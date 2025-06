«Seria un somni algun dia ajudar a créixer el RCD Mallorca»

Pere Antoni ha fet realitat un somni que molts joves comparteixen: viure del futbol i fer-ho en un entorn internacional. Nascut a Selva, va començar entrenant als 17 anys i es va formar a la Universitat de Girona, amb una etapa de mobilitat a Madrid. Des de fa un temps, però, la seva aventura professional ha fet un salt enorme: treballa com a entrenador a LaLiga Academy de Dubai.

«El que m’ha duit fins aquí són les ganes d’aprendre i millorar, així com tenir noves experiències per créixer com a professional i com a persona», explica. Dubai no era una destinació prevista, però sí molt desitjada: «Sempre ha estat un somni poder viure del futbol a l’estranger, a una gran ciutat i gaudir d’una experiència com aquesta. Ho he visualitzat durant molts d’anys».

El seu dia a dia a Dubai

Va ser a través d’un portal de feina especialitzat en futbol que va trobar l’oportunitat. El seu perfil encaixava amb el que buscaven i no va dubtar a fer les maletes. Avui el seu dia a dia es divideix entre tasques d’oficina i entrenaments. «De 12h a 16h faig feina administrativa i de 16h a 21h entrenaments: comencem amb els més petits i acabam amb els equips de competició», detalla. A més de ser primer entrenador d’alguns equips, també fa de suport en d’altres.

Tot i que el nivell futbolístic a la zona és més baix, hi ha aspectes molt enriquidors. «Als equips tenim jugadors de tot el món, molts d’ells ni tan sols comparteixen nacionalitat. És increïble viure aquesta pluralitat de cultures», afirma. Això sí, reconeix que la motivació dels joves no sempre és la mateixa: «Sent famílies benestants, els nins s’ho agafen més com un passatemps i no com una necessitat, i això és un factor diferencial».

Adaptar-se a la vida a Dubai ha estat més fàcil del que s’esperava, gràcies sobretot al fet de tenir un equip amb més de deu entrenadors espanyols: «Això facilita molt fer pinya i sentir-te acollit». Fora de la feina, destaca la bellesa i el contrast de la ciutat: «L’arquitectura és espectacular, tens desert, platja i activitats per tots els gustos. Sí que durant l'estiu és més difícil circular per fora, però ho tenen tot preparat per estar a dins i oferir infinitat de serveis».

Tot i trobar a faltar la seva gent i la naturalesa de Mallorca, viu l’experiència com una gran oportunitat: «No tothom la té ni molts s’atreveixen. Si el teu entorn et dona suport, la resta és atrevir-se». I l’experiència ha valgut la pena: «Després de guanyar el primer torneig aquí, vaig sentir un agraïment sincer de famílies de tot el món i una confiança molt gran del meu company Manuel López. Resumeix el que significa Dubai: pluralitat i acolliment».

A més, l’experiència internacional li ha permès conèixer-se millor: «On més he après de mi mateix ha estat estudiant fora o ara treballant a Dubai». Aquesta mirada també l’ha aplicat al seu projecte personal, l’Elite Campus Mallorca, que enguany celebrarà la cinquena edició a Lloseta: «Cada estiu aprenc molt, però veure’m en un altre context i rol em fa créixer encara més».

I malgrat que se sent molt a gust a Dubai i vol seguir explorant noves oportunitats, no amaga el seu desig: «És clar que m’agradaria tornar com a entrenador a Mallorca. Com a bon mallorquinista, seria un somni algun dia ajudar a créixer el ‘mallorqueta’».