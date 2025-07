Antoni Benavent, jove artista de Portocolom: «Hi ha qui sap que és un bitcoin, però no una salpa»

Hi ha persones que no només miren, sinó que aprenen a contemplar. Persones que, davant una textura, una ona de la mar, no passen de llarg, sinó que decideixen quedar-s’hi. Antoni Benavent és una d’aquestes ànimes: artista -i ara ceramista- mallorquí, fill de Portocolom. La seva obra és un intent honest i profund de no perdre el fil de la memòria, de l’illa i de la mateixa identitat.

Antoni Benavent amb una de les seves obres. / Àngel Tolosa

Des de petit, Toni va aprendre que l’art no és només un passatemps: és una manera d’estar al món. Dibuixava amb les pintures que els seus pares li donaven als restaurants, pintava taules velles de fusta trobades a la mar i, sense saber-ho, anava plantant la llavor d’un ofici que avui ja és la seva vocació.

Ara, compagina la ceràmica, la pintura, l’actuació i l’interiorisme. Un artista polifacètic que manté un compromís ferm amb la cultura i el paisatge de Mallorca.

Una vocació amb la qual tots naixem

Quan li demanes pel seu primer contacte amb l’art, Antoni no dubta: «Crec que tots duim aquesta part creativa dins. Quan som petits, tots tenim aquesta capacitat d’imaginar i de crear. El problema és que la societat acaba matant aquesta part i molta gent ho deixa de fer. Però jo vaig tenir la sort que els meus pares m’ho varen fomentar».

Hi ha dos moments que Antoni recorda com claus per decidir que allò havia de ser més que una afició: «Quan tenia setze anys, jo pintava sobre fustes que trobava a la mar. Un dia, una persona del poble em va dir: per què no les vens en una tenda que era una mena de galeria? Vaig començar a exposar allà i un client es va enamorar d’una obra meva. Em va fer molta il·lusió i em va donar confiança».

El segon moment determinant va ser la seva primera exposició a la Nit de l’Art de Felanitx. «Era molt modest, no tenia gaire autoestima. Però aquella nit vaig vendre gairebé tots els quadres. Vaig pensar: potser això no ho he de deixar», recorda el jove.

La pintura és només una part de l’univers creatiu de Toni. També s’ha format en ceràmica, actuació i interiorisme, tres disciplines que s’alimenten mútuament: «Ara mateix tinc tres fronts oberts: l’art pictòric, el món ceràmic i l’interiorisme. Quan vivia a Barcelona, no tenia temps i feia dues feines al dia. Però a l’estiu, quan tornava a Mallorca, era quan podia pintar».

Si hi ha un fil conductor en tota la seva obra, és la mar: «De petit, la mar era diversió. Ara és el meu refugi. Quan estic trist, content o aclaparat, sempre torn a la mar. I ja no només com a lloc d’evasió, sinó també com un espai de contemplació. Quan era nin, la mirava sense massa consciència. Ara és diferent: em fascinen les textures, les formes, els colors».

Conservar la memòria i les arrels

Benavent reivindica amb orgull la seva identitat: «Les meves arrels són una cosa que mai em podran llevar. No només en l’àmbit creatiu, sinó també com a discurs. Jo visc a Barcelona i veig molts mallorquins que acaben perdent el dialecte. A mi no em passa. Necessit defensar tot allò que som».

Per a l’artista, la seva feina també és una manera de conservar la memòria de l’illa. «Quan era petit, els padrins sabien els noms de totes les espècies marines i de les plantes. Ara això es perd. Jo he tingut el privilegi de tenir una barca, d’anar a pescar i de veure aquest món. Però m’impressiona que hi hagi gent que sap que és un bitcoin, però no una salpa», conta.

Quan crea una peça, moltes vegades pensa en aquesta memòria que s’està esvaint: «És com un llegat que no voldria que es perdés. Crec que l’art també pot ajudar a mantenir viu aquest coneixement».

Cada disciplina li demana un ritual diferent. Quan pinta, ho fa gairebé sempre a Mallorca, a la terrassa de ca seva: «Quan torn de nedar, em pos davant el llenç i tot flueix. No tenc una llista de reproducció concreta, però m’agrada molt escoltar Madre Deus, un grup que té un so com de sirenes».

En canvi, quan fa ceràmica, el procés és més intens i metòdic: «Vaig a l’estudi a Barcelona i intent anar-hi en hores en què no hi hagi ningú. M’encanta tenir tota la sala per mi. Em moc per tot l’espai, m’embrut».

El següent pas

Malgrat tot el que ja ha fet, el de Portocolom encara sent que està començant. «M’agradaria exposar a una galeria d’art d’aquí de Mallorca o Barcelona, tot i que aquí la majoria són d’alemanys o anglesos i allà hi ha més galeries catalanes», reflexiona. També vol continuar creixent com a interiorista i trobar maneres de connectar totes les disciplines que estima.

Hi ha artistes que fan del seu ofici una façana. Toni, en canvi, el converteix en una forma de mirar i d’habitar el món. Una mirada que no vol domesticar-se ni acomodar-se.

Potser aquest és el seu llegat més honest: ensenyar-nos a mirar la mar.