Moredesign, una reinterpretació contemporània de l’habitatge mallorquí: «A Mallorca no hem perdut les formes tradicionals de construir»

Manuel Villanueva i Oro del Negro són els fundadors de Moredesign, un estudi d’arquitectura que transcendeix els límits del disseny convencional per establir un diàleg profund entre l’entorn i la llar.

L’arquitectura, un concepte tan ampli com la societat mateixa, es troba a la intersecció de la sociologia, la història, l’art i la psicologia. Tanmateix, per a Manuel Villanueva (1977), fundador de l’estudi Moredesign juntament amb Oro del Negro (1977), aquest art es concentra en l’essencial: «la llar», aquell espai que ens acull, ens protegeix i ens fa sentir segurs, a casa.

Villanueva i Oro del Negro, creadors de la marca, juntament amb Tile, una de les seves col·laboradores. / MOREDESIGN

Un estudi arrelat a Deià

Manuel i Oro es van conèixer a Deià, en un entorn envoltat de pintors, escriptors i artistes de tota mena, que trobaven en aquest enclavament del Mediterrani el seu oasi d’inspiració i reconnexió. El nom de l’estudi ve de la suma de les seves inicials i del prefix «re», com a manera de tornar a connectar amb la natura, i la paraula que els defineix: disseny. «Deià no deixava de ser un enclavament increïble que va reunir moltes personalitats del món cultural, persones que es van convertir en ferms defensors de les tradicions i la saviesa local», destaca Manuel.

Aquest va ser el brou de cultiu de l’estudi, que va obrir les portes el 2011 per cisellar espais que dialoguen amb el seu entorn i evolucionen amb qui els habita. «En aquella època hi ha un canvi generacional i comencen a produir-se un gran nombre d’intervencions, i és aquí on decidim enfocar-nos en una manera d’intervenir molt mediterrània», explica el cofundador.

Disseny com a diàleg

Si en alguna cosa destaquen Manuel i Oro és en la seva capacitat de crear diàlegs. La seva col·laboració va més enllà de la mera suma de competències: és una sinergia entre l’arquitectura i el disseny d’interiors. Aquest diàleg s’estén a múltiples nivells: des del joc entre la llum i l’ombra dins els habitatges fins a la interacció amb el paisatge circumdant, que es converteix en un protagonista més del projecte.

L’estudi ha anat sumant cada cop més paisatgistes al seu equip, enriquint així la seva capacitat creativa i tècnica. Un exemple recent és la col·laboració en un projecte a Porreres amb Luciano Giubbilei, «un paisatgista excepcional la visió del qual aporta profunditat al disseny», explica Manuel.

L’Hotel Corazón, ubicat a la Serra de Tramuntana, és un dels projectes més emblemàtics de l’estudi. Un refugi en plena natura on el disseny i l’entorn es fusionen en una simbiosi perfecta. «A Mallorca hem tingut la sort de no perdre la connexió amb les formes tradicionals de construir. Treballar amb aquests recursos és un privilegi», destaca Manuel, subratllant la importància de l’honestedat i l’autenticitat en el seu enfocament.

Un disseny que envellix amb bellesa

Moredesign és, com el seu nom indica, més que disseny. És replantejar-se les coses, atorgar-los el valor que mereixen i explicar una història que millora amb el temps.

Com apunta Manuel: «L’aposta és que, en deu anys, la casa estigui més viscuda i sigui encara més guapa». Aquesta filosofia es materialitza a través d’una combinació de tècniques tradicionals, consciència sostenible i una reinterpretació contemporània de l’habitatge mallorquí.

La sostenibilitat és una constant en el seu treball. «Si podem aprofitar les roques de l’excavació per construir la casa, ho fem», confessa Manuel. Aquest enfocament minimitza l’impacte ambiental i reforça el vincle entre la construcció i el territori. «Cal aprendre a viure de manera sostenible, entendre com aprofitar el clima i minimitzar l’impacte ambiental», recalca.

L’arquitectura de les illes

Cada illa té una identitat arquitectònica única. A Eivissa, la influència fenícia i nord-africana es reflecteix en els materials i tècniques constructives. Per exemple, la tècnica dels sostres de salina –on es col·loquen làmines de fusta cobertes amb posidònia– mostra com les tradicions locals poden ser reinterpretades en el context actual. A Mallorca, en canvi, l’habitatge tradicional es caracteritza per una estructura de tres cossos, heretada de la influència romana i catalana.

El restaurant DÔME a Palma, el darrer projecte de Moredesign. / Moredesign

Integració de passat i present

Les seves creacions respiren mar i sonen a pi. «El millor de tot és quan ets capaç d’incorporar tot això en un projecte de manera natural», diu Manuel.

Un exemple és la possessió Casa Lleó, on van haver de recuperar el volum des de dins, creant una estructura de formigó que conviu amb elements tradicionals, generant una tensió entre brutalisme i mediterraneïtat.

Influències i nous reptes

L’obra de Sert, l’arquitectura de Cadaqués dels anys 60 i 70, així com la feina de Coderch, Molezún i Corrales, han influït subtilment en la seva feina. Dissenyar és un procés similar a somiar: les idees es barregen, evolucionen i troben el seu lloc en cada projecte.

Actualment, l’equip treballa en nous desafiaments, com un hotel boutique a la República Dominicana i la primera casa a Eivissa construïda amb blocs de cànem, un material que ofereix excel·lents propietats acústiques i estructurals. Des del cor del Mediterrani, Moredesign ha trobat el seu llenguatge: una arquitectura que viu, respira i madura amb el temps.