Miquel Àngel Suau, divulgador d'història: «Al jovent de Mallorca hi ha un gran desarrelament»

Hi ha qui pensa que la història és un llibre polsós que només interessa als estudiosos. Però a Mallorca, un jove de 25 anys s’ha proposat demostrar que és tot el contrari: un relat viu que ens explica d’on venim i, sobretot, qui som. Ell és Miquel Àngel Suau, un divulgador que des de les xarxes socials converteix episodis desconeguts del passat en petites píndoles que enganxen milers de persones.

Suau reivindica una història sovint silenciada o minimitzada, i ho fa amb l’objectiu declarat de despertar l’orgull i la consciència crítica d’una generació que ha crescut sense sentir-la com a pròpia.

Un jove entre magatzems i llibres

Miquel Àngel es defineix amb humilitat: «Som un jove de 25 anys de Binissalem. Ara estic cursant quart de carrera d’Història i faig feina a distribucions Túnel, al magatzem». Però darrere aquesta quotidianitat, hi ha una activitat frenètica. És membre de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear del seu poble, ballador de ball de bot i, a més, dedica hores i hores a llegir i preparar continguts per les xarxes.

Tot va començar gairebé per intuïció: «Jo havia estudiat Batxillerat i després vaig fer un grau superior d’activitats físiques i esportives. Però sempre m’havia interessat molt la història. Quan vaig començar la carrera, vaig veure que m’encantava».

El salt a les xarxes va venir després de molt temps de reflexió: «Feia un any o dos que tenia al cap fer vídeos, però no m’hi acabava de llançar. Al final ho vaig fer per intentar culturitzar el jovent i la població de Mallorca. Crec que hi ha un gran desarrelament».

La seva intenció va molt més enllà de l’entreteniment: «Vull crear un relat nacional, històric i cultural que ajudi la gent a arrelar-se al que és nostre».

A cada vídeo, s’hi percep una voluntat de dignificar la cultura mallorquina i trencar la imatge que és una cosa avorrida o folklòrica: «Intent difondre d’una manera guai i juvenil tot el que és nostre, els vestits de pagès, el ball de bot, la nostra llengua. Intent que el jovent ho faci seu».

Un procés rigorós i artesanal

Darrere la seva feina hi ha un procés meticulós. «Primer llegesc llibres i faig resums. Després elabor un guió bàsic. A vegades deman ajuda a una IA, per estructurar millor el text. Després, em pos davant la càmera i faig 50 vídeos si cal fins que surt bé».

Miquel Àngel Suau, divulgador d'història: «Al jovent de Mallorca hi ha un gran desarrelament» / Arxiu Personal

També compta amb el suport d’una amiga que l’ajuda en l’edició dels vídeos. El resultat és contingut clar, directe i amb referències bibliogràfiques, un detall que dona credibilitat i que ell defensa com a essencial: «Vull que tot sigui el més rigorós possible».

Per triar els temes dels seus vídeos, combina el que estudia a la universitat amb les seves pròpies inquietuds. «Hi ha molts temes que m’interessen. Ara, per exemple, estic llegint un llibre sobre la República a Mallorca i prepararé vídeos sobre turisme i transformacions socials d’aquella època», conta.

També li agrada fer història local, com la del seu poble: «Ara mateix estic fent un vídeo sobre Binissalem i la seva relació amb la Guerra Civil. I investig sobre personatges com el fundador del Tall de Vermadors i la seva dona, que varen ser represaliats. Ningú els recorda, no tenen ni un carrer amb el seu nom».

Identitat en crisi

Quan li demanes com veu el moment actual, Miquel Àngel no dubta: «La identitat mallorquina està en crisi. Entenc que hi hagi cultures externes, però vull fer que la nostra també sigui guai».

Ell mateix reconeix que és pessimista pel que fa al futur: «La nostra llengua està molt relegada a un segon pla. M’angoixa molt el que passa a nivell lingüístic i demogràfic a Mallorca, a causa del turisme».

La nostra llengua està molt relegada a un segon pla

El ‘boom ‘de la divulgació en català

Quan xerra d’altres creadors, Miquel Àngel es mostra admiratiu: «És un ratx d’esperança. Després de la pandèmia hi ha hagut un ‘boom’. La nostra llengua té molt de potencial a internet».

Quan li demanen quin plat típic seria si hagués d’escollir-ne un que el representi, respon sense dubtar: «Uns Fideus de Vermar». I quan xerra de paisatges, s’imagina a un talaiot. És la seva manera d’expressar el vincle profund amb la terra.

Miquel Àngel Suau, divulgador d'història: «Al jovent de Mallorca hi ha un gran desarrelament» / Arxiu Personal

Si pogués fer un cafè amb qualsevol figura del passat, triaria el rei Jaume I. «Li demanaria per què va dividir el regne entre els seus fills. Si no ho hagués fet, avui tot seria diferent», reflexiona amb un punt d’humor.

Miquel Àngel té clar que això és només el principi: «Ara que acabaré la carrera, m’agradaria tenir més temps per fer un vídeo setmanal o dos. I continuar formant-me, perquè cada tema nou és un repte».

El seu objectiu final? «Contribuir a revertir aquest procés de substitució lingüística, cultural i demogràfica que patim com a poble».

Amb humilitat, rigor i un amor contagiós pel passat, Miquel Àngel Suau s’ha convertit en una veu jove que fa que la història de Mallorca soni més viva que mai.