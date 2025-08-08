Iker Rebenga, eivissenc a Palma: «A Mallorca els hi agrada que parlis català si no és el teu idioma»
L’eivissenc Iker Rebenga Vela ha cursat el seu primer any de Medicina a Palma, on ha elegit parlar el català, encara que la seva llengua materna sigui el castellà
Carla Torres Juan
Les bones notes a primer de Batxillerat varen fer que l’eivissenc Iker Rebenga Vela es replantegés el seu futur: ell volia fer Psicologia, però al final es va decantar pel grau de Medicina i ja després ser metge psiquiatre infantil. El jove de divuit anys està a Palma estudiant la carrera i ara en setembre començarà el segon curs.
«Sol anar a la universitat als matins, i moltes tardes també m’hi he de quedar, perquè tenim pràctiques [relacionades amb les assignatures que cursa]. Ens ocupa tot el dia», assegura, per la quantitat d’hores que dedica a estudiar. «Es fa complicat, sobretot en època d’exàmens, que pràcticament sempre és època d’exàmens pareix, perquè has d’estudiar amb molta antelació», explica. Així i tot, va al gimnàs per fer una mica d’esport, però cada dia baixa a berenar amb els seus amics de la residència on viu. «Aquest és un punt important respecte a l’oci i desconnectar dels estudis», recalca.
«En una assignatura ens varen dir que l’Hospital Can Misses és un dels pocs hospitals que, per la seva categoria, li falten requisits, que hi ha certes especialitats que no estan i que haurien d’estar», afirma. «En general, està complicat el tema dels sanitaris, alguns van des de Son Espases a Eivissa amb freqüència per atendre a gent. De fet, els nostres professors, que són metges alguns, ens comenten que ells mateixos es mouen fins a Eivissa precisament per la falta de personal», afegeix.
Diferències entre Eivissa i Mallorca
Pel que fa a les diferències entre les dos illes, el que ha notat més és el tema de la llengua: «A Mallorca, entre molta gent dels pobles que van a estudiar a Palma, i gent de la mateixa ciutat, la llengua que utilitzen generalment és el català. I això és una cosa que he notat molt, perquè a Eivissa, amb els meus amics, pràcticament mai he parlat en català». En canvi, allí, a la residència, el parla amb quasi tothom. Del seu accent, li diuen que és molt «polit», fins i tot, que pareix «una mena de valencià castellanitzat». «M’han dit de tot, sincerament, però, en general, la gent ho accepta i els hi agrada que parlis català si no és el teu idioma i diuen ‘mira, que maco’», relata.
«Jo vaig arribar a Mallorca i vaig veure que tothom parlava català i, com si res, em vaig posar a parlar català amb ells. Al gener o al febrer, parlant amb uns dels meus millors amics, que són menorquins, em varen preguntar que per què de vegades parlava en castellà amb la meva al·lota, amb la que parlo castellà i català, i jo els vaig dir que no acostumo a parlar català i ho varen comentar per la residència i tothom es pensava que jo era catalanoparlant», conta l’anècdota. «Es varen sorprendre, que jo parlant en castellà com a llengua materna, vaig decidir parlar català en tot moment», afegeix.
«Molts de cops, començo una frase amb ‘mem’, i la repeteixo cinquanta vegades en la mateixa frase només per picar als mallorquins», riu. «De fet, la broma per excel·lència és que jo sóc d’Eivissa i ells de Mallorca, i m’encanta dir-los ‘Mallorca, terra porca’», afegeix amb humor. «És un piqui molt amistós», ressalta. Igual que els mallorquins li fan broma a ell dels estereotips d’Eivissa: «La majoria estan bastant conscienciats també de què Eivissa no només és festa». «Empren els estereotips per fer broma amb jo, però saben perfectament que no són veritat», destaca.
A part d’això, hi ha certs indrets de Mallorca, com el port, que li recorden a Eivissa: «La Indiotería és Puig d’en Valls, però amb edificis de set pisos, però l’estètica és igual». Rebenga enyora Eivissa i quan ve a l’illa, aprofita per estar amb la família sobretot, no obstant això, acabarà la carrera a Palma i després ja veurà què li presenta el futur.
