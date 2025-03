Sebastián Ferrer: «El primer que faré en tornar a Mallorca serà menjar arròs brut»

Sebastià Ferrer està vivint una experiència acadèmica i personal única a Seül, Corea del Sud. Estudiant d’Arquitectura a l’ETSAM de Madrid, aquest any ha decidit fer un intercanvi a la Sungkyunkwan University, una de les universitats més prestigioses del país.

Corea del Sud el va atraure per la seva evolució ràpida, la seva arquitectura moderna i la influència d’arquitectes com David Chipperfield i Zaha Hadid. «És una ciutat amb una arquitectura única i molt diferent de l’europea. A més, la cultura coreana sempre m’havia cridat l’atenció, especialment la seva gastronomia, disciplina acadèmica i estil de vida», explica Sebastià.

Sebastián Ferrer, mallorquí d'Erasmus a Corea: «El primer que faré en tornar a Mallorca serà menjar arròs brut» / S.F.

L’alt nivell d’exigència acadèmica

Un dels aspectes que més l’han sorprès ha estat el nivell d’exigència acadèmica: «Aquí, l’educació és clau per a l’èxit professional, i els estudiants es prenen els estudis molt seriosament des de petits». També destaca el gran respecte que es té pels professors, una de les professions més valorades al país, i la forta inversió en educació, tant per part del govern com de les famílies.

El dia a dia a Seül

El seu dia a dia transcorre entre la universitat, on berenar ràpidament abans d’anar a classe és gairebé una norma, i les llargues hores d’estudi en cafeteries, una pràctica molt estesa a Seül. «També estic apuntat a l’equip de futbol de la universitat, cosa que m’ha ajudat molt a integrar-me i a conèixer gent local», afegeix. Els caps de setmana els aprofita per explorar Corea: «Hem anat a Jeonju, que té un poble tradicional de cases hanok, i a Bukhansan, una muntanya amb diverses rutes de senderisme».

Pots deixar el teu portàtil en un banc del carrer, tornar dues hores després i seguirà allà

Entre les coses que més l’han impressionat destaca la seguretat: «Pots deixar el teu portàtil en un banc del carrer, tornar dues hores després i seguirà allà». No obstant això, l’idioma ha estat un repte. «Els joves estudien anglès, però la generació gran gairebé no el parla. Això fa que demanar menjar en un restaurant o preguntar alguna cosa en una botiga sigui complicat».

La gastronomia coreana

Pel que fa a la gastronomia, tot i que al principi tenia dubtes, ha acabat gaudint-la: «Mai havia estat gaire fan del menjar asiàtic, però m’ha sorprès per bé. Tot i això, no canviaria la gastronomia espanyola per res». També li ha sobtat la manca de sobretaula: «A Espanya és normal quedar-se parlant després de menjar, però aquí tanquen el plat i marxen de seguida». Tot i que gaudeix de la barbacoa coreana i el bibimbap, ja sap què menjarà en tornar a casa: «El primer que faré serà gaudir d’un bon arròs brut, una coca de quarto amb Laccao i, per descomptat, una bona porcella».

El que més troba a faltar

Entre les coses que més troba a faltar hi ha, sens dubte, el menjar mediterrani: «Enyor un bon pa amb oli per berenar». També troba a faltar el mar i tot el que l’envolta: «Les cales, les excursions per la Serra de Tramuntana, sentir la brisa del mar, sortir a navegar o anar a pescar».

De Corea, Sebastià s’enduu la seva cultura de l’esforç i el compromís amb la feina i la vida diària: «És admirable com els coreans es dediquen a tot el que fan. M’agradaria aplicar-ho a la meva vida quan torni a Mallorca». Finalment, entre les paraules mallorquines que més troba a faltar destaca «Uep!», una expressió que, diu, «et surt de manera natural».