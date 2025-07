Clara Aliaga té 37 anys i una vida repartida entre dues illes separades per mig món: Mallorca i Bali. Tot i ser molt diferents, aquestes dues terres han confluït en el seu projecte vital i professional. «Quan vaig arribar a Bali per primera vegada vaig sentir que aquell lloc m’atraparia, és una sensació difícil d’explicar», recorda. Onze anys després d’instal·lar-s’hi, ho pot confirmar. Amb una trajectòria consolidada dins el sector turístic, Clara va començar treballant per a una gran agència, però amb el temps va sentir que aquell model no encaixava amb la seva manera d’entendre els viatges. «No estava d’acord amb moltes coses de com les agències planificaven els viatges dels clients. Jo volia oferir experiències reals, que sortissin del catàleg i es visquessin com un record únic».

Una vida compartida entre dues illes

Quan va viatjar per primera vegada a Bali, va saber que aquell lloc l’atraparia. «És una sensació que no es pot descriure», recorda. Amb els anys, però, també li va començar a pesar la distància amb la família i els amics de Mallorca, així que va optar per repartir el temps entre les dues illes: «Em fa sentir molt bé i tenc el millor de cada lloc».

Clara Aliaga, mallorquina amb una agència a Bali: «M’agrada tornar a Mallorca i gaudir d’un bon trempó» / Arxiu Personal

Un projecte a mida

El primer pas per començar el projecte va ser clar: trencar amb l’antic model i fer un salt a la personalització. «Quan tens les coses clares, l’experiència i un molt bon equip, és més fàcil», afirma. I així ho demostra la seva cartera de serveis, que va molt més enllà de reservar vols: itineraris adaptats, localitzacions especials, assessorament per a qui vol viatjar pel seu compte i un acompanyament constant. «El nostre client és tot aquell que vulgui una experiència diferent i feta com si fos ell mateix qui la planifica», resumeix.

Organització entre dues realitats

El repte de gestionar una empresa a cavall entre dues realitats tan dispars com les balinesa i la mallorquina no l’atura, sinó que l’enriqueix. «Quan estic a l’oficina de Bali o a la de Mallorca control la diferència horària i mantinc el contacte amb clients i equips», explica. És una feina que exigeix constància, però que per a ella forma part de la rutina. «Ja és costum. M’organitz bé, tenc la sort de comptar amb un bon equip i, com que m’apassiona la feina, no not diferències. L’únic és el clima... i poder anar cada dia a la platja a Bali».

Aprenentatges i arrels

Dels balinesos, diu que li ha quedat la seva manera de mirar la vida: «Com que és una religió hinduista la tenen molt arrelada, el significat del karma i fer el bé, crec que això ha fet que relativitzi moltes coses. S’estressen poc per les coses que no poden controlar i crec que és molt important. També s’ajuden molt entre ells i sempre tenen un somriure per a tothom». Tot i això, hi ha costums mallorquins que procura no perdre: «M’agrada tornar a l’estiu i gaudir d’un bon dia de platja amb un trempó».

Dues cultures, una manera de fer

Si una cosa defineix Clara Aliaga és la capacitat de combinar dues cultures i aprofitar el millor de cadascuna per crear experiències de viatge que, com diu ella, «van des que les somies fins que les vius». Amb una trajectòria feta a força de risc, intuïció i feina ben feta, Clara Aliaga ha sabut transformar dues cultures en una manera de fer pròpia. I si mai tens el dubte de si és millor un babi guling o una porcella, ella segur té la resposta.