'Pinxo' y Katina Penyafort: "Amb 'lo' bé que ens ho passàvem, valia més no tenir vídeos"

On éreu al ‘83? Com diria Loquillo, «que va quedar d’aquell temps»? Mentre a Madrid la «Movida» es menjava totes les càmeres i se pensava que el món acabava al Manzanares, aquí, a Mallorca, esclatava una altra moguda, però en clau pròpia, amb ensaïmades de matinada, looks punk a la universitat i més creativitat per metre quadrat que a una reunió de dissenyadors suecs. Mallorca 1983. Signes en l’arena és un documental que és molt més que una recopilació de records: és un homenatge a una generació que va decidir que també des de l’illa es podia fer revolució. Codirigit per ‘Pinxo’ i amb la participació de la inclassificable Katina Penyafort.

On eren al ‘83? Com diria Loquillo. A quina tribu pertanyíen?

Pinxo: Jo complia 18 anys, així que vaig viure el millor d’aquella època. I jo sempre he estat molt eclèctic, però aquells anys em record amb abric negre llarg al Jonquet, però no n’estic segur.

Katina Penyafort: Jo anava rapada i a la universitat, tothom em mirava, perquè clar no era l’habitual dels que anaven allà. Com que als 19 em vaig ajuntar amb els de Peor (Imposible) tot va canviar. Cada dia te passava qualque cosa, cada dia era diversió, creativitat, tothom era artista. No només de música, sinó també de plàstica, roba, etc. Cada dia ens fèiem els conjunts de roba per sortir el vespre, bàsicament al Jonquet. Hi havia molts de bars i tres discoteques, i després menjàvem ensaïmades quan obrien el forn a les sis de la matinada i jo tornava a la universitat. Pensava que ja dormiria quan fos gran.

P: Fórem un col·lectiu que ho marcava tot, no només la música: perruqueria, roba, disseny, qualsevol cosa.

K: Varem canviar molt el panorama. Fórem transgressors, no se’ns va valorar com se’ns havia de valorar. Érem un col·lectiu artístic que, entre d’altres coses, feia música.

Un dels protagonistes del documental és Miquel Barceló, vàren intentar contactar amb ell?

P: Miquel és difícil d’accedir, viu al seu món. Però sí, apart de contactar amb ell, perquè és molt amic de Pere Pla (dels grups de música dels vuitanta Forats Negres y Furnish Time), no varem tenir la oportunitat de comptar amb ell (per al rodatge). El que heu vist (taules rodones amb testimonis de primera mà) es va gravar un diumenge. En un sol dia. Al Bar Rita varem muntar cinc taules d’una hora i en un dia varem concentrar totes les gravacions. Per això, alguns convidats aquell dia no varen poder assistir: no és que declinassin l’oferta, simplement no podien.

Que ningú pensi que el documental es va fer en un sol dia.

P: No, en 15 anys.

Com neix el projecte? Diu que d’una lectura, Cabello de ángel.

P: Sí, en l’època de d’internet d’aquells anys, vaig trobar moltes de pàgines que xerraven de «La Moguda» a Alacant, a Sant Sebastià, etc. I un amic de Múrcia em va dir que a Mallorca havíem de fer una cosa similar. Faig topar amb una bíblia, Cabello de ángel de Fernando Merino, i a partir d’allà vaig obrir la ment. Vaig fer feina a poc a poc, tímidament, i de sobte vaig trobar una molt bona resposta de músic i grups de la època que trobaven que no havia res semblant, ni tan sols de La Granja (grup de música molt conegut).

Un llibre, per cert, descatalogat. No l’hem d’anomenar «La Moguda mallorquina», per quin motiu?

P: Perquè és una etiqueta que li varen posar els madrilenys, i de vegades queda malament. És un segell molt d’allà. A mi em molesta particularment que només es xerri de La Moguda madrilenya. Però nosaltres aquí pecam del mateix, quan xerram de La Moguda mallorquina xerram molt de Palma, però quan varem presentar el documental a Sa Pobla o Manacor em van dir això mateix, que on estaven els grups d’allà.

K: Madrid es pensa que es el centre de l’univers, també passa ara. Si mires el telediari, tot es allà.

Troben a faltar més treballs com aquest?

K: Jo crec que a aquesta època, com que no hi havia mòbils. Nosaltres quedàvem al pis que teníem a Monti-Sion i d’allà partíem. Amb la resta de la gent quedàvem als bars, no teníem mòbils com ara. Tampoc gravàvem tot, com es fa ara, deforma exagerada crec jo. Aquest és un dels motius per que no hi hagi absolutament res.

P: Molt del material que s’ha fet servir al documental és de fotògrafs; Lluís Fuster, que ni tan sols era fotògraf professional, només li agradava anar als Concursos Pop Rock, i el periodista Miquel Massutí d’aquesta casa (Diario de Mallorca).

K: I que amb ‘lo’ bé que ens ho passàvem, valia més no tenir vídeos (riu).

P: Hi ha un parell de moments al documental on surten unes escenes estranyes, mig obscures, amb gent ballant. Això ho feia una persona amb una Polaroid en mode ‘stop motion’.

K: És molt important la idea de que nosaltres sortíem només per passar-mos-ho bé. Ara, la gent grava per mostrar als altres que s’ho ha passat bé. Això no ens ho plantejàvem.

Quin recorregut està tenint el documental?

P: Ho hem presentat a diversos festivals, només l’han agafat a l’Evolution Mallorca International Film Festival. No perquè sigui un desastre, sinó perquè ara mateix hi ha molts de documentals musicals. Va començar l'explosió amb el documental de Whitney i alguns biopics. Hi ha molt de material, has de competir amb altres documentals fantàstics i meravellosos. Tot i així, ha estat disponible en filmoteques d’aquí de Mallorca i ara el treure'm a fora, a Madrid, València i Barcelona. Després, estarà disponible a plataformes digitals per a veure-ho des de casa.

La presentació del documental ‘Signes en l’arena. Mallorca 1983’ al Club Diario de Mallorca. / Manu Mielniezuk

Ha pensat en fer un àlbum musical recopilatori?

P: Tenc dues idees que m'interessen molt. La majoria de la música del documental són maquetes, no estan editades professionalment, i estaria bé que veiessin la llum. I una altra cosa, que molta gent em demana, és fer una segona part.

K: Jo li he demanat (riu). Del ‘85 als anys noranta varen passar moltes coses. L’apertura de la discoteca Dhrra va canviar tot el panorama. Venia gent de tota la illa. Els Peor (Imposible) varen fer feina allà. Hi cabien més de 600 persones. De tot feien una festa.

P: Volem fer una segona part gràcies a l’acollida que està tenint la primera, i perquè és la meva primera experiència en el món audiovisual i el resultat m’ha encantat; veure com varem partir de centenars de dades, noms de grups, de persones, i com hem acabat en una cosa informal, dinàmica, fugint dels típics documentals amb entrevistes u a u.

K: Xerrar dels vuitanta s’ha de xerrar dins un bar (riu). Al documental surten molt els anys ‘70, com estaven i com va ser la explosió. Perquè va haver-hi una explosió en tots els aspectes. Queda molt dels ‘80 per dir, una segona part és molt imprescindible.