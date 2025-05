Carme Vives, de Reïna: «Hi ha més gent que ens vol escoltar que espais per tocar a Mallorca»

Des de Manacor cap a tot arreu, Reïna no han aturat de créixer des que, enmig d’una pandèmia, decidiren provar si això de fer música junts era una bona idea. Ara, amb ‘Retirada a temps’, el seu segon disc i Premi Enderrock de la crítica, han confirmat que no només era bona —era inevitable. El grup ha sabut passar del laboratori casolà de composició a l’escenari amb una energia renovada i una sonoritat que es mou entre el pop dolç i les guitarres que han marcat generacions de grups mallorquins. Es troben en plena gira de comiat del disc, a les portes de tocar al Cranc Illa de Mallorca Festival, i xerern sobre música, paisatges, amistats musicals i la cuina emocional del pop fet amb paraules d’aquí.

Ha canviat molt la vostra manera de compondre i gravar des dels inicis en plena pandèmia?

El primer disc, tampoc sabíem ben bé el que fèiem. Va ser un poc experiment de provar de fer música junts. El procés va ser molt interessant, moltes de les cançons varen néixer a distància. El fet que no les enfocàssim a un directe venia un poc de no saber si les podríem arribar a tocar en directe, per això de la pandèmia. Llavors, amb el segon disc vàrem intentar cercar més energia. Sempre hem escoltat grups de Manacor que han fet servir moltes guitarres. El productor va ser Jorra Santiago i ens va ajudar molt amb això. L'evolució tiraria un poc cap aquí, la segona vegada sabíem més el que fèiem.

Creieu que les col·laboracions entre artistes locals són claus per reforçar l’escena musical en català a les Illes?

No sé si diria que són claus, no és necessari, però és molt divertit. Personalment, té molt més sentit fer una col·laboració amb algú que coneixes, que sou amics, que us aveniu, tot i que els vostres estils siguin completament diferents, que no amb algú que no coneixes i que fa una cosa similar. Amb Plan-ET, per exemple, va sortir molt natural perquè som amics.

Amb quin altre artista o grup local us agradaria col·laborar en el futur?

De Manacor i de Mallorca, moltíssima gent. Ja vàrem fer una cançó amb els de Roig, un dels nostres grups referents, i ens va fer molta il·lusió. M’agrada molt la música de Saïm i amb en Jorra ens avenim molt, tot i que com et deia, el tema de les col·laboracions a vegades no ho veig molt necessari.

Com veieu la recepció del públic jove envers la música en català a Mallorca avui dia?

La veritat és que molt bé. Almanco nosaltres, hem sentit que hi ha més gent que ens vol escoltar que no espais on puguin ocórrer aquestes interaccions. El problema no està en el fet que no hi hagi gent que s’interessi, com espais.

El problema no està en el fet que no hi hagi gent que s’interessi, com espais

Heu notat un creixement d’interès pels festivals i espais dedicats a música en català a les Balears?

Sí que trobam que hi ha una falta de llocs, no de festivals, sinó sales de concerts o espais autogestionats.

Ara heu de participar al Cranc Illa de Mallorca Festival; com us sentiu de participar en un esdeveniment que dona veu al talent emergent també de les illes?

Ens varen convidar a tocar el dia 17 de maig i ens va fer moltes ganes. Es fa a Es Baluard, són un parell de dies amb moltes activitats, i és una molt bona proposta.

A una entrevista vàreu dir que la música a Mallorca té molta personalitat, té trets distintius?

Cada grup té la seva personalitat pròpia, no té res a veure si són de Mallorca o no. Que sigui un lloc més petit, no vol dir que no hi pugui haver molta diversitat de grups i que cadascun aporti una cosa nova. El guai és que estan sortint moltes propostes que són variades.

Cada grup té la seva personalitat pròpia, no té res a veure si són de Mallorca o no

És un repte o un avantatge fer música en català a les illes?

No ho veig ni com un avantatge ni com un repte. Per a nosaltres és una cosa tan natural que gent de Mallorca faci música en català que ni m’ho planteig. És veritat que el castellà és una llengua molt coneguda en el món, i segons com, podríem tenir un creixement més gros, però no li veig cap sentit en comparar-ho. Els territoris on es xerra català són més petits, però hem xerrat català tota la vida, ni em plateig una altra cosa.

Què va significar per a vosaltres rebre el Premi Enderrock al millor disc de pop-rock per la crítica amb ‘Retirada a temps’?

Fa il·lusió que et reconeguin la feina que has fet tot l’amor del món. La satisfacció més gran sempre ve de què vengui gent i et digui que li agrada el que fas, que vengui als teus concerts.

Quines influències musicals i pròpies de Mallorca es filtren de forma més directa a la vostra música?

Influències musicals en tenim moltes. És veritat que no som molt dels que abans de fer una cançó diuen que la volen fer d’una manera concreta, però escoltes música i sempre et surten coses que se semblen. Nosaltres sempre deim que les nostres influències més evidents són grups de Mallorca no només en l'àmbit musical, sinó també de manera de fer, de crear, de mostrar. Dins el grup, tenim dues persones que han estudiat temes de llengua i en les lletres feim servir formes molt genuïnes de Mallorca, paraules i dites, de manera conscient.

Carme Vives, de Reïna: «Hi ha més gent que ens vol escoltar que espais per tocar a Mallorca» / Reïna

Si haguéssiu de triar un paisatge de Mallorca que representi la vostra música, quin seria i per què?

És impossible no dir Manacor (riu). Perquè ens hem criat allà i té aquesta cosa de què no és un lloc especialment guapo, però és molt proper, hi ha moltes coses per fer.

Si Reïna fos un plat típic mallorquí, quin seria?

Estic pensant en alguna cosa dolça perquè la nostra música és molt dolça, però després els sons contrasten. Rubiols, potser.

Si la vostra trajectòria tingués una banda sonora alternativa, quins artistes o estils hi sonarien?

Un pop amb guitarres, grups locals de Manacor o de Mallorca, o també brit-pop. Que els grups locals són importants per a nosaltres és evident.

I si haguéssiu de recomanar un llibre en català que combini bé amb un dels vostres discs, quin seria?

Diré el d’una al·lota de Manacor que em va encantar que es diu ‘Els dies bons’ i m’han dit que a l’obra de teatre toquen la nostra cançó ‘Els dies bons’.