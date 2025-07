De Miramar a 2Cat: l’OCB reclama més presència del català a la radiotelevisió pública estatal

El 27 d’octubre de l’any 1964, en plena dictadura franquista, Televisió Espanyola, va emetre el seu primer programa en català, amb la retransmissió de la pel·lícula La Ferida Lluminosa. A partir d’aleshores hi va haver una oferta televisiva en català conjunta per a Catalunya i les Illes Balears que s'emetia des dels estudis de Miramar a Barcelona, fins que es traslladaren als de Sant Cugat.

La programació era molt variada i als informatius, que encapçalaven des de la corresponsalia de Mallorca Sebastià Verd i Joan Carles Muntaner, s'hi unien tota casta d'espais de debat, divulgació, esports, representacions teatrals, etc. o infantils com el mític "Terra d'escudella", que tant varen marcar una generació d’infants d'aquesta terra. Les Balears eren presents i ben tractades en els continguts que s'hi oferien.

Les emissions conjuntes es van mantenir fins als primers anys de la Transició democràtica, en què les Illes Balears varen constituir la seva pròpia delegació regional d’RTVE. Al principi només se substituí l’informatiu territorial, i a les Illes es veia l’Informatiu Balear i la resta de programació del Circuit de Catalunya i Balears de TVE. Després hi va haver altres programes balears per TVE-1, al migdia, que varen conviure amb els de l’esmentat circuit catalanobalear, que bàsicament s’emetien per TVE-2, els capvespres.

Curiosament, hi va haver per Palma una campanya anònima d’adhesius dels sectors més ultres que en nom del “bilingüisme” exigien una TVE tota en castellà. Al final, TVE va optar per mantenir l’Informatiu Balear i eliminar de les Illes Balears la resta de programació en català i només fer servir el castellà al nostre territori en la programació general.

En un determinat moment, mentre es produïa aquest canvi, es va parlar de crear un canal de Televisió Espanyola en català (TVE3) per a tot el domini lingüístic, però finalment l’únic que es va posar en marxa varen ser altres canals temàtics en castellà i, en tot cas, es va mantenir la programació en català, algunes hores diàries, només per a les quatre províncies que integraven la comunitat autònoma de Catalunya; ni les Illes Balears ni el País Valencià podien accedir a aquests programes en català.

Pel que fa a la ràdio d’RTVE, Radio Nacional de España disposa des de 1976 d’un canal en català, Ràdio 4, però està limitat a Catalunya. Entre 1988 i 1991 hi va haver un intent d’incorporar les Balears en aquest canal amb programació pròpia des del centre regional de Palma, però la posada en marxa de “Radio 5 todo noticias” es va quedar amb la freqüència de Ràdio 4 a Balears, i el català radiofònic va quedar limitat als informatius regionals de Radio 1 i Radio 5 d'RNE. Una cosa semblant va passar amb l'efímera Ràdio 4-Comunitat Valenciana.

L’equip de professionals d’RTVE a Balears sempre ha fet una tasca magnífica i de gran qualitat, tant pels seus continguts periodístics com per l’ús de l’idioma, generant un estàndard mediàtic excel·lent. És una llàstima que aquests professionals no hagin pogut disposar d’una plataforma més potent per connectar tots els territoris de parla catalana, que hagués pogut cobrir la ràdio i la televisió pública estatal.

En aquests moments tenim una nova oportunitat per incrementar la presència del català a la radiotelevisió pública estatal a les Illes Balears. Quaranta anys després d’haver impulsat la recepció dels canals de televisió i ràdio de Catalunya i del País Valencià a les Illes Balears, l’Obra Cultural Balear reprèn el lideratge en aquesta qüestió, ara amb l’objectiu de facilitar la recepció de 2Cat.

En aquest sentit, l’OCB ha traslladat al ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, la necessitat de dotar el centre territorial de RTVE a les Illes Balears dels mitjans necessaris per subministrar continguts al canal 2Cat, comptant amb la col·laboració de les productores audiovisuals de les Balears. A més, també ha reclamat que es garanteixi la recepció del canal juvenil i infantil CLAN en català, des del mateix moment que comenci la seva emissió per a Catalunya. L’entitat també ha posat damunt la taula la possibilitat de desenvolupar un canal de RTVE que cobreixi tot el domini lingüístic català, així com la recuperació de les emissions de Ràdio 4 a les Illes Balears amb desconnexions pròpies i incrementar les desconnexions territorials.

El dret a rebre continguts en català a través dels mitjans públics no és cap concessió, sinó una obligació legal que emana tant de la Constitució espanyola com de l’Estatut d’Autonomia i la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Durant dècades, professionals rigorosos i compromesos han mantingut viva la llengua catalana a la ràdio i la televisió, fins i tot en contextos hostils. Ara, amb la irrupció del canal 2Cat i la possibilitat d’un veritable espai audiovisual compartit, s’obre una nova etapa i l’OCB posarà la seva experiència i capacitat per aconseguir-ho.