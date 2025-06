Jeanette Galker, argentina a l'illa: «A Mallorca vaig entendre què era la qualitat de vida»

L’argentina Jeanette Galker fa tres anys que viu a Mallorca, tot i que el seu primer viatge a l’illa només havia de durar un mes. «Jo estava molt negada amb la idea de deixar el meu país», recorda. Però aquell mes ho va canviar tot: «Vaig entendre què volia dir qualitat de vida: deixar el mòbil damunt la taula en un restaurant, agafar el bus tranquil·la i fins i tot anar amb patinet a les onze del vespre sense por».

Un contrast revelador

En tornar a Buenos Aires, l’escena que es va trobar a la porta de ca seva li va fer veure que havia pres la decisió correcta: «Vivia en ple centre i, tot i això, ja no em sentia segura ni de treure a passejar el meu ca». Aquell contrast va ser tan impactant que no va dubtar: «Vaig començar a vendre tot el que tenia».

Tot i això, l’arribada no va ser fàcil. Jeanette reconeix que el primer any va ser un repte: «Jo em considerava una persona extravertida, però aquí em vaig adonar que només ho era perquè estava en una zona de confort. Fora d’allà, em vaig trobar amb una Jeanette completament diferent».

Silenci i hivern

Viure a un poble de Mallorca, en ple hivern, envoltada de calma i sense gaire gent jove, va suposar un xoc enorme: «El contrast entre el soroll de Buenos Aires i aquest silenci era molt fort».

El treball va ser la clau per trencar l’aïllament. Això la va empènyer a socialitzar, tot i les dificultats: «Només el fet de saludar era un món. A l’Argentina feim un petó a tothom, el coneguis o no. Aquí, el primer dia no sabia si fer una salutació general, donar la mà o dos petons a cadascú».

Tradicions que enamoren

Amb el temps, Jeanette no només es va adaptar, sinó que va començar a estimar les tradicions locals: «Em fascinen les festes dels pobles. La meva preferida —per ara!— és Sant Antoni a sa Pobla. Vaig viure-la amb un mallorquí, vam fer una torrada».

També ha trobat els seus llocs especials. «Per desconnectar, m’encanta la platja de Muro, a la zona nudista, no perquè faci nudisme, sinó perquè és natural i tranquil·la. Com que molta gent em coneix per les xarxes o per la feina, a vegades necessit desconnectar totalment, i aquest és el meu refugi».

Conciliar vida i feina

Professionalment, combina dues facetes: treballa com a relacions públiques en un restaurant i, a més, és creadora de contingut a les xarxes socials: «L’any passat vaig desconnectar molt del que m’agradava, que són les xarxes, perquè em centrava massa en la feina. Aquest any m’he proposat combinar-ho millor: vull viure, no només treballar».

I, tot i no dominar l’anglès ni l’alemany, Jeanette tira d’actitud i simpatia: «Tinc un anglès mig indi i el meu alemany és de paraules soltes. Però faig riure a la gent, ball amb ells, faig d’animadora… i això als turistes els encanta».

Gust mallorquí

Pel que fa a la cuina mallorquina, confessa que té una debilitat clara: «Soc fan absoluta de l’ensaïmada de crema cremada». Quan se li demana per alguna paraula mallorquina que li agradi especialment, no dubta: «La meva frase preferida és ‘a poc a poc’».

Després de tres anys, Jeanette s’ha construït una nova vida a Mallorca, combinant el seu esperit alegre i la capacitat d’adaptació. Ha trobat una illa que no només li ofereix pau i seguretat, sinó també un lloc on créixer, compartir i, sobretot, viure.