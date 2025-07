Magda Campins, mallorquina a Alemanya: «Després de vint anys, sí que he adoptat alguns costums alemanys, però m’oblid de tot en el moment que l’avió aterra a Mallorca»

A la ciutat de Trier, hi viu una alaronera amb el cor dividit, Magda Campins: «Em poden fer totes les bromes que vulguin, però no canviaria Alaró per res del món», afirma amb un somriure. Na Magda va néixer i créixer en aquest poble que no només considera casa seva, sinó també el seu lloc preferit del món.

Un viatge inesperadament llarg

Amb només dinou anys, va decidir partir cap a Alemanya per fer-hi unes pràctiques d’hostaleria. El que havia de ser una aventura de tres mesos es va convertir en una vida de més de dues dècades. «Tot va començar perquè havia de fer les pràctiques, i la meva mare, que té família allà, va veure una oportunitat per tornar a contactar-hi. Gràcies a na Martina, una dona estrangera que vivia a Alaró, vàrem poder posar-nos en contacte amb els parents alemanys. Per a ells va ser tota una sorpresa. Així vaig fer les maletes i, sense saber ni una paraula d’alemany, me’n vaig anar cap a casa de la tia Helga i l’oncle Mateo», explica.

Amb el temps, aquells oncles es convertirien en uns segons pares, oferint-li un entorn ple de suport i estima. «Vaig arribar amb una maleta i dues ensaïmades que m’havia preparat en Joan de Ca na Juanita, sense saber ni com es deia ‘bon dia’ en alemany. Em comunicava amb senyes, amb les mans i com podíem. L’alemany no és fàcil, fins i tot una vegada que em vaig embullar i vaig dir a la meva tia que festejava amb el fill del batlle de la ciutat» conta. Cada matí agafava un tren des del poble fins al centre de Trier que la duia a l’hotel DeutscherHof, on feia les pràctiques, i que amb el temps acabaria sent casa seva: quinze anys després, va ser la Metre de l’hotel.

Una nova vida i un amor inesperat

A Trier, na Magda hi va trobar molt més del que mai hauria imaginat: una nova vida, una carrera i també l’amor. «Vaig conèixer en Chris durant una festa al poble. Ell posava música i jo vaig anar a demanar-li una cançó. Per fer la broma em va demanar d’on era, i li vaig dir que de Mallorca. Va resultar que ell hi anava cada any a fer la volta amb bicicleta i coneixia perfectament Alaró. Ens vàrem intercanviar els telèfons en un tros de cartó i, nou mesos després, na Joana Maria, l’antiga propietària del bar Acros, em va telefonar per dir-me que un tal Chris havia entrat al bar i li havia dit que em coneixia. Jo, la veritat, no sabia ni d’on em venia», afirma entre rialles.

Professionals i arrels

Les oportunitats professionals a Alemanya han estat una suma d’encerts i decisions que ha anat prenent amb el temps: «Em dedic a l’hostaleria i al turisme. Si hagués quedat a Mallorca, segurament hauria tengut una vida totalment diferent. No crec que aquí hi hagi més o menys oportunitats, simplement són diferents. També vaig viure un any a Escòcia i viure aquí m’ha permès viatjar moltíssim». Tot i això, mai no s’ha desvinculat del seu poble: «Al contrari, crec que he reforçat els llaços. No hi ha dia que no xerri amb la meva família o amb els amics. El clima, la proximitat de la gent i la gastronomia són coses que enyor molt. No sé si enyor més els meus amics o el menjar de ma mare: els calamars farcits, el tumbet, el frit, el pa amb oli... no acabaria mai!», diu. «Després de vint anys, sí que he adoptat alguns costums alemanys, però m’oblid de tot en el moment que l’avió aterra a Mallorca», afirma.

Tradicions que continuen

Una de les anècdotes que repeteix sovint és que, tant si hi va per dos dies com per tres mesos, sempre parteix de Alaró amb «plors i desdites i el mateix drama. Les primeres vegades feia plorar tothom, ara ja em deixen plorar tranquil·la». Una altra tradició que conserva és tornar de sorpresa per les festes de Sant Pere. «Tothom em segueix el corrent, i m’encanta!», diu amb complicitat. I, pel que fa a l’idioma, els seus amics no fallen: «Sempre m’imiten o fan alguna broma que es manté durant anys. A Chris li faig dir paraules en català i frases fetes que em fan molta gràcia».

Trier ha estat testimoni de moltes etapes de la seva vida: allà s’hi ha fet gran, s’hi ha casat i els d’allà s’han convertit en la seva família. «Després de deu anys junts, ens vàrem casar. La meva família, que no són pocs, va venir a Alemanya. Era el pont de la Constitució, feia una fretada i vaig aprofitar que hi havia el mercadet de Nadal que és com si viure dins un conte. Tenir-los tots allà va ser un regal. El més curiós és que durant la cerimònia estaven molt emocionats tot i no entendre ni una paraula, quan vaig dir el ‘sí’, vaig girar-me als meus pares i vaig dir-los ‘he dit que sí’», conta entre rialles. «L’agost vivent em vaig casar a ca nostra d’Alaró, els meus amics no m’haurien perdonat no venir a noces», afegeix.

L’enyorança i les arrels

No tot ha estat fàcil, explica que «quan es va morir l’oncle Mateo, per jo va ser del pitjor que m’han passat, aquí ell era mon pare, i no hi ha dia que no l’enyori». Malgrat viure a Alemanya, mantenen una casa a Alaró. Hi tornen cada Nadal, Pasqua, cap de setmana llarg i estiu per retrobar-se amb la família, les tradicions i les arrels. «He aconseguit que els meus amics alemanys s’hi sentin com a casa. Fins i tot, quan jo no hi soc, ells van a veure els meus pares», afirma.

L’estiu, Sant Roc i la carrossa: fer pobre des de fora

És durant aquestes estades que reconnecta amb tot allò que més enyora: el frit del dia de Pasqua, la xocolata amb ensaïmada de la nit de Nadal, les bromes de sempre, i sobretot, les festes de Sant Roc. «Quan tornam, tot agafa un altre gust. Sempre m’encanta tornar, però quan ho faig per agost és inexplicable. No hi ha res com Sant Roc i el dia de les carrosses», afirma. Na Magda confessa que per cor hi té una carrossa i no concep un estiu sense participar-hi. «Hi ha anys que he duit una maleta només per posar-hi el vestit de carrossa!», explica amb entusiasme.

És una d’aquelles persones que, fins i tot des de la distància, fan poble. Amb el pas dels anys, reconeix que l’enyorança s’ha fet més fonda, però també més serena. Viure fora li ha fet valorar encara més els petits detalls que formen part de la vida quotidiana d’Alaró. «La meva gent i el meu poble són el que més trob a faltar», confessa amb emoció.

Tornarà a viure a Mallorca? Ella no ho descarta: «No tenc pressa, però sé que Alaró sempre m’espera. I jo sempre hi torn».