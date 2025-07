Per entendre què és Zooller, només cal aturar-se un moment a la plaça i mirar. No mirar amb ulls de turista, sinó amb la consciència d’algú que observa com el seu poble, la seva cultura i la seva vida quotidiana són convertides en espectacle. La companyia Sa Vorera des Tassó, formada per Llúcia Cerdà, Joan Oliver i Emma Delon, ha creat una instal·lació artística que no només escenifica la gentrificació, sinó que la fa viure de manera literal: amb gàbies, una guia turística i habitants locals convertits en «animals» de museu.

El projecte, que neix com una performance visual i instal·lativa, gira entorn una idea poderosa i incòmoda: Mallorca ha esdevingut un zoo on els habitants són l’atracció. A la gàbia central hi trobam na Margalida, una titella humana que representa la padrina mallorquina. Però no és una figura passiva ni decorativa. És una dona amb pensament, voluntat i ironia, que esdevé mirall del poble convertit en icona de postal. Un element clau és el personatge de la guia turística, que acompanya els visitants amb un to aparentment amable i festiu, però que amaga una sàtira ferotge. La peça no és teatral en el sentit clàssic. És una instal·lació performativa, una visita guiada a un espai museïtzat, on el públic se sotmet, gairebé sense adonar-se’n, al mateix mecanisme que critica: mirar, fotografiar, consumir.

«És un zoo on tu ets el visitant, però també et veus reflectit en el que mires. És una trampa. I aquesta trampa és Mallorca mateixa», diu un dels creadors.

Creadors de 'Zooller', obra dramatúrgica: «A vegades ets la versió de tu mateix que el turista espera» / ZOOLLER

—Començam amb una presentació. Qui sou i quin paper teniu dins del projecte?

—Llucia Cerdà (L.C.): Em dic Llúcia Victòria Sardà Rullà. He estudiat Interpretació Visual a l’Institut del Teatre de Barcelona i soc cocreadora i codirectora de la peça juntament amb en Joan. La idea de «Zooller» va sorgir durant una assignatura de dramatúrgia. Se’m va ocórrer la imatge d’una padrina dins una gàbia, i vaig pensar tot el que podia simbolitzar. Vaig comentar-ho amb en Joan, i des d’aquell moment el projecte ha arribat on ha arribat.

—Joan Oliver (J.O.): Soc Joan Oliver López. Vaig estudiar Belles Arts. A la peça faig el paper d’escenògraf, i he escrit la majoria dels textos. Com a companyia, ens agrada partir d’imatges, com la titella, en comptes d’un text. Ens interessa que els materials xerrin per la peça, per deixar marge de reflexió.

—Com és la proposta escènica? És interactiva?

—J.O.: És una instal·lació al carrer amb diferents gàbies. Cada gàbia representa un element simbòlic de la cultura mallorquina. Hi ha una padrina, una sobrassada gegant, una família d’ensaïmades, el tren de Sóller i un porquet negre. El públic fa una visita guiada com si fos un zoo. Algunes parades són interactives i proposen jocs. La presència del guia ajuda a trencar la barrera entre espectador i obra. És una manera d’explicar que ens estan atacant, i de que s’entenguin aquestes imatges més subjectives.

—L.C.: Volíem que l’espectador participàs més activament, però també som conscients que a la gent li costa començar a tocar o acostar-se a les peces. I també serveix per explicar el missatge, que és fàcil de malinterpretar. Quan ho fa en Pau, que és mallorquí, encara és més colpidor. Perquè veus algú d’aquí venent la seva pròpia cultura, pensant que està guanyant-hi alguna cosa. I no.

—Per què la figura de la padrina és central?

—L.C.: Perquè és una figura molt folkloritzada. La imatge de la padrina fent coses, s’ha convertit en un reclam turístic. Volem que quedi clar que la padrina som tots els locals en el moment en el qual ens fiquen dins aquesta ‘gàbia’, ens miren a través d’aquesta mirada. També, la padrina és una persona amb autonomia, no una dispensadora de menjar, amb pensament, gustos i voluntat, quasi-quasi, d’escapar.

—J.O.: Ens interessava mostrar que ella és conscient de la seva situació. Dins la gàbia troba formes de distreure’s, d’expressar-se. Pot mirar el mirall, posar-se música al mòbil... Volíem humanitzar-la al màxim, sort de la caricatura, fugir de l’estereotip.

—Per què Sóller?

—L.C.: Perquè jo hi he viscut tota la vida. És un poble que estim molt, però que ha canviat moltíssim en poc temps. Quan era petita, ja hi havia turistes, però hi ha hagut una transformació. Vas a fer un cafè a la plaça i notes la mirada d’algú. Un dia em van fer una foto mentre sopava amb una amiga a la platja. Et converteixes en part del producte. Te miren com a un nin petit menjant un gelat. El turisme es una indústria que s’aprofita de la riquesa que cream nosaltres.

—J.O.: I això genera una plusvàlua. La teva vida quotidiana és una forma de producció econòmica. És un fet tan sinistre que els turistes paguin per experimentar pertinència. Hi ha una sensació de fatiga.

—A l’entrevista mencioneu que el vostre objectiu és que l’obra deixi d’existir. Què vol dir?

—L.C.: El millor que podria passar és que aquesta peça deixés de tenir sentit. Que la societat arribés a la conscienciació absoluta.

—J.O.: No volem acabar amb el turisme, perquè sabem que és impossible. Però volem que la gent entengui el seu paper en aquest sistema. Que prengui consciència, que hi ha un mercat que produeix a costa teva. Inclús si tens un pis de lloguer, estàs sent part d’això.

—Com reacciona el públic?

—J.O.: Hem rebut de tot. Hem vist turistes fent fotos a la padrina, sense entendre que els estàvem retratant a ells. Hem tingut queixes perquè els textos no estan en castellà. Però també comentaris de gent molt contenta per visibilitzar tot el que forma part de Mallorca.

—L.C.: També quan ho hem fet a Catalunya, molt bon feed-back. La gentrificació passa allà, a Girona, a qualsevol lloc.

—Parleu d’auto-folklorització. Què voleu dir?

—L.C.: Quan molts mallorquins marxen a fora, tornen encara més mallorquins. I a vegades això no surt de l’orgull sinó de la por a perdre la identitat.

—J.O.: Aquesta auto-fetitxització, de dir: «Val, si actuo d’aquesta manera, d’una manera exòtica, si assumesc aquest paper, llavors se’m farà cas». Et converteixes en la versió de tu mateix, una idea pre-fabricada, que el turista espera. I allò fa mal, perquè no ets així.

—L.C.: Vull dir i no es tracta de criminalitzar aquesta versió del mallorquí que surt de Mallorca. Jo he tornat a estimar Sóller quan he vist que me l’intentaven prendre. Ara ja no puc permetre’m odiar-lo. Si jo no el defens, qui ho farà?

—Si poguéssiu afegir una nova gàbia, què hi posaria?

—L.C.: Ens falta la platja, la mar. Tot aquest paisatge també ha estat apropiat. Potser faríem una peça interactiva amb una àncora que refrega la posidònia.

—J.O.: O alguna cosa sobre Magaluf i el turisme de festa. També és Mallorca, també són mallorquins, és contemporània. Tot i que no ho he trepitjat mai (riu).