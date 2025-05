La mallorquina Águeda Camacho Fernández ha viscut a Madrid, París i ara Milà, on treballa com a Marketing Executive per al grup internacional Vorwerk, conegut mundialment per marques com Thermomix. Fa uns mesos, va ser seleccionada com una de les set persones a nivell mundial per treballar en diferents seus internacionals de l’empresa. La seva feina, però, va molt més enllà del màrqueting tradicional: «Treball amb grans gerents en la creació de campanyes de màrqueting, promocions, esdeveniments per a la nostra força de vendes, i estratègies comercials per a cada temporada. És una feina complicada però molt gratificant».

El seu primer gran salt fora de Mallorca va arribar el 2021, quan es va traslladar a Madrid per fer un màster en Direcció d’Empreses de Moda: «Sempre vaig voler estudiar a Madrid. Va ser una experiència enriquidora. Madrid acull molt bé la gent de fora».

Una indústria a Espanya que deixava molt a desitjar

Quan el màster va acabar, cercar feina a Espanya no va ser fàcil: «Els salaris deixen molt a desitjar, especialment en la indústria de la moda». Això la va empènyer a mirar cap a l’estranger. El seu objectiu? Treballar a una gran marca de luxe. I ho va aconseguir: Yves Saint Laurent a París.

Águeda Camacho, de Mallorca a viure a Milà o fer feina a París: «Tots tenen enveja, el seu lloc de vacances és ca meva» / Arxiu Personal

«Treballar a YSL en la seva seu central és el somni de qualsevol persona que estudia moda. Va ser preciós, com estar dins una pel·lícula. Vaig aprendre molt, vaig estar a prop de les col·leccions que marquen tendència i envoltada de gent que comparteix la meva passió», recorda. Tanmateix, reconeix que viure fora «és una muntanya russa emocional»: adaptar-se a una nova ciutat, una nova llengua i feina, tot sol, «és un repte, però et fa créixer molt com a persona i com a professional».

Ara viu a Milà: «Crec que és el més difícil que he hagut de fer. Aprendre una nova llengua mentre comences una nova feina és esgotador, però molt enriquidor». A Itàlia, diu, s’hi ha adaptat millor que a França: «És el més semblant a Espanya que pots trobar».

Això sí, no amaga la part dura: «Crear una vida des de zero a una ciutat nova no és senzill. Hi ha molts moments en què em plantejo que estaria molt millor a ca meva amb els meus pares i amigues. Es renuncia a molt quan vius fora, encara que sigui un país veí».

Mallorca sempre present

Quan pensa en ca seva, no dubta: «La cuina espanyola és la millor del món. No hi ha ciutat on puguis menjar un llonguet amb sobrassada o una ensaïmada amb Laccao. Fins que això existeixi fora, Mallorca seguirà sent el millor lloc del món».

Treball per tenir oportunitats que, malauradament, Mallorca no em pot oferir

Sobre tornar-hi algun dia, diu: «Per ara no tornaré. Segueixo treballant dur per aconseguir oportunitats que, malauradament, Mallorca no em pot oferir. Tornaré a Espanya segur. A Mallorca no ho sé, però mai diguis mai».

Té tan clar d’on és, que no ho deixa passar mai: «Quan em presenten com ‘Águeda, l’espanyola’, jo corregeixo: ‘Sí, de Mallorca’. Em diuen que sempre ho puntualitz. Com no ho he de fer? Tots tenen enveja, perquè el seu lloc de vacances és casa meva». I com a mostra del seu orgull per la seva terra, tanca amb algunes de les seves paraules mallorquines favorites: «No passis pena, no puc més, i me sap greu. Per mi, són l’idioma internacional».