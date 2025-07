Participa al IX Concurs Literari d’IDÒ!

El repte consistirà en l’elaboració d’una obra de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contengui dues de les tres paraules que s’exposen a continuació, típiques de la llengua de Balears i la seva gent:

1. Torcaboques: Tros de roba per eixugar la boca.

2. Tassó: Bol, copa, tassa.

3. Arrufar: Contreure fins a arrugar-se la pell.

És moment d’alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T’atreveixes a convertir-te en redactor/a per un dia?

PARTICIPANTS I MODALITATS

Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Mallorca, Eivissa o Formentera que entrin en una de les dues següents categories:

A. Categoria A: Estudiants de Primària, ESO i Batxillerat de centres acadèmics de les Illes Balears.

B. Categoria B: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.

Pel que fa al format de les obres, es podran enviar en una de les dues següents modalitats:

A. Microrelat d’un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules d’extensió i temàtica lliure que contengui les paraules esmentades.

B. Vídeo de menys d’un minut de durada en format vertical. Pot contenir transicions i efectes, sempre que respecti la condició d’esmentar les paraules de l’apartat 1.

COM PARTICIPAR?

Les obres per a la convocatòria es poden presentar fins el 27 d’octubre, via We Transfer o correu electrònic estàndard a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s’inclourà una breu presentació- del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d’una persona major d’edat en el cas de pertànyer a la categoria A), i lloc de residència, que en cap cas es faran públics d’així no voler-ho.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà conformat per periodistes del grup Prensa Ibérica a les illes. Els premis per a aquesta convocatòria seran:

A.Premi Categoria A: Un bo de 10 entrades de cinema i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Mallorca i Diario de Ibiza.

B.Premi Categoria B: Un trajecte d’anada i tornada per a dues persones a qualsevol destinació amb Baleària i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Mallorca i Diario de Ibiza.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació, reproducció i/o distribució total o parcial dels microrelats o vídeos presentats.

CONVOCATÒRIA

Convoquen Diario de Mallorca i Diario de Ibiza dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.