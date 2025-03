Adrián Melchor, jugador d'hoquei a Aranda de Duero: «El clima és la diferència més gran: arribam a estar sota zero»

Amb només quinze anys, Adrián Melchor ha deixat enrere la seva vida a Mallorca per traslladar-se a Aranda de Duero i continuar la seva carrera esportiva en el món de l’hoquei.

La decisió del canvi

El seu cas no era una falta d’oportunitats a Mallorca, ja que el club de l’illa té una llarga història a Primera Divisió espanyola. No obstant això, la manca de jugadors de la seva edat feia que hagués d’entrenar amb la primera plantilla. «L’escletxa era massa gran, em faltava un pas intermedi per poder desenvolupar-me correctament», comenta. «Havíem sentit xerrar del projecte d’hoquei d’Aranda i de la feina que s’hi estava fent, així que vam contactar amb en Jorge per veure quines opcions teníem», explica Adrián. Després de diverses converses, van prendre la decisió.

Per al jove esportista, l’hoquei és molt més que un esport: «El que més m’agrada és la seva complexitat. A l’hoquei has de combinar la teva habilitat amb les mans per controlar l’estic mentre patines, i a la vegada, has d’estar pendent de l’equip i la jugada. És un esport molt complet i molt emocionant».

Adrián Melchor jugant a hoquei a Aranda de Duero. / Alberto Collandes Martín

Entre llibres i entrenaments

Compaginar estudis i entrenaments no és una tasca fàcil, però Adrián ho viu com un repte motivador. La seva rutina està marcada per hores de classe al matí i entrenaments intensius a la tarda: «Hi ha dies que són molt durs, però quan veus que millores i que tot el treball val la pena, et sents recompensat».

Un dels dies més especials per al jugador va ser quan li van comunicar que jugaria el seu primer partit a Primera Divisió: «En principi, jo havia vingut per jugar amb el meu equip de la meva categoria, però finalment vaig acabar sent convocat per al primer equip. Va ser una gran sorpresa i una emoció increïble».

Tornar a Mallorca amb un altre equip

També recorda amb especial il·lusió el seu retorn a Mallorca per disputar un partit amb el seu nou equip. «Jugar a l’illa, on havia començat a practicar aquest esport, va ser molt significatiu per a mi. A més, tota la meva família va venir a veure’m i em va fer molta il·lusió», recorda el jove.

Adaptació a una nova realitat

El canvi de Mallorca a Aranda de Duero ha estat un repte en molts sentits, però Adrián s’hi ha adaptat bé: «El clima és la diferència més gran. A l’hivern, hem arribat a temperatures sota zero, cosa que a Mallorca no passa mai».

També ha hagut d’aprendre a viure sol i a gestionar-se el dia a dia. «Has d’aprendre a fer les coses perquè els teus pares ja no hi són per dir-te que repleguis. Acabes madurant», explica.

Encara que està plenament centrat en la seva experiència a Aranda, hi ha coses que troba molt a faltar de Mallorca, com la mar o el frit mallorquí. Quan li pregunten per alguna paraula mallorquina que li recordi casa seva, somriu i diu: «La meva mare sempre em deia ‘mal que bé’. Sé que sempre m’acompanyarà».

Un futur per escriure

Sobre el futur, encara no té clar quina serà la seva pròxima passa. «Tot dependrà de com evolucionin les coses, de com vagi l’equip i les opcions que es presentin», comenta el jove esportista. De moment, se centra a continuar creixent com a jugador i aprofitar al màxim aquesta etapa d’aprenentatge.