Cecilia Drusetta, de Mallorca a estudiar a Uruguai: «He al·lucinat amb l’exagerat que és prendre ‘mate’ aquí»

Cecilia Drusetta, o simplement Ceci, té 22 anys i actualment està cursant tercer de Periodisme i Comunicació Audiovisual, després d’haver estudiat dos anys d’Arquitectura a Sevilla. Aquesta passió per comunicar i per aprendre l’ha portada fins a l’altra banda de l’Atlàntic, on viu una etapa d’intercanvi acadèmic a Montevideo, Uruguai.

Imatges capturades per l'estudiant mallorquina Cecilia Drusetta. / CECI DRUSETTA

Criada a Mallorca, però amb arrels argentines i veneçolanes, Ceci ha crescut envoltada d’un mestissatge cultural que ella mateixa descriu com «un regal». «Les meves arrels han definit molt qui soc. Ens han donat obertura de ment, empatia, tolerància... Una riquesa cultural que és un privilegi», explica la jove.

Aquesta connexió amb Sud-amèrica ha estat un dels motius que la va portar a escollir l’Uruguai com a destí d’intercanvi: «Vaig pensar que era la meva oportunitat per estar més a prop que mai de la meva família».

Partir de casa per arribar a casa

Tot i estar a milers de quilòmetres de la seva illa natal, Ceci se sent com a casa. «Montevideo és una ciutat molt tranquil·la, amb mar i la rambla més llarga del món. Sent de Mallorca, s’agraeix molt», destaca. Afegeix que el ritme relaxat i els plans tranquils encaixen molt amb la seva manera de ser.

Adaptar-se no li ha costat gaire: «Ja havia viscut fora i he fet molta feina personal. Això ajuda. I he tingut la sort de coincidir amb gent molt bona. Els uruguaians són superacollidors i simpàtics».

Estudia a la UCU (Universidad Católica del Uruguay), on destaca l’ambient participatiu i les instal·lacions: «Els estudis de gravació, el plató, els tallers... Se me’n cau la bava». També valora molt positivament l’oferta de voluntariats i activitats complementàries. Una de les coses que més l’ha sorprès és l’obsessió pel mate: «En la meva família ja se’n prenia, però aquí és exagerat: a la classe, al carrer, a tot arreu, tot el temps!».

La seva passió per la fotografia

Durant la seva estada, també ha tingut l’oportunitat de retrobar-se amb la seva família a l’Argentina: «Em sent a casa quan hi vaig». A més de Montevideo, està aprofitant per recórrer altres països de Sud-amèrica. «Cada país i ciutat està ple d’imatges, d’emocions que em donen ganes de capturar. La càmera és el meu refugi», diu amb emoció.

«Cada país i ciutat està ple d’imatges, d’emocions que em donen ganes de capturar. La càmera és el meu refugi» / CECI DRUSETTA

També hi ha moments menys idíl·lics que li han deixat grans aprenentatges: «Vaig dormir amb tota la roba de la motxilla posada, a -4 °C, sense calefacció, i, tot i això, agraint el menjar casolà que em servia una família boliviana. Aquesta és la lliçó que vull endur-me: la capacitat d’agrair».

"Vaig dormir amb tota la roba de la motxilla posada, a -4 °C, sense calefacció, i, tot i això, agraint el menjar casolà que em servia una família boliviana" / CECI DRUSETTA

Diu que troba a faltar els petons de la seva mare, el seu ca i, per descomptat, el menjar: «Ja somii a tornar a menjar Quelys amb fuet, pa amb oli amb pernil, truita, croquetes...». Però mentre viu aquesta aventura sud-americana, encara manté vius els seus lligams amb l’illa: «A les meves amigues, encara que no xerrin mallorquí, els continuu dient ‘bona nit’, ‘a poc a poc’ o ‘au idò’».

Per a altres joves que es plantegin fer un intercanvi lluny de casa, ho té clar: «Si pots, fes-ho. Amb el cap i el cor oberts. Un intercanvi és una oportunitat immensa per créixer com a persona i com a professional».