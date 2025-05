Manuel López fa més de sis anys que va canviar la seva terra natal, Astúries, per Mallorca. «Vaig venir a Mallorca el 2018 cercant un canvi de vida. Tot i que a Astúries tenia una feina estable, cercava un lloc que m’oferís qualitat de vida, natura i bon clima, a més d’oportunitats laborals en l’àmbit sanitari», explica. El que havia de ser una etapa temporal es va acabar convertint en una nova vida: «En principi venia amb la idea de passar-hi una temporada i provar, sense expectatives a llarg termini. Aviat Mallorca em va captivar: l’estil de vida, la mar i sobretot les persones».

Manuel López, asturià a l'illa des de fa sis anys: «A Mallorca es viu molt la cultura local lligada a la mar» / Arxiu Personal

La connexió amb l’illa va ser immediata: «Vaig formar un grup d’amics que amb el temps es va convertir en una segona família, i això va fer que quedar-me tingués cada vegada més sentit». Enamorant-se del mar, la Serra de Tramuntana i del clima suau, Manuel va trobar aquí el que cercava: «L’illa té una energia especial».

Una trajectòria professional en ascens

Des del punt de vista professional, la seva trajectòria també ha estat en ascens. Va començar amb contractes eventuals, però aviat va obtenir una plaça fixa com a infermer. «Vaig notar que aquí la progressió laboral és més ràpida i les oportunitats van sorgint. Serveis com UCI i Reanimació són molt exigents, tant físicament com mentalment, on és molt important mantenir la calma, prendre decisions ràpides i treballar en equip».

Fora de l’hospital, el seu dia a dia està ple de natura i esport: «Fer exercici m’ajuda no només a mantenir-me en forma, sinó també a desconnectar i sentir-me bé mentalment. M’encanta fer rutes per l’illa, descobrir racons nous o simplement acostar-me a la mar». De la mar, precisament, n’ha fet una passió: «El meu primer contacte amb el busseig va ser a Egipte, i després a Indonèsia vaig decidir treure’m el títol. He arribat a fer viatges, com és el cas de les Galápagos, on la principal motivació era el busseig».

També és un gran viatger, apassionat per la fauna salvatge. «Els meus viatges més especials han estat Sud-àfrica i Galápagos. Per a mi, viatjar no només és conèixer llocs nous, sinó també tenir l’oportunitat de connectar amb la fauna autòctona de cada país que visit», explica.

Tot i sentir-se molt integrat, Manuel no oblida les seves arrels: «La família i els amics, és clar, tot i que els vaig a visitar sovint. També enyor la gastronomia». Compara els paisatges de les dues terres: «Astúries té el seu característic verd intens, muntanyes cobertes de boscos i un clima més fresc i plujós. A Mallorca, en canvi, tens la varietat de la Serra de Tramuntana i platges d’aigües turqueses, cosa que crea un contrast brutal».

«A Mallorca es viu molt la cultura local vinculada a la mar. Els correfocs varen ser una de les coses que més em va sorprendre en arribar: mai havia vist res semblant», confessa. D’entre les expressions que ha après, se’n queda amb una que ja sent seva: «Una dita que em va fer gràcia va ser ‘salut i força al canut’, una frase que sovint faig servir per brindar amb els amics i desitjar-nos energia i bona sort».

Amb la mar com a motor vital i la natura com a refugi, Manuel López ha trobat a Mallorca molt més que un lloc on viure: ha trobat una nova manera d’entendre la vida.