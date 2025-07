Marta Rayó, mallorquina a Dubai: «Vàrem haver de fer un aterratge d’emergència, va ser molt tens»

Quan Marta Rayó Cirer, de 23 anys, va acabar el batxillerat, tenia una idea molt clara: volia volar. Però també sentia el pes de fer «el camí correcte». «Entre la pressió, els consells i les ganes», va estudiar Criminologia. No se’n penedeix gens, però la passió pels avions no va desaparèixer mai.

Els primers vols

Durant el segon any de carrera va fer el curs de tripulant i, poc després, ja estava enlairant-se: «Va ser una etapa molt especial, perquè vaig aconseguir compaginar els estudis amb una feina que m’omplia». I tant que l’omplia: aquell impuls inicial l’ha portat a ser tripulant de cabina d’Emirates, una de les companyies més prestigioses del món.

Si bé al principi no s’imaginava vivint a l’Orient Mitjà, sabia que només en una companyia gran podria conèixer el món: «Mai m’hauria imaginat viure tant de temps fora de Mallorca». Ara, cada ruta és un aprenentatge. «Volar no és només un treball, és una manera de veure el món des d’una altra perspectiva, de deixar enrere les preocupacions», explica la jove.

El dia a dia a Business Class

El seu dia a dia és intens. A Business Class, el nivell d’exigència és màxim: «L’hospitalitat no és només una actitud, sinó una filosofia que s’ha d’aplicar en cada moment del vol». Cada gest compta, cada detall importa: «Has de conèixer bé la carta, els vins, el maridatge dels plats i estar atenta a les petites coses que marquen la diferència».

Entre les anècdotes viatjant que més recorda, es troba el moment en què un passatger va començar a trobar-se malament: «Ens vam adonar que podia estar patint un principi d’infart. Vàrem haver de fer un aterratge d’emergència a Grècia. Va ser un moment molt tens. Jo era l’única tripulant que parlava espanyol, així que vaig haver d’estar amb ell tota l’estona, parlant-li, intentant que es mantingués tranquil mentre gestionàvem la situació amb els equips d’emergència. Són situacions inesperades que de cop i volta et marquen».

Quan Marta no treballa, aprofita per descobrir racons menys turístics: «M’agrada conèixer llocs de l’Orient Mitjà, com Oman».

Dubai i l’enyorança

Dubai li ha ensenyat a adaptar-se: «És molt diferent a Mallorca i al principi em va costar una mica. Però la ciutat té una energia que enganxa». Ara, després d’un temps, reconeix que enyorar l’illa és inevitable: «Sobretot coses petites que aquí no trob, com una paraula mallorquina que només entenem aquí, la manera tranquil·la de viure i els detalls que semblen simples».

Si pogués tenir una ruta directa des de Dubai, no dubtaria: «Seria a ca nosta, és on sempre te sents bé, sigui per poc o molt de temps».