inspira a mullar-se, a moure’s, a cuidar-se i a estimar-se.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Marivent creó la Familia Real
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario