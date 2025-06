L’OCB impulsa una campanya perquè les famílies coneguin els beneficis d’escolaritzar els infants en català

Amb l’inici imminent del procés de matriculació per al curs 2025-2026, l’Obra Cultural Balear (OCB) ha posat en marxa una nova campanya informativa adreçada a les famílies i els equips directius dels centres educatius per recordar la importància del model lingüístic que es tria durant l’etapa educativa i sensibilitzar les famílies perquè optin per la llengua catalana.

Amb el lema “Tria català”, l’entitat aposta decididament per l’ensenyament en català, que, a Mallorca, ha estat durant dècades garantia de cohesió social i igualtat d’oportunitats. A més, en el cas del primer ensenyament aquesta qüestió és especialment rellevant, ja que es tracta d’una etapa clau en l’aprenentatge de la llengua i en la construcció de la identitat lingüística i cultural dels infants. Apostar per la llengua catalana la primera vegada que s’escolaritza un infant és especialment profitós i té clars efectes multiplicadors.

Igualment, l’entitat també agraeix la professionalitat i el compromís dels docents i dels centres educatius que han fet possible aquest model d’èxit per a milers d’alumnes. Triar el català com a llengua d’ensenyament implica la consolidació oral de la llengua catalana de manera funcional i efectiva, independentment de quina sigui la llengua familiar o de la llengua d’origen. Aquesta consolidació oral permet que l’infant estigui en millors condicions per començar el procés de lectoescriptura en català en els nivells posteriors.

L’OCB ha elaborat i ha distribuït material informatiu als centres educatius de les Illes Balears, i els ha animat a compartir-lo amb les famílies que enguany matricularan els seus infants en el primer ensenyament. El material es pot consultar en diversos idiomes i formats a la web de l’OCB.