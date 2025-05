Gabriel Frontera, de l'Escola de Música i Danses de Mallorca: "A Holanda un al·lot va fer el seu treball de final de carrera sobre el ball a l'illa"

Qui hauria dit que entre filtres de TikTok i biblioteques d’Holanda es ballarien boleros mallorquins? La cultura popular de Mallorca no només es manté viva: batega amb força, amb passos que travessen places plenes i pantalles plenes de ‘m’agrades’. L’Escola de Música i Danses de Mallorca ha esdevingut una institució que des del 1975 ha aconseguit que joves, majors i persones arreu del món girin al ritme d’una tradició que no es resigna a quedar-se a l’escenari. El pròxim dissabte 17 de maig, modernitat i tradició es trobaran a la ballada popular organitzada al Cranc Illa de Mallorca Festival.

Quina és la missió principal de l’Escola de Música i Danses de Mallorca?

D'ençà que es va fundar l’any 1975, era ensenyar un nou sistema de ball. Bartomeu Ensenyat va fer una investigació damunt el que ballava la gent major a Menorca, no damunt el que feien les agrupacions folklòriques. Els va demanar i va treure una sèrie de passos, punts, i arreu del que va recollir, va sistematitzar el ball. Al principi, li deien: «Posa't darrere jo i segui’m». Ell aconseguí posar número als passos que havia après, va muntar un sistema de ball. L’Ajuntament de Palma li va oferir fer una escola per preservar el ball, la música i les tradicions de Mallorca. En aquell moment, ell no era conscient del que arribaria a ser l’escola. No ensenyàvem un ball, ensenyàvem a ballar, i a poc a poc varen sortir mestres d’aquell ball i es va expandir per tota l’illa. Avui en dia, quasi tota l’illa balla.

Les noves generacions mantenen viu l’interès per la cultura popular?

És un fet increïble; quan vàrem començar, aquest ball era pràcticament un fòssil, hi havia només tres o quatre agrupacions que ballaven damunt un escenari. Arreu d’aquest nou sistema d'ensenyament, on la gent aprenia a ballar, més que un ball concret, les persones varen començar a moure's, en festes, a tenir ganes de ballar. D’allà varen sortir molts de grups que feien música només perquè la gent ballàs al carrer, va ser una espurna que va encendre el foc. A més, aquest sistema fa que tota Mallorca balli igual i, per tant, qualcú pugui ballar enlloc. Hi ha qualcú que encara balla el sistema antic, però conviu amb el nou sistema. Fa quinze dies es va organitzar una ballada a Ses Voltes i hi havia més de 400 persones de totes les edats, que anaven vestides, ballant el matí i l’horabaixa.

Com veu la salut del ball popular entre els més joves?

Els joves s'interessen ara més que mai. Estic espantant i content a la vegada (riu): hem hagut de posar un dia més extra a l’escola per fer classes i des de fa de dos mesos ja hi ha gent que està matriculada pel curs que ve, està tot completament ple. Hi ha una efervescència, tant de gent jove com de gent major. Tenim una persona de 88 anys que cada dia ve a ballar. És un ball que s’adapta a cada persona, a cada personalitat. És una manera de socialitzar i una de les millors coses per millorar la salut, divertir-se.

L’Escola ha participat en festivals de tot el món. Què significa per vosaltres duu la cultura mallorquina a llocs com Egipte, Corea o Brasil?

És una manera de demostrar la nostra cultura, la nostra senya d’identitat. Per a nosaltres és un orgull. Sempre que anam a un festival, ens diuen que transmetem alegria, que no saben que tenim a Mallorca, però que és així. Com que és un ball alegre, dinàmic, improvisat,... Als festivals feim un folklore més adaptat a l’escenari, però hem de dir que sempre tenim la sort de venir carregats de premis. L’any passat, per exemple, vàrem anar Zakopane, a Polònia, un dels festivals més antics a Europa, i vàrem tornar amb el primer premi, així com a Turquia, Lituània o Múnic, entre d’altres. Ens sentim satisfets perquè mostram davant jurats entesos la nostra cultura amb dignitat.

Com ha evolucionat la tasca de recuperació i dignificació del folklore des de la fundació de l’escola el 1975? Heu dut a terme iniciatives com ara el programa televisiu «Va de Bot» o actuacions didàctiques a teatres municipals.

Una de les coses que més impulsam és la investigació, hem continuat investigant, no ens hem quedat adormits amb el que es va investigar fa 50 anys. El 2007, per exemple, vàrem començar a estudiar les contradanses, és a dir, el que es ballava a Mallorca abans de les jotes, les mateixes i els boleros. Vàrem treure un llibre amb les primeres esbrinacions i ara estam a punt de treure un altre. Vàrem trobar una plagueta on s'especificava com ballar aquestes danses del segle XIX, i nosaltres l'hem desplegada, tenim un espectable muntat, i som l’únic grup a l’illa que investiga aquest camp. És important ressaltar que la gent jove que està implicada és la nostra força, és la que està a les xarxes socials, a TikTok, és la que està activa en transmetre informació. I també, ajuden a la recuperació de la cultura investigacions a l’estranger, com ara a Oxford o Holanda, on un al·lot va fer el seu treball de final de carrera sobre el ball a Mallorca. Tenim un folklore molt viu, capaç d’omplir places amb persones ballant; ara viatjaré als EUA a fer classes de jotes i boleros durant tres setmanes.

Com va sorgir la col·laboració amb el Cranc Illa de Mallorca Festival per a aquesta edició de maig? Què suposa per a vostès participar en un festival com aquest, conegut per la seva aposta per la música independent i els talents emergents?

Va ser una sorpresa, que un festival de músiques modernes que no té res a veure amb el que nosaltres presentam contactés amb nosaltres. Vaig estar molt content que es volgués fer valdre la cultura tradicional; la cultura ho és tot. La cultura popular no ha estat reconeguda i veure com un festival tan important, allà on hi haurà grups i propostes tan diferents, pensi a presentar les tradicions de Mallorca va ser una gran alegria. Una manera de reconèixer una feina que feim sense fer escàndol, a poc a poc. No em queda res més que agrair als organitzadors que s’hagin posat en contacte amb nosaltres, i crec que a la gent li agradarà. Cada vegada que hem anat a un acte més alternatiu, quan s’ha acabat la reunió sempre ens solen dir que els nostres balls són del que més ha agradat.