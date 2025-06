Cultura balear: molt més que un «esquer per al turisme»

Per a alguns, la fotografia és una tècnica. Per a d’altres, una manera de mirar el món. Per a Flora Cabot Aguiló, de vint-i-tres anys i nascuda a Sóller, és també una manera de recordar, reivindicar i resistir. Entre rondalles contades per la seva padrina, caragols amb vinagre i vestits d’Es Firó, la seva càmera captura molt més que llum: captura un llegat.

Flora Cabot. / Flora Cabot

La passió artística de Flora va començar de ben jove. Va estudiar el batxillerat artístic a l’IES Josep Maria Llompart i, més tard, es va traslladar a Granada per iniciar els estudis de Belles Arts. Però després de dos anys va tornar a l’illa amb les idees més clares que mai: «Sempre tenia al cap que volia ser fotògrafa». A partir d’aquell moment, va decidir enfocar-se plenament en la seva vocació i es va formar al Centre d’Estudis Fotogràfics (CEF), on va cursar el grau superior d’il·luminació, captació i tractament de la imatge.

Sóller, punt de partida

El seu primer gran projecte personal va néixer arran de l’ambient festiu i tradicional de Sóller. Durant una època en què Es Firó era molt present al poble, Flora va decidir endinsar-se de ple en la seva essència: «Va haver-hi un moment en la meva vida on estava molt en auge Es Firó, les festes populars, i em vaig voler ficar en tot: la vestimenta, les tradicions... respectant la història del poble». Així va néixer ‘De tradicions i esperances’, una sèrie de fotografies centrada en les diferents tipologies de vestimenta tradicional que es va arribar a exposar a Sóller amb molt bona acollida. «Aquest va ser el meu primer projecte més gran i un dels que més estima el tenc», reconeix.

La jove forma part d’una generació que torna a mirar cap a les arrels. En parla amb entusiasme: «El dia d’Es Firó tenim dues figures, que són les valentes dones, i cada any es presenten parelles diferents per ser-ho. Aquell any es va presentar ma mare, vaig estar durant tot el procés veient com ella i els seus amics es cosien els vestits des de zero. Ho vaig tenir molt present». Aquest tipus d’experiències l’han portada a observar un canvi de sensibilitat entre els joves: «Jo quan amb divuit anys sortia p’Es Firó, no veia tant de respecte cap a la tradició com ara. Tenc molt d’amics que ara ballen ball de bot, aprenen a tocar el flabiol...».

Creu que aquest ressorgiment cultural té molt a veure amb la feina que fan els joves creadors i divulgadors. «M’agradaria pensar que sí, que té a veure amb el fet que els joves hagin tornat a reconnectar», reflexiona.

Un altre dels seus projectes destacats va sorgir durant una residència artística com a finalista del certamen d’Art Jove. La proposta partia d’una pregunta senzilla, però profunda: què posaries dins un baül de records? Flora va decidir omplir-lo de cultura mallorquina. Va triar una rondalla contada per la seva padrina: ‘La flor romanial’. Una elecció molt personal que defineix la seva manera de crear: «La meva padrina és de Porreres i no hi ha res que em paresqui més mallorquí que ser del Pla», diu, tot evocant records d’infantesa: «Record anar a la casa que teníem per Sant Joan, amb els meus cosins, a l’estiu, empastifats de vinagre, escoltant rondalles. És important recordar això a l’hora de crear». Quan se li demana quines altres coses ficaria al baül, no dubta a afegir els caragols com a menjar típic, Alconàsser com a paisatge i la cançó ‘En s’Estiu’ d’Antònia Font.

Una mirada antiga

Aquesta relació amb la memòria també es manifesta en el projecte ‘Mallorca 1804’, un llibre creat de manera artesanal on Cabot empra una càmera analògica del seu padrí amb més de 70 anys. Mitjançant aquesta eina i retocs digitals, intenta «imitar fotos antigues, gent fent feina al camp i paisatges». Aquesta feina, més que una simple recreació, és una declaració d’amor a la terra: «Mallorca em pareix riquíssima en aquest sentit, de cultura i de paisatges. És un honor haver nascut i viure aquí».

«M’inspira el moment en que els pobles fan unió, com és a les festes. El moment en que tot un poble es posa en comú per celebrar alguna cosa i tothom li posa la mateixa passió és molt emotiu. M’inspira a crear», assegura.

Contra el desànim i la precarietat

Flora no amaga les dificultats de viure de la fotografia a Mallorca. «Des del punt de vista audiovisual, a nivell de feina, fins fa poc, que em van oferir una feina i vaig tenir sort, ja em veia vivint a Madrid», confessa. La falta de possibilitats fa que molts joves creatius se’n vagin fora: «A l’illa, si vols una oportunitat te l’has de crear tu. No s’aposta per la cultura balear, i quan es fa, és per fer-la servir d’esquer per al turisme». El panorama, explica, és desolador: «De la meva promoció, pocs ens dedicam al que hem estudiat. Cada vegada som més i hi ha menys feina. Estic un poc desmotivada perquè no trobar feina del que vols et desmotiva».

Influències i projectes compromesos

Cabot ha tingut l’oportunitat de créixer professionalment gràcies a referents com Pep Bonet, amb qui va fer les pràctiques. El considera un dels grans noms de la fotografia a Mallorca i una gran influència: «És súper gros», exclama amb admiració. Amb ell va participar en el rodatge del projecte ‘En un lugar de la mente’, una producció protagonitzada per persones amb afeccions de salut mental impulsada per José Corbacho, Cati Solivellas i dirigida pel mateix Bonet. La mallorquina va ser l’encarregada de capturar el procés creatiu des del darrere de les escenes.

La jove no renuncia als seus somnis. Té molt clar que vol continuar ampliant el projecte ‘De tradicions i esperances’, recollint les festes populars de tot Mallorca. Sap que és una feina monumental, però no li fa por.

A través dels seus projectes, la fotògrafa construeix una obra coherent, honesta i profundament mallorquina. No sols documenta tradicions; les dignifica, les actualitza i les acosta a una nova generació. La seva càmera, més que un instrument tècnic, és una eina de resistència cultural.