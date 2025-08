Sashu Agustina, creadora de contigut argentina: «Quan vaig conèixer Mallorca va ser amor a primera vista»

Sashu Agustina (@sashuagustina) va arribar a Mallorca fa tres anys. El que no s’imaginava era que aquesta illa mediterrània li robés el cor. Nascuda a Buenos Aires, explica amb un somriure que l’enamorament va ser instantani: «Vaig arribar a Barcelona i en unes vacances vaig conèixer Mallorca. Va ser amor a primera vista».

Connexió profunda amb l’illa

Això és perquè, per a ella, la connexió amb l’illa va ser molt més profunda que el simple turisme. «Encara que soni cursi, el meu cor es va sentir a casa i això va ser el primer que em va sorprendre. La vibra de l’illa no l’he trobat en cap altre lloc», afirma. Les cales, les muntanyes i la calma mallorquina la van captivar des del primer moment.

La seva rutina aquí és tranquil·la, mediterrània i molt seva: «Em despert, faig el meu berenar —sempre amb mates i torrades amb ous— i, si puc, vaig a la platja cada dia». L’adaptació no li va costar gens: «Els dies passen molt ràpidament quan et sents còmoda i feliç».

Fascinada per la cultura local

Una cosa que la fascina especialment de Mallorca és la cultura local. Li agraden les ensaïmades, les decoracions dels pobles per festes i, sobretot, sentir xerrar mallorquí. «M’encanta sentir-lo», diu entusiasmada.

L'Argentina, sempre al cor

Tot i que viu feliç a l’illa, no amaga la nostàlgia per algunes coses de l’Argentina. «Enyor la passió per les coses més senzilles, com anar a animar Boca Juniors a l’estadi, fer uns mates amb la família o un bon ‘asado’ els diumenges», recorda amb afecte.

Però Sashu no només ha trobat un refugi a Mallorca, sinó també una font d’inspiració. Fa més de vuit anys que crea contingut a xarxes socials i avui és activa sobretot a Instagram i TikTok (@sashuagustina). «Sempre m’ha agradat mostrar la meva vida. De petita vaig aprendre a no tenir vergonya de ser com soc, a lluitar pels meus somnis i a no preocupar-me per l’opinió dels altres».

Autenticitat i empatia digital

El seu contingut barreja humor i estil de vida, i la seva comunitat digital creix dia a dia. Mallorca, en aquest sentit, li ofereix infinites idees. «A cada lloc que vaig, sent que el vull mostrar. Però respect els espais més secrets que només coneixen els mallorquins. Només faig difusió dels llocs més coneguts, però sempre des de l’admiració i amb humor perquè la gent els pugui conèixer a través de les pantalles», explica.

La seva manera d’explicar l’illa, de compartir moments i de fer humor connecta amb gent d’arreu. Tot i això, reconeix que no sempre és fàcil: «De vegades pensen que soc turista i arriben les crítiques. Entenc que no agradi que hi hagi tanta gent de fora, però sempre que una opinió tingui lògica, l’analitz i l’aplic. M’agrada aprendre i respect molt els mallorquins».

Una càmera, un somriure, una illa

Sashu Agustina és una d’aquelles persones que es mouen pel món amb una càmera, però també amb empatia i autenticitat. I això es nota en cada vídeo, en cada post, en cada broma: darrere hi ha una dona que ha sabut convertir la passió per viatjar, comunicar i riure en un estil de vida —amb base mallorquina.