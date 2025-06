Mallorca, Nova York i una visió pròpia: l’univers d’Alicia Gutiérrez

Alicia Gutiérrez no va esperar que li truquessin a la porta: la va obrir ella mateixa. Instal·lada a Nova York des del 2023, ha passat de perseguir agències amb correus i auto-produir les seves sessions, a treballar per marques com Savage x Fenty, Jean-Paul Gaultier o Glossier. «Aquí, la felicitat està a l’abast. Et pots trobar amb Miley Cyrus en un concert sense haver-ho planejat», explica. Però per molt que visqui a la ciutat que mai dorm, hi ha una illa que apareix en cada conversa, en cada record i en cada sessió: Mallorca. Enmig d’una indústria exigent i poc diversa, la seva mirada clara i el seu discurs sincer l’han convertida en molt més que una model: una veu per a les que venen darrere.

Un acte de fe en si mateixa

Amb tot just 17 anys es va mudar a Madrid per estudiar periodisme. «Des de molt jove sabia que volia dedicar-me a una cosa creativa», recorda. Va ser en el segon any de carrera quan la seva vida va fer un gir inesperat: es va presentar a un càsting obert per a la marca Women’secret… i la van triar: «Aquí va començar tot. Em van agafar i vaig dir, d’acord, això és el que vull fer».

Però no va ser el conte de fades que molts imaginen. Alicia era —i continua sent— «baixeta per als estàndards de la indústria», i les oportunitats no van arribar en cascada. «Em va costar moltíssim aconseguir representació. A Espanya, a més, hi ha menys marques i menys diversitat en els cossos que s’accepten. Va ser molt frustrant», conta.

Després d’anys movent-se pel seu compte, construint la seva imatge i enviant portafolis a agències nacionals i internacionals, en 2021 va rebre una resposta des de Nova York: una agència estava interessada a representar-la. L’únic problema era el visat. «Només tenia un parell de campanyes importants. Així que em vaig passar tot aquest any viatjant, treballant en el meu arxiu, invertint els meus estalvis… Em vaig deixar gairebé tots els diners en això», confessa.

Finalment, el gener de 2023, amb 3.000 euros en la butxaca i un visat aconseguit amb molt d’esforç, es va mudar a Nova York: «Vaig pensar que estava boja, però em vaig llançar. La meva mare em va pagar el primer mes de lloguer. Va ser un acte de fe en mi mateixa».

Per a Alicia, la seva carrera ha estat també una lluita per representar la seva pròpia estètica. «Moltes vegades, si no tens un cos prim, ja et vesteixen com a una senyora. Jo sempre he volgut mostrar que pots vestir cool sense ser normativa». El seu esforç constant ha estat enfocar el seu treball cap a l’artístic i editorial, més enllà del comercial:«Tot el que he fet ha estat amb intenció. Fingeixes que ho tens fins que realment ho tens».

Mallorca, Nova York i una visió pròpia: l’univers d’Alicia Gutiérrez / Manu Jaime

I els fruits han arribat. Ha estat imatge de marques que abans només podia admirar des de la seva habitació. «Un dels moments més forts va ser quan vaig fer campanya amb Savage x Fenty. En la pandèmia em feia fotos amb la seva roba, etiquetava a l’equip, els escrivia. I anys després estava treballant amb ells. Vaig recordar el missatge que vaig enviar a la directora d’estilisme en 2019 i l’últim que li vaig enviar en 2023: que fort!», recorda la jove mallorquina.

Si alguna cosa caracteritza la vida d’Alicia avui és la imprevisibilitat. «Tinc conflicte amb les rutines. Puc tenir el dia lliure i de sobte assabentar-me a la nit que l’endemà tinc feina», explica. Enmig de càstings, esdeveniments, shootings autogestionats i classes d’interpretació a distància, ha après a viure amb la incertesa: «És una ciutat on tot ocorre».

Editorials de Vogue a Mallorca i col·laboracions amb marques locals

Però també reconeix el que deixa enrere: «Valor molt la pau de Mallorca, el seu ritme tranquil. Aquí és impossible estar en tot, i cal fer les paus amb això».

Encara que la seva base està a Nova York, Alicia manté un vincle molt especial amb la seva terra. La seva col·laboració amb Camper, la marca mallorquina per excel·lència, va ser una de les més emotives: «Era el seu 50 aniversari. Em van proposar ser part de la revista que treuen cada any, amb gent local, artistes… Va ser increïble». La connexió va ser més enllà de la sessió de fotos. «Ens van dur a les oficines, a la fàbrica, ens van ensenyar com fan les sabates. No va ser posar i ja. Va ser conèixer la marca des de dins, i això ho fa molt especial», explica.

També, alguns dels seus treballs més significatius s’han realitzat a la seva illa natal. En 2022, va protagonitzar dues editorials per a Vogue España realitzades a Mallorca, totes dues de gran valor simbòlic i professional per a ella. La primera, fotografiada per la reconeguda artista Coco Capitán, va estar prop de convertir-se en portada. «Al final no va sortir, però vaig fer l’editorial principal del número, i va ser preciós. Jo crec que era dels més bonics que ha publicat la revista», recorda amb orgull. La segona editorial va tenir lloc uns mesos després, just abans de mudar-se definitivament a Nova York. En aquesta ocasió, va treballar amb la fotògrafa Kate Bellm —coneguda per la seva estètica i per ser cofundadora de l’Hotel Cor, a Deià.

Mallorca, Nova York i una visió pròpia: l’univers d’Alicia Gutiérrez / Manu Jaime

L’elecció de Mallorca com a localització no és casual. L’illa, amb la seva riquesa cromàtica, els seus contrastos naturals i la seva llum única, es converteix en una extensió del llenguatge estètic d’Alicia. «Si hagués de triar un paisatge per a una editorial, triaria Cala na Clara. Té una cosa màgica, tant vista des de dalt com des de la riba», diu, recordant algunes de les excursions que més l’han marcat. El seu vincle amb l’entorn va més enllà de l’escènic: per a Alicia, posar a Mallorca és una manera de contar la seva pròpia història des de l’arrel.

La mallorquina no idealitza la indústria. Sap que està feta de rebutjos, silencis, canvis d’última hora i càstings frustrants: «Cal tenir molt clar el que vols. Si no ho tens clar, el camí et trencarà. Cal estar disposat a passar per moments en els quals no faries res si no fos pel teu somni». La seva filosofia és senzilla, però contundent: «No es tracta que si ho vols, ho aconsegueixes. Però si ho vols de veritat, almenys has d’intentar-ho. Jo confiava en mi fins i tot quan tot eren ‘no’».

Ara, Alicia estudia interpretació. «Ja he estat enfront de la càmera de televisió, de la càmera de fotos… em falta la càmera de cinema», diu entre riures. El seu objectiu és començar a compaginar la indústria de la moda amb actuació. I encara que no descarta tornar a Espanya, la seva ment està posada a aprofitar els pròxims dos anys a Nova York.

Amb els somnis complerts titllats de la seva llista, toca escriure una nova. «Hi ha coses que abans em feien molta il·lusió i que ara m’han passat. Unes altres que creia que em farien feliç i després no. Així que per primera vegada en la meva vida, em deix endur. Estic reconstruint els meus objectius».