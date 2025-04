Plan-ET duu Manacor a un altre planeta

Hi ha nits que són més que concerts. Són conjuncions còsmiques. I ahir, al Parc Municipal de Manacor, va passar una d’aquestes. El cel no es va obrir, però gairebé: Plan-ET, alter ego musical de Jaume Forteza, va presentar el seu tercer àlbum Planetosky S.A. amb un directe que va ser meitat rave sentimental, meitat declaració d’intencions. La música urbana feta a Mallorca ja no orbita al voltant de Barcelona ni cap altra metròpoli: té el seu propi sistema solar i gira amb energia pròpia.

L’esdeveniment, que ha comptat amb la col·laboració del projecte editorial IDÒ!, va estar organitzat per S’Altra Música, amb el suport de Suscultura, Tramuntana Estudis, Blau, Espai Mallorca, Can Lliro, l’Ajuntament de Manacor i el Consell de Mallorca. Amb Planetosky S. A., el músic i productor manacorí Jaume Forteza signa un dels treballs més ambiciosos de la seva trajectòria, consolidant-se com una figura clau de l’escena musical balear. Publicat per Cucavela Records, aquest tercer àlbum representa un gir en la seva proposta artística: el músic s’allunya de la introspecció més individualista i aposta per una mirada oberta, col·laborativa i profundament arrelada al territori. Es tracta d’un treball que, sense perdre l’essència personal de l’autor, s’expandeix com una galàxia per abraçar altres veus i perspectives de les Illes.

Després de l’èxit d’Amor Blindat, guardonat amb el Premi Enderrock Balear, Planetosky S. A. arriba com una aposta clara per a l’expansió i l’experimentació.

Un escalfament d’altura amb Flakko

A les nou en punt, el llucmajorer Flakko va pujar a l’escenari i va començar a fer tremolar l’aire amb una proposta entre l’experimental i el visceral. Amb una base potent, va defensar temes inèdits i clàssics de la seva discografia, com ara ‘Doberets’, juntament amb Plan-ET, que van connectar amb un públic que a poc a poc es va anar deslliurant de la gravetat.

Amb actitud desafiadora i moments d’una tendresa inesperada, Flakko va llançar versos com cops de puny: «Contra els guiris, contra la masificació, i contra tota aquesta puta merda». L’escenari, tot de llums modulars, ja prometia el que venia: una travessia sonora per l’espai.

L’enlairament de Plan-ET

I després, com si fos el primer batec d’un planeta acabat de descobrir, va arribar Plan-ET. Jaume Forteza va aparèixer damunt l’escenari amb pas segur, mirada decidida i una motxilla que evocava els seus orígens musicals. Va fer un repàs per la seva discografia, a més de noves cançons com ara ‘FORTEZA’ (col·laboració amb teza, el seu germà). L’espectacle va iniciar com un coet: «Estic a l’estratosfera». Els greus feien tremolar els bassals de cervesa i el públic, que ja fregava el centenar i mig de persones, es va rendir des del minut u.

Si una cosa defineix Planetosky S.A., és la seva naturalesa coral, ja que aquest és un disc col·laboratiu. I així ho va voler mostrar en directe: a cada cançó emergia una nova veu des de la boira. Va ser un plaer gairebé irreverent escoltar a Júlia Colom amb ‘Una Foto Teva’ o a Reïna amb ‘Pus Mai Més’, convertint-la en una crida a les cendres de l’amor tòxic. També, varen brillar les veus de FADES i Maria Hein, amb una composició que encara no s’ha publicat, però que ahir va esdevenir un himne.

Sense passar per alt un dels temes amb millor acollida de l’àlbum, la col·laboració amb Tomeu Penya, que va ser el moment de màgia que ningú sabia que necessitava. ‘Tant d’amor’ és com si el folk més essencial i el trap més sedós fossin germans de llet. El públic, embogit. Hi hagué mans enlaire, i una ovació que va fer tremolar el cartell personalitzat de llums LED.

Un directe pensat fins al darrer ‘beat’

A nivell tècnic, el concert va ser impecable. El so era net i contundent. El sistema de llum sincronitzat amb els baixos i la posada en escena formaven una narrativa que anava més enllà de la música: era un viatge. Planetosky S.A. no només s’escolta; es viu.

Moment culminants varen ser les participacions de Borru, cosijoan i t.toni, en una mena de jam session urbana que va fusionar trap, pop i electrònica com si hagués estat cuinat dins una nau espacial balear.

Després, el parc sencer va botar com si s’hagués acabat la gravetat. Un final poètic i orgànic, molt en la línia del que és Plan-ET: tecnologia i emoció, electrònica i arrels, Manacor i l’univers.

Un nou capítol de la música balear

Amb aquest primer concert de presentació, Planetosky S.A. no només consolida la trajectòria de Plan-ET, sinó que l’empeny cap a un lloc insospitat. És la prova que des de les Illes es pot fer música amb veu pròpia, amb ambició. El que ahir es va viure a Manacor no fou només una actuació: va ser una afirmació contundent d’identitat cultural, de col·lectivitat creativa i d’una nova manera d’entendre la música feta a les Balears.

La gira continua a Barcelona el 10 de maig, i si és ni que sigui la meitat d’explosiva que la d’ahir, ja podem començar a imprimir samarretes amb eslògans interplanetaris. Perquè sí, potser Plan-ET no es va proposar ser astronauta. Però en realitat ja no li cal: és ell qui guia la nau. I nosaltres, encantats de viatjar amb ell.