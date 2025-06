Álvaro Useleti, cuiner mallorquí a Uganda: «Valorar la cuina tradicional dona identitat i dignitat»

El mallorquí Álvaro Useleti ja ha viscut més aventures que molts en tota una vida. Format entre cuines exigents de les Illes i d’Europa central, ara lidera la proposta gastronòmica de diversos hotels i restaurants a Uganda i Kènia, dins del grup internacional Babylon Hospitality. «El meu camí com a xef va començar de manera molt natural, però intensa», explica.

Des del cor del continent africà, Useleti desenvolupa una feina amb dues cares igual d’exigents: «Per una banda, crear identitat culinària per a cada espai, i per altra, formar i liderar equips locals per garantir estàndards alts, sostenibilitat i una cuina amb ànima». Afegeix que el projecte va començar fa més d’un any i que, tot i haver viscut abans fora, aquesta és la seva experiència més transformadora: «Aquí no només es tracta de cuinar bé, sinó de construir cultura gastronòmica des de zero».

El cuiner mallorquí, Álvaro Useleti, a Uganda. / Arxiu Personal

Aprenentatges i inspiració

El seu dia a dia és una combinació de logística, creativitat i empatia: «Cada dia és un repte i una aventura. El contrast cultural és gran, però també una font constant d’inspiració. He après a escoltar més, a observar i a adaptar-me sense perdre la meva essència com a cuiner».

Useleti té clar que elevar un hotel mitjançant la cuina no és només una qüestió d’estètica, sinó d’identitat: «Busco sempre arrels locals, productes de temporada, però els elevo amb una mirada contemporània. Cada concepte parteix d’una història».

Un dels seus grans reptes és la formació del personal local, un procés que comença des dels fonaments: «Moltes vegades no hi ha base prèvia, i cal començar des de l’ofici més essencial».

Treballar en un entorn tan diferent li ha canviat la manera de veure el món: «He après a liderar amb més humanitat. També a confiar en la intuïció, a tenir paciència, i a relativitzar moltes coses que abans m’angoixaven». Explica que l’ha sorprès especialment «la resiliència i la creativitat que tenen, fins i tot amb pocs recursos» i destaca el valor de la comunitat: «Ho comparteixen tot».

Gastronòmicament, li ha impactat «l’ús dels productes fermentats, les brases i el respecte per la cuina ancestral». En l’àmbit humà, li ha canviat la perspectiva sobre el que realment importa: «Crec fermament que la gastronomia pot transformar societats. Pot generar ocupació, autoestima i orgull cultural. Quan eleves un plat tradicional i el poses en valor davant d’un turista o un client local, estàs donant identitat i dignitat».

Mallorca segueix present

Tot i viure envoltat d’espècies i ingredients nous, Useleti no oblida les arrels. «Quan penso en Mallorca em ve al cap el gust del pa amb oli amb tomàtiga de ramellet, les panades de Pasqua, una coca de trempó a l’estiu... i evidentment l’aroma de la sobrassada i el bon formatge», recorda.

Sobre tornar a casa, diu: «Sí, m’agradaria tornar i fer alguna cosa especial a l’illa. Un projecte amb identitat, arrelat a la nostra terra però obert al món». Però també admet: «La meva etapa internacional tot just comença».

I entre fogons, no perd el sentit de l’humor ni l’amor per les paraules de casa: «Una que sempre m’ha fet gràcia és ‘baldat’, perquè després d’un bon servei, no hi ha paraula que ho expliqui millor».