Hannah Newton Cardona, estudiant de màster: «A Mallorca, el turisme és més familiar i en massa que a Eivissa»

D’illa en illa, i passant per Barcelona, l’eivissenca Hannah Newton Cardona primerament se’n va anar a aquesta darrera ciutat a estudiar Bioquímica i ara mateix està acabant un màster en Nutrigenòmica i nutrició personalitzada a Mallorca. La jove de vint-i-quatre anys volia fer un canvi d’aires: «Després d’estar quatre anys i mig a Barcelona, que és una ciutat molt xula i t’ofereix moltes coses, a jo, sent d’una illa, em saturava i m’atabalava una mica tot el que era la ciutat, tanta gent, remor, edificis... I volia un canvi, que fos un punt a mig camí d’Eivissa i Barcelona, i vaig pensar que Mallorca podria estar bé». «A banda que el màster, òbviament, m’interessava», puntualitza.

Comparacions entre illes

«Ha canviat molt tot perquè les circumstàncies de la vida també són diferents», recalca, a l’hora d’explicar com és el seu dia a dia ara, en comparació amb la seva vida a l’altra illa i a la ciutat catalana. Quan estava a Barcelona, el primer any li va coincidir amb la covid-19: «Va canviar molt tot amb les restriccions i la vida universitària era bastant pobra. Això va anar millorant al llarg del temps a mesura que ens allunyàvem d’això», diu, per això la seva vida quotidiana a Mallorca és diferent: ara mateix està fent pràctiques als matins a una empresa on fan complements alimentaris a base de cocristalls (l’empresa se centra a millorar o prevenir l’envelliment) i a la tarda aprofita per estudiar, anar al gimnàs i quedar amb les amigues del màster. Els caps de setmana fa excursions «per descobrir l’illa».

Pel que fa a les oportunitats laborals, la jove pensa que té més oportunitats a Mallorca: «A Eivissa hi ha poca cosa. A Mallorca no és que n’hi hagi moltíssimes, però t’obre més portes, en el sentit que hi ha més empreses i a l’hospital també hi ha alguns grups de recerca que tenen laboratori».

De cara al futur, la seva intenció és quedar-se a Mallorca i buscar feina. «Acab d’arribar, però la veritat és que m’ha agradat molt i m’agradaria allargar un poc més l’estança aquí», assegura. Això sí: «En un futur sé que 100% tornaré a Eivissa, no sé d’aquí a quants d’anys, però tornaré».

Newton té arrels angleses i eivissenques, i per part d’aquestes últimes segueix amb la gastronomia d’ençà que se n’ha anat fora: «La coca de pebrera és una cosa que m’agrada fer. A Mallorca tenen la coca de trempó, però no té ni punt de comparació amb l’eivissenca», riu.

Una diferència que ha trobat entre aquestes dos illes és l’arquitectura dels pobles: «A Eivissa tenen una plaça i una església i són tots blancs. A Mallorca, els pobles de la serra són més empedrats i cada poble és diferent. Mentre que a Eivissa es conserva bastant entre pobles». I el tema del turisme també és diferent: «A Mallorca és un turisme més familiar i més en massa que a Eivissa».

El que més li agrada d’Eivissa és que és a on estan els seus éssers estimats: «Al final és on he nascut i això és impossible superar-ho». El que menys, si hagués de dir algun aspecte, és que pensa que tot es concentra massa en el turisme de discoteques. I de Mallorca? «El que més m’agrada és que ho tens tot a l’abast: la ciutat per fer plans, però, si t’atabales, tens un poble més tranquil, o el bosc, o la platja... tot és molt accessible», destaca. El que menys li agrada de Palma és que li falta un poc de netedat.