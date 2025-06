L’OCB obre el debat sobre llengua, cultura i identitat a Ca n’Alcover

L’Obra Cultural Balear ha organitzat un nou cicle de tertúlies que tindrà lloc durant el mes de juny i principis de juliol a Ca n’Alcover, seu institucional de l’entitat. Les trobades, pensades com a espais de diàleg i reflexió, abordaran temes d’especial rellevància per a la societat mallorquina, com són el compromís de l’Església amb la llengua i la cultura pròpies, els efectes de l’increment demogràfic sobre la llengua i la cultura, i la relació entre el futbol, la identitat i la llengua. Aquest cicle s’inscriu dins la voluntat de l’OCB de fomentar el debat públic al voltant dels principals reptes que afecten la llengua i la cultura d’aquesta terra, i ho fa en un espai emblemàtic com és Ca n’Alcover.

El paper de l’Església

La programació començarà el dimecres 18 de juny amb la tertúlia titulada “El compromís de l’Església de Mallorca amb la llengua i el país”. En aquesta sessió es reflexionarà sobre el paper històric i actual de l’Església de Mallorca com a transmissora del patrimoni lingüístic i cultural.

Hi intervindran Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca; Rosa Planas, escriptora, i Pere Fullana, professor i historiador. La conversa serà moderada per Mercè Bujosa, membre del Consell Diocesà de Pastoral.

Demografia i pervivència cultural

La segona sessió serà el dimecres 25 de juny, sota el títol “Increment demogràfic i pervivència de la nostra llengua i cultura”. Aquesta tertúlia abordarà els efectes dels canvis demogràfics sobre la vitalitat de la llengua i la cultura catalanes.

Hi participaran Pere Salvà, catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB; Ivan Murray, expert en sostenibilitat ambiental, i Joan Melià, filòleg i sociolingüista. Moderarà l’acte la periodista Maria Llull.

Futbol, identitat i llengua

El cicle es clourà el dimecres 9 de juliol amb la tertúlia “Mallorquinisme: futbol, llengua i identitat”. Es debatrà com el futbol influeix en la identitat col·lectiva i l’ús de la llengua catalana.

Hi intervindran Albert Salas, director de continguts del Reial Mallorca, i Ricard Pla, periodista vinculat a l’àmbit esportiu i cultural. Neus Picó, membre de la Junta Directiva de l’OCB, en farà la moderació.

Les tertúlies són obertes al públic i comptaran amb experts i figures rellevants de cada àmbit per afavorir un debat ric i participatiu.