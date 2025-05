Mallorca Starter Packs: La viva imatge del costumisme mallorquí digitalitzat.

L’evolució d’aquest perfil digital és destacable. Va començar amb publicacions centrades principalment en l’humor. Avui, però, algunes com «Un estiu a la Mallorca profunda», «Son Banya vs Las Vegas» o «Si en Bad Bunny fos de Mallorca» presenten una realitat reconeixible per molts. Darrere aquest compte, hi ha un jove mallorquí que prefereix mantenir-se en l’anonimat. «L’important és el contingut», assegura.

L’origen del compte es remunta a fa més de sis anys, quan va aparèixer el perfil @spanishstarterpacks. «El meu amic Joan Mateu de Cas Horrach em va enviar una publicació i la vam comparar amb una beneiteria d’aquí. Sincerament, va començar entre riures… Al principi vaig crear ‘starter packs’ sobre col·lectius molt concrets, una setmana després, ja tenia dos-cents seguidors. Vaig pensar que era un disbarat!», explica. Les idees li arriben del seu entorn: «Em ve dels meus amics o gent del poble, d’anar a altres llocs i veure que es repeteixen els mateixos costums».

El creador es va centrar en el costumisme mallorquí, un filó inacabable de situacions quotidianes compartides. «El contingut que public sobre un personatge del meu poble pot donar-se a qualsevol personatge que viu a Manacor, Sineu o Binissalem», aclareix. «Per exemple, un ‘starter pack’ d’un docent de música, d’un palmesà a una revetlla, el Grand Theft Auto a Mallorca, un hooligan de Magaluf, picador de revetlles, mestre d’obres durant la bombolla immobiliària, anam a pegar un capficó? Però va arribar un moment que em vaig reinventar, sempre seguint la mateixa línia, la idiosincràsia mallorquina», afirma.

El procés de creació assenyala que és molt senzill: «Amb un mòbil que em va regalar la companyia i la pantalla rompuda cerc les imatges a Google i les edit amb una aplicació d’aquestes de tallar i aferrar. No hi ha cap misteri». Pel que fa a la seva decisió de mantenir-se en l’anonimat, és clar: «És irrellevant que jo surti, l’important és el contingut. Aquest Instagram no xerra sobre mi sinó sobre costums», a més «és un contingut on moltíssima gent se sent identificada».

El contingut que fa és limitat, atès que l’humor és propi de Mallorca, així i tot, la repercussió travessa els límits de l’illa. Tot i només tenir un públic mallorquí és un dels comptes amb més seguidors de les Balears. «La mitjana de cada publicació ronda entre els 2.000 i 4.000 m’agrades i n’hi ha que han superat els 30.000, per tant, les estadístiques entre els seguidors i els ‘m’agrades’ són reals», assegura. Les visites i l’abast, també, supera límits, algunes com «No hi ha res com nedar a un safareig», Toni Díez, el mític ‘Yo soy mallorquín’ de Joan Estades de Moncaire o el tatuatge del TIB de Dua Lipa han arribat a 700.000 visites.

L’èxit d’aquest perfil no era previsible ni pel seu mateix creador. Aquesta connexió emocional amb el públic és clau per entendre com ha crescut la comunitat. «Imagín que en comptes de fer-li m’agrada i ja, ho envien a un amic o l’etiqueten en pla ‘aquest ets tu’ o ‘aquest és un que coneixem els dos’», assegura.

«Oblidar-nos d’aquest costumisme seria oblidar-nos d’on venim»

Les seves publicacions són una finestra a la col·lectivitat de costums. «En el passat, variaven les estètiques, les rutines i els gustos en funció dels llocs i la classe social, però no hi havia tanta diversitat o, més ben dit, no la coneixíem. Tot tenia un patró que es repetia en tots els pobles de Mallorca. Oblidar-nos d’aquest costumisme seria oblidar-nos d’on venim», explica.

El compte no només recull situacions quotidianes, sinó també una dosi molt evident de nostàlgia. Si hagués de triar una publicació per excel·lència, ho té clar: «Principalment, les que he viscut en primera persona i veig que moltíssima gent la comparteix. Record que les comunions seguien el mateix patró: arròs brut i porcella, copa i puro, les revetlles sense tantíssima gent o quan anava a l’hort amb el meu padrí amb la gorra de Piema. Anar a casa seva i veure la vaixella de color groc o el pot de gelat ple de llentilles. El mateix amb el típic bar de poble. Per això és necessari recordar els costums propis que van perdent-se. En localitats molt petites com la meva sí que s’han continuat mantenint segons quines tradicions i activitats, però en pobles més grans s’ha perdut i s’ha massificat. És important recordar d’on venim i les tradicions que ens han fet ser qui som».

També destaca la diferència entre la gent de ciutat i la de poble: «Algunes de les publicacions no arriben a gent de Palma perquè no formen part del seu entorn. Digues-me que quan anaves a alguna revetlla no sabies perfectament si venia de la Via Cintura o s’acostava al Raiguer?», assenyala entre rialles.

Entre les seves publicacions tenen un paper destacat personatges il·lustres de la cultura popular mallorquina com en Tomeu Penya, Joan Monse, na Bel Rabassona o Madò Catalina extrapolats a memes virals fets amb IA i en totes les versions. «Amb Joan Monse hem xerrat i hem mantingut alguna conversa. De fet, va xerrar de mi en el seu programa de Canal4. Tomeu Penya i Santi Taura reaccionen i comparteixen les meves publicacions. Mai m’han anomenat per criticar el que hagi publicat d’ells», conta el creador. Ara bé, reconeix que no tothom ho viu amb el mateix humor: «Xerr de tu i tu no t’ofens, però altres s’ofenen per tu. Un clar exemple és quan crític els llonguets. Ho faig des de l’afecte als personatges. Molts es refereixen a amics de sempre o a gent de la família. La meva intenció no és ofendre ningú, sinó crear humor a través d’ells. Falta sentit de l’humor i sobra molt ‘justicier ofès’». Ni els polítics escapen de la seva sàtira i aquí hi ha divisió de reaccions: «Critic l’esquerra i soc un fatxa; critic la dreta i som un progre», assenyala.

«Sempre hi ha una reivindicació: El contingut en català n’és una, en castellà perdria gràcia»

Tot i l’humor, cada publicació amaga una càrrega de fons: «Sempre hi ha una reivindicació. El contingut en català n’és una. Durant més de sis anys no he canviat la llengua encara que m’hagin criticat o que arribaria a un públic més ampli. A més, en castellà perdria gràcia». Sovint compara cultures per similituds més que no per contrastos; el Torrent de Pareis amb el Grand Canyon, Manacor amb Beverly Hills, la NASA amb la planta de Cemex de Lloseta, Jordi Hurtado amb Joan Monse o Chuck Norris amb Tomeu Penya, però una crítica que es va fer viral va ser el darrer vídeo de la invocació del TIB.

Dins l’univers d’aquest compte, també hi ha figures recurrents que no fallen mai. «Els ‘hemanos’, cal anar al meu compte per saber qui són. Si no hi hagués perill que tanquessin el compte, xerraria molt més d’ells», explica. La censura implícita de les xarxes socials també posa límits a l’humor, però no li treu l’energia creativa.

I sobre el turisme balear, no té pèls a la llengua: «Ens hem prostituït i ja no hi ha marxa enrere, no té solució. El turisme, com tot, ha de tenir un límit, però no tot ha de ser blanc o negre. En un lloc on predomina el turisme i la gent de fora, és molt important mostrar que el nostre continua existint».

La línia d’aquest compte és clara: «Public el que pens». El contingut no segueix una estratègia de màrqueting, sinó que respon a una mirada crítica, nostàlgica i humorística sobre la realitat mallorquina. I sobre el futur d’aquest projecte, és igual de clar i honest: «Fins que em cansi o no em diverteixi fer-ho. Que crear contingut sigui per motivació i no per obligació». Mentre hi hagi ganes, costumisme i un mòbil a mà, aquest compte continuarà sent un mirall, àcid i afectuós del que significa ser mallorquí avui dia.